Mozzart Relax pretvorio četiri promašaja u dobitne tikete
Vreme čitanja: 3min | ned. 20.09.26. | 14:25
Četiri različita scenarija, sa istim ishodom
Nije gotovo dok MOZZART RELAX ne kaže da jeste.
Četiri tiketa koja bi po klasičnom obračunu pala zbog po jednog para završila su kao dobitna zahvaljujući MOZZART RELAX pogodnosti, koja određeni tip proglašava pogođenim čim se tokom utakmice ispuni propisani uslovM bez obzira na ono što će se dogoditi do poslednjeg zvižduka. Pogodnost se aktivira automatski na obuhvaćenim igrama sa oznakom MR, bez promene kvote.
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Tiket 1 – Lion je dao četiri gola, Ren nijedan, ali GG je ipak prošao
Na tiketu sa uplatom od 150 dinara i isplatom od 98.251,30 dinara jedini problem predstavljao je duel Liona i Rena. Odigran je GG, a Lion je pobedio 4:0. Gosti nisu postigli gol, ipak, Ernest Nuama pogodio je već u prvih sedam minuta, a MOZZART RELAX za igru GG predviđa dobitan obračun ukoliko prvi gol padne do 10. minuta. Zato je par već tada bio zaključan kao dobitan, bez obzira na konačnih 4:0.
Tiket 2 – Roma ispustila 2:0, Relax sačuvao keca
Roma je protiv Intera vodila 2:0 zahvaljujući golovima Manua Konea, ali je Lautaro Martinez u drugom poluvremenu sa dva pogotka doneo Interu konačnih 2:2. Na tiketu je, međutim, odigran kec, a kod MOZZART RELAX je za konačan ishod dovoljno da izabrani tim u jednom trenutku povede sa dva gola razlike. Roma je taj uslov ispunila još u prvom poluvremenu, pa kasniji povratak Intera nije mogao da obori par. Uplata od 500 dinara tako je donela 134.949,89 dinara.
Tiket 3 – Drugi gol stigao tek u nastavku, ali je I2+ ipak bio dobitan
Vojvodina i IMT su na poluvremenu imali samo 1:0, što znači da klasičan tip I2+ – najmanje dva gola u prvom poluvremenu – ne bi prošao. Međutim, Petar Sukačev je pogodio već u drugom minutu, dok je IMT izjednačio preko Glišića u 61. minutu. Upravo tu je proradio MOZZART RELAX: kod I2+ prvi gol mora da padne do 15. minuta, a ukupno dva do 65. minuta. Oba uslova su ispunjena, pa je i ovaj par priznat kao dobitan i tiket sa uplatom od 1.000 dinara doneo je 154.978,09 dinara.
Tiket 4 – Samo tri gola za 90 minuta, a tip 4+ prošao već u sedmom
Njukasl je pobedio Hal 2:1, što na prvi pogled znači da tip 4+ ne prolazi. Međutim, Džo Vilok je pogodio već u trećem, a Luis Hol u sedmom minutu, pa su domaćini jako brzo stigli do 2:0. MOZZART RELAX kod igre 4+ priznaje tip kao dobitan ukoliko dva gola padnu do 15. minuta ili tri do 40, pa je ovaj par praktično rešen već na samom početku. Konačnih 2:1 zato nije promenilo njegov status, a uplata od 150 dinara pretvorena je u 46.739,41 dinar.
Četiri različita scenarija, sa istim ishodom: svaki od ovih tiketa imao je po jedan par koji bi po konačnom rezultatu bio gubitan. MOZZART RELAX je, međutim, svoj posao završio mnogo ranije – čim je na terenu ispunjen odgovarajući uslov.