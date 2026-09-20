Napoli već kaska, tanko je to... Vanja ga spasavao u Firenci (VIDEO)

Šta reći za Napoli... Prilično tanko. Trebalo je učenicima Maksa Alegrija više od pola sata igre u nastavku da se ponovo 'pojave' na terenu, zbog čega su lako mogli da plate skupu cenu. Puno oscilacija prošlogodišnjeg vicešampiona, dva poraza od direktnih konkurenata za najviši plasman (Inter i Komo), izgubljeni bodovi na Artemio Frankiju, gde ni prošle ni pretprošle sezone nije bilo problema (oba puta 3:1) i to je već osetniji zaostatak za vodećim trilingom.

Napoli je poveo u 23. minutu pogotkom Bilija Gilmora posle kornera Matea Politana. Užasno je reagovala odbrana Fjorentine, maltene nedostojno profesionalnom fudbalu na ovom nivou i David De Hea je ostao na vetrometini - ništa nije mogao da uradi.

Ono što je posebno zanimljivo, tom pogotku prethodile su dve prečke domaćeg sastava i stativa Napolitanaca. I sve to u razmaku od četiri minuta?! Nema sumnje da je to bio i najinteresantniji period utakmice. Prilikom te druge prečke Fjorentine (udarac Nikola Fađolija) srpski reprezentativac Vanja Milinković Savić odlično je reagovao...