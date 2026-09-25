BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

MAROKO – GABON (tip 1, kvota 1,15) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Maroko ulazi u ovaj meč kao apsolutni favorit, vođen željom da pred svojim navijačima potvrdi dominaciju i opravda ulogu jednog od glavnih pretendenata na sam vrh afričkog fudbala. Domaći sastav raspolaže vanserijskim kvalitetom na svim pozicijama, a čvrsta odbrana i izuzetna kreativnost u veznom redu trebali bi da budu ključni faktori u slamanju otpora protivnika. Gosti su svesni teškog zadatka koji je pred njima, pa se očekuje da će se opredeliti za defanzivniji pristup i šansu tražiti iz kontranapada.

NIGERIJA – MADAGASKAR (tip 1, kvota 1,20) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Nigerijska reprezentacija nosi ogroman pritisak pred ovaj duel, pošto nakon neuspeha u kvalifikacijama za Mundijal više nemaju pravo na kiks, pa će novi selektor Erik Šel od samog starta tražiti maksimalnu ofanzivu. Iako stručni štab večeras ne može da računa na povređenu prvu zvezdu Viktora Osimena, Super orlovi imaju neverovatnu dubinu u napadu, gde će glavna opasnost po gol gostiju biti raspucani Ademola Lukman.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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EGIPAT – ANGOLA (tip 1, kvota 1,33) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Egipat ulazi kao apsolutni favorit u večerašnji duel protiv Angole, što potvrđuje i kvota na pobedu domaćina. Faraoni na svom terenu tradicionalno igraju izuzetno čvrsto i dominantno, predvođeni svojim glavnim zvezdama, dok se Angola uglavnom oslanja na defanzivnu taktiku i vrebanje šansi iz kontranapada. Očekuje se da će Egipat od samog starta nametnuti svoj ritam, kontrolisati posed lopte i rutinski opravdati ulogu favorita pred domaćom publikom.

ALŽIR – ZAMBIJA (tip 1, kvota 1,20) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Alžir je apsolutni favorit na domaćem terenu i sve osim njihove pobede večeras bila bi prvorazredna senzacija. Pustinjske lisice igraju pred vatrenom publikom i nalaze se u sjajnoj seriji u kvalifikacijama, dok Zambija u Tizi Uzu dolazi u očajnoj formi bez trijumfa u većini poslednjih mečeva. Razlika u klasi jasno se vidi i po kvoti koja ukazuje na apsolutno favorizovan tim.

TURSKA – FRANCUSKA (tip 3, kvota 1,37) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Letnja epizoda Turske na Svetskom prvenstvu bila je puna razočaranja nakon što su ispali u grupnoj fazi uz jednu pobedu i dva poraza. Slavlje od 3:2 u trećem kolu protiv suorganizatora SAD bila je jedina svetla tačka ovog tima. Novi selektor Trikolora, Zinedin Zidan, sada ima težak zadatak da ponovi uspehe Didijea Dešana. S obzirom na kvalitet Francuske, u ovom momentu protiv Turske, jasno je ko je dominantna sila.