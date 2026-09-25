Dijeng će morati da se dokaže Vijeri kroz igre u dresu Zvezde

Bio je 26-godišnji napadač uglavnom redovni član reprezentacije od 2021. godine. U finalu Kupa afričkih nacija 2022. protiv Egipta je ušao sa klupe i postigao gol iz odlučujućeg jedanaesterca, vredan titule, a gledali smo ga i na letošnjem Mundijalu protiv Francuske (1:3), kada je odigrao poslednjih desetak minuta.

Vijeri se očigledno nije dopalo što je Dijeng dugo bio bez kluba otkad mu je istekao ugovor sa francuskim Lorijanom. Na debiju za Zvezdu u večitom derbiju protiv Partizana (2:1) postigao je izjednačujući gol, ali na naredna četiri nastupa nije imao konkretan učinak u Mozzart Bet Superligi. Videlo se od starta da mu treba vreme da uhvati ritam, tek se na poslednjoj utakmici protiv Radničkog iz Niša (3:0) u tih poslednjih pola sata koliko je odigrao videlo da dolazi do daha. Možda je za Dijenga i najbolja stvar u ovom trenutku što je ostao u Beogradu da radi sa Albertom Rijerom tokom reprezentativne pauze.

15.00: (10,0) Mozambik (5,00) Senegal (1,28) - MR

Za ovo okupljanje od napadača su pozvani Nikolas Džekson iz Aston Vile, 22-godišnji Pape Musa Fal iz Meca i Bulaje Dia iz Rena. Nema ni bivšeg Zvezdinog centarfora, a sada igrača PAOK-a Šerifa Endijaja.

Od igrača sa Mundijala Vijera nije pozvao ni Krepana Dijatu, Ismailu Džejkobsa, Patea Sisa i Abdulajea Seka, dok su Antoan Mendi i Habib Dijara povređeni. Francuz je nagovestio da nikome nisu zatvorena vrata nacionalnog tima za neka naredna okupljanja, ali će Dijeng morati da igra u kontinuitetu dobro i u srpskom šampionatu i u Ligi konferencije, da bi privukao pažnju selektora.