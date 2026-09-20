Mozzart Relax pretvorio četiri promašaja u dobitne tikete

Tiket 1 – Lion je dao četiri gola, Ren nijedan, ali GG je ipak prošao

Na tiketu sa uplatom od 150 dinara i isplatom od 98.251,30 dinara jedini problem predstavljao je duel Liona i Rena. Odigran je GG, a Lion je pobedio 4:0. Gosti nisu postigli gol, ipak, Ernest Nuama pogodio je već u prvih sedam minuta, a MOZZART RELAX za igru GG predviđa dobitan obračun ukoliko prvi gol padne do 10. minuta. Zato je par već tada bio zaključan kao dobitan, bez obzira na konačnih 4:0.

Tiket 2 – Roma ispustila 2:0, Relax sačuvao keca

Roma je protiv Intera vodila 2:0 zahvaljujući golovima Manua Konea, ali je Lautaro Martinez u drugom poluvremenu sa dva pogotka doneo Interu konačnih 2:2. Na tiketu je, međutim, odigran kec, a kod MOZZART RELAX je za konačan ishod dovoljno da izabrani tim u jednom trenutku povede sa dva gola razlike. Roma je taj uslov ispunila još u prvom poluvremenu, pa kasniji povratak Intera nije mogao da obori par. Uplata od 500 dinara tako je donela 134.949,89 dinara.

Tiket 3 – Drugi gol stigao tek u nastavku, ali je I2+ ipak bio dobitan

Vojvodina i IMT su na poluvremenu imali samo 1:0, što znači da klasičan tip I2+ – najmanje dva gola u prvom poluvremenu – ne bi prošao. Međutim, Petar Sukačev je pogodio već u drugom minutu, dok je IMT izjednačio preko Glišića u 61. minutu. Upravo tu je proradio MOZZART RELAX: kod I2+ prvi gol mora da padne do 15. minuta, a ukupno dva do 65. minuta. Oba uslova su ispunjena, pa je i ovaj par priznat kao dobitan i tiket sa uplatom od 1.000 dinara doneo je 154.978,09 dinara.

Tiket 4 – Samo tri gola za 90 minuta, a tip 4+ prošao već u sedmom

Njukasl je pobedio Hal 2:1, što na prvi pogled znači da tip 4+ ne prolazi. Međutim, Džo Vilok je pogodio već u trećem, a Luis Hol u sedmom minutu, pa su domaćini jako brzo stigli do 2:0. MOZZART RELAX kod igre 4+ priznaje tip kao dobitan ukoliko dva gola padnu do 15. minuta ili tri do 40, pa je ovaj par praktično rešen već na samom početku. Konačnih 2:1 zato nije promenilo njegov status, a uplata od 150 dinara pretvorena je u 46.739,41 dinar.

Četiri različita scenarija, sa istim ishodom: svaki od ovih tiketa imao je po jedan par koji bi po konačnom rezultatu bio gubitan. MOZZART RELAX je, međutim, svoj posao završio mnogo ranije – čim je na terenu ispunjen odgovarajući uslov.