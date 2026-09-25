Konačno srpski trener na zapadu: Slaviša Jokanović u Bazelu

Ali očigledno je da novi direktor Bazela Andreas Herman veruje da Jokanović u taj klub može da donese iskustvo, integritet i vrati taj klub u vrh švajcarskog fudbala. Dugo je Bazel tražio novog šefa stručnog štaba posle odlaska Stefana Lihtštajnera i praktično već ispao iz trke za titulu. Vodeći Lugano ima 12 bodova više, daleko su Jang Bojs i Sion. Očigledno je da će Jokanović pred sobom imati jasan zadatak – da obezbedi mesto koje vodi u evropske kvalifikacije.

Prema informacijama iz Švajcarske Jokanović će već u utorak odraditi prvi trening sa novim timom. Poslednji trenerski angžaman imao je u Emiratima, gde je sa uspehom vodio Al Nasr.

Jokanović je jedan od onih večitih kandidata za trenera Partizana i selektora Srbije. Ali nakon što je napustio Humsku, u širokom luku je zaobilazio srpski fudbal. Član šampionske generacije Vojvodine je u dosadašnjoj karijeri vodio Dinamo iz Moskve, Šefild Junajted, Votford, Fulam, Levski i Makabi iz Tel Aviva. Radio je i na Dalekom istoku kao trener Muangtonga sa Tajlanda.

Sada je dočekao još jednu veliku šansu u evropskom fudbalu. Pre dve sezone Bazel je bio šampion Švajcarske, ali su, gledajući duži vremenski period, izgubili primat u zemlji sireva i čokolada.

Imaće mogućnost Slaviša Jokanović da unapredi i mladog reprezentativca Srbije Andriju Bačanina, od koga imamo velika očekivanja.