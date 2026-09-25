Konačno srpski trener na zapadu: Slaviša Jokanović u Bazelu
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 13:54
Srpski stručnjak potpisuje do kraja sezone
Srpski trenerski esnaf konačno će imati predstavnika u zapadnoj Evropi. Ne pripada švajcarski Bazel kremu fudbala na Starom kontinentu, kao u periodu pre 20 godina kada su bili deo Lige šampiona, ali pred iskusnim srpskim trenerom Slavišom Jokanovićem je veliki izazov.
Uticajni švajcarski Blik objavio je informaciju da će legendarni vezista Vojvodine i Partizana uskoro parafirati jednogodišnji ugovor sa Bazelom. Neko bi rekao da su čelnici kluba sa Sankt Jakob Parka napravili iznenađujući potez.
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Ali očigledno je da novi direktor Bazela Andreas Herman veruje da Jokanović u taj klub može da donese iskustvo, integritet i vrati taj klub u vrh švajcarskog fudbala. Dugo je Bazel tražio novog šefa stručnog štaba posle odlaska Stefana Lihtštajnera i praktično već ispao iz trke za titulu. Vodeći Lugano ima 12 bodova više, daleko su Jang Bojs i Sion. Očigledno je da će Jokanović pred sobom imati jasan zadatak – da obezbedi mesto koje vodi u evropske kvalifikacije.
Prema informacijama iz Švajcarske Jokanović će već u utorak odraditi prvi trening sa novim timom. Poslednji trenerski angžaman imao je u Emiratima, gde je sa uspehom vodio Al Nasr.
Jokanović je jedan od onih večitih kandidata za trenera Partizana i selektora Srbije. Ali nakon što je napustio Humsku, u širokom luku je zaobilazio srpski fudbal. Član šampionske generacije Vojvodine je u dosadašnjoj karijeri vodio Dinamo iz Moskve, Šefild Junajted, Votford, Fulam, Levski i Makabi iz Tel Aviva. Radio je i na Dalekom istoku kao trener Muangtonga sa Tajlanda.
Sada je dočekao još jednu veliku šansu u evropskom fudbalu. Pre dve sezone Bazel je bio šampion Švajcarske, ali su, gledajući duži vremenski period, izgubili primat u zemlji sireva i čokolada.
Imaće mogućnost Slaviša Jokanović da unapredi i mladog reprezentativca Srbije Andriju Bačanina, od koga imamo velika očekivanja.