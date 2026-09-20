Napoli već kaska, tanko je to... Vanja ga spasavao u Firenci (VIDEO)
Vreme čitanja: 12min | ned. 20.09.26. | 14:49
Viola uz gol pogodila i dve prečke
Živnula je Fjorentina sa Paolom Vanolijem. Posle tri poraza i otkaza Fabiju Grosu, iskusni stručnjak preuzeo je palicu pre dve nedelje, upisao pobedu u Veneciji (4:2), lako izašao na kraj sa Pizom u Kupu Italije (3:0), da bi danas odigrao 1:1 sa Napolijem.
Četiri boda od mogućih 15 i 16. mesto na tabeli i dalje nije ono na šta puca slavni klub u Firence - posebno ne nakon prelaznog roka u kome potrošeno preko 150.000.000 evra - ali mora se priznati da je ambijent u klubu kud i kamo bolji u odnosu na sam start sezone.
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Šta reći za Napoli... Prilično tanko. Trebalo je učenicima Maksa Alegrija više od pola sata igre u nastavku da se ponovo 'pojave' na terenu, zbog čega su lako mogli da plate skupu cenu. Puno oscilacija prošlogodišnjeg vicešampiona, dva poraza od direktnih konkurenata za najviši plasman (Inter i Komo), izgubljeni bodovi na Artemio Frankiju, gde ni prošle ni pretprošle sezone nije bilo problema (oba puta 3:1) i to je već osetniji zaostatak za vodećim trilingom.
Napoli je poveo u 23. minutu pogotkom Bilija Gilmora posle kornera Matea Politana. Užasno je reagovala odbrana Fjorentine, maltene nedostojno profesionalnom fudbalu na ovom nivou i David De Hea je ostao na vetrometini - ništa nije mogao da uradi.
Ono što je posebno zanimljivo, tom pogotku prethodile su dve prečke domaćeg sastava i stativa Napolitanaca. I sve to u razmaku od četiri minuta?! Nema sumnje da je to bio i najinteresantniji period utakmice. Prilikom te druge prečke Fjorentine (udarac Nikola Fađolija) srpski reprezentativac Vanja Milinković Savić odlično je reagovao...
Upisao je VMS još dve-tri dobre intervencije i može se reći da uz Gilmora spada u najzaslužnije što su gosti odneli kući bod. Pogledajte, recimo, intervenciju nakon brze kontre Viole i udarca Viktora Valdepenjasa u 64. minutu:
Nekoliko minuta pre nego što će uspeti da zaustavi ovaj udarac, Milinković Savić je matiran. Šutirao je Aleks Himenez, a na pogrešno mestu nogu postavio španski štoper Rafa Marin, lopta je taman toliko skrenula sa prvobitne putanje da gorostasni Srbin nije mogao da je dohvati.
SERIJA A – 5. KOLO
Petak
Monca - Sasuolo 2:1 (0:0)
/Varela 51, 63pen - Adžić 88/
Subota
Bolonja - Torino 1:1 (1:0)
/Bernardeski 14 - Kulenović 77/
Udineze - Kaljari 0:1 (0:0)
/Maldini 54/
Roma - Inter 2:2 (2:0)
/Kone 6, 37 - Lautaro 46, 79/
Venecija - Lacio 0:2
/Zakanji 51pen, Noslin 60/
Nedelja
Fjorentina - Napoli 1:1 (0:1)
/A. Himenez 51 - Gilmor 23/
15.00: (6,00) Frozinone (4,30) Komo (1,53) - MR
15.00: (3,05) Parma (3,10) Đenova (2,50) - MR
18.00: (1,75) Juventus (3,60) Atalanta (4,90) - MR