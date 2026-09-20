Važan potpis u Vršcu: Nikolić do leta 2028. godine
Vreme čitanja: 3min | ned. 20.09.26. | 14:17
Nekadašnji omladinac Partizana se istakao ovog leta dobrim igrama u crveno-belom dresu, pa je dobio produžetak saradnje
Razmišljaju dugoročno u OFK Vršcu. Pokazuje to najnovija vest koja nam stiže iz redova člana Mozzart Bet Prve lige Srbije, a to je da su crveno-beli produžili ugovor sa 22-godišnjim štoperom Stefanom Nikolićem. Vezali su ga za klub do leta 2028. godine.
Reč je o nekadašnjem omladincu Partizana, koji je u Vršac stigao prošle godine iz Ušća. Između Humske i filijale Vojvodine promenio je nekoliko ekipa, nosio je dresove IMT-a, Tekstilca i pomenutog Ušća.
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Zbog povrede je Nikolić propustio nekoliko mečeva u novom šampionatu, ali kada je zdrav nezamenjiv je ustartnoj postavi. Odigrao je pet mečeva u Mozzart Bet Prvoj ligi po 90 minuta.
„Produžetak saradnje mi mnogo znači, pre svega zato što pokazuje da klub veruje u mene i moj rad. Posle prve godine u Vršcu drago mi je što smo uspeli da nastavimo zajedno još dve sezone. To mi daje dodatnu motivaciju da nastavim da napredujem, opravdam ukazano poverenje i svojim igrama pomognem ekipi da ostvari što bolje rezultate. Ovde mogu potpuno da se posvetim fudbalu“, rekao je Nikolić za klupski sajt.
19.00 (1.13) Crvena zvezda (9.00) Radnički Niš (17.0) - MR
Konačno se mladi defanzivac ustalio u nekom klubu. To je ono što mu je najpotrebnije u ovoj fazi karijere.
„U Vršcu se osećam veoma lepo. Grad je miran i pruža mi dobre uslove da budem fokusiran na fudbal i svakodnevni rad. Mislim da je za mladog igrača važno da ima mir i stabilnost, a ovde mogu potpuno da se posvetim treninzima, napretku i svojim ciljevima. Najvažnije mi je da svakog dana radim na sebi i budem sve bolji igrač“.
Posle devet kola Vrščani su treći na tabeli sa 18 bodova, tri manje od lidera Borca.
„Mislim da ove sezone imamo veoma dobru i kvalitetnu grupu igrača. Od kada sam došao bilo je promena, ali najvažnije je da gradimo dobar kolektiv i da svi radimo za isti cilj. Novi igrači doneli su dodatni kvalitet i konkurenciju, a verujem da iz utakmice u utakmicu možemo da budemo sve bolji. Atmosfera u ekipi je dobra i mislim da imamo potencijal za lepe rezultate“.
Nikolić veruje da ćemo gledati OFK Vršac u plej-ofu.
„Pre svega želim da napredujem kao igrač, da imam što više dobrih utakmica i svojim igrama doprinesem ekipi. Želim da sa Vršcem ostvarimo što bolje rezultate, da se borimo za visoke ciljeve i da navijači budu ponosni na nas. Želim da iskoristim poverenje koje mi je klub pružio i da iz godine u godinu budem sve bolji, kako na terenu, tako i van njega“, poručio je Nikolić.
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO
Nedelja
Teleoptik – Borac 1926 U TOKU
Ponedeljak
16.00: TSC - Dubočica
16.00: OFK Vršac – Bor 1919
18.00: Javor – Proleter 023
18.00: Jedinstvo Ub - Loznica
18.00: Metalac - Grafičar
18.00: Napredak – Smederevo
20.00: Spartak – Voždovac