Dijeng će morati da se dokaže Vijeri kroz igre u dresu Zvezde
Vreme čitanja: 3min | pet. 25.09.26. | 13:12
Novi selektor Senegala za susrete sa Mozambikom (petak, 15) i Etiopijom u kvalifikacijama za Kup afričkih nacija, te prijateljski meč sa Komorima više verovao drugim napadačima
Posle Mundijala koji su neslavno završili eliminacijom u šesnaestini finala, Senegalci su napravili velike promene. Umesto Pape Tijaa na mesto selektora su doveli legendarnog Francuza Patrika Vijeru, a bivši strateg Nice, Kristal Palasa, Strazbura i Đenove je odmah napravio krupne rezove. Da li su oni dobri videćemo već ovog petka od 15 časova, kada Lavovi budu gostovali Mozambiku u Maputuu, u okviru 1. kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
Najkrupnija promena koju je napravio 50-godišnji Francuz rođen baš u glavnom gradu Senegala, Dakaru, jeste odluka da ne uvrsti na spisak najboljeg strelca u istoriji ove reprezentacije Sadija Manea. Međutim, nije jedino veće iznenađenje, Vijeira je preskočio još nekoliko dugogodišnjih članova tima, a između ostalih novog centarfora Crvene zvezde Bambu Dijenga.
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Bio je 26-godišnji napadač uglavnom redovni član reprezentacije od 2021. godine. U finalu Kupa afričkih nacija 2022. protiv Egipta je ušao sa klupe i postigao gol iz odlučujućeg jedanaesterca, vredan titule, a gledali smo ga i na letošnjem Mundijalu protiv Francuske (1:3), kada je odigrao poslednjih desetak minuta.
Vijeri se očigledno nije dopalo što je Dijeng dugo bio bez kluba otkad mu je istekao ugovor sa francuskim Lorijanom. Na debiju za Zvezdu u večitom derbiju protiv Partizana (2:1) postigao je izjednačujući gol, ali na naredna četiri nastupa nije imao konkretan učinak u Mozzart Bet Superligi. Videlo se od starta da mu treba vreme da uhvati ritam, tek se na poslednjoj utakmici protiv Radničkog iz Niša (3:0) u tih poslednjih pola sata koliko je odigrao videlo da dolazi do daha. Možda je za Dijenga i najbolja stvar u ovom trenutku što je ostao u Beogradu da radi sa Albertom Rijerom tokom reprezentativne pauze.
15.00: (10,0) Mozambik (5,00) Senegal (1,28) - MR
Za ovo okupljanje od napadača su pozvani Nikolas Džekson iz Aston Vile, 22-godišnji Pape Musa Fal iz Meca i Bulaje Dia iz Rena. Nema ni bivšeg Zvezdinog centarfora, a sada igrača PAOK-a Šerifa Endijaja.
Od igrača sa Mundijala Vijera nije pozvao ni Krepana Dijatu, Ismailu Džejkobsa, Patea Sisa i Abdulajea Seka, dok su Antoan Mendi i Habib Dijara povređeni. Francuz je nagovestio da nikome nisu zatvorena vrata nacionalnog tima za neka naredna okupljanja, ali će Dijeng morati da igra u kontinuitetu dobro i u srpskom šampionatu i u Ligi konferencije, da bi privukao pažnju selektora.
Senegal će u ovom reprezentativnom prozoru odigrati tri utakmice. Ovog popodneva gostuje Mozambiku, a zatim 29. septembra gostuje i Etiopiji u Bahir Daru. Posle ta dva meča u kontinentalnim kvalifikacijama 4. oktobra će odmeriti snagu sa Komorskim Ostrvima u prijateljskoj utakmici u Marselju.
Naredno okupljanje Senegalci će imati sredinom oktobra, kada će odigrati još dva meča kvalifikacija. Oba sa Sudanom.
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KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 1. KOLO
Četvrtak
Namibija – Kongo 1:0 (0:0)
/Muzeu 47/
Mauritanija – Centralna Afrika 3:1 (1:0)
/Koita 32pen, Kamara 69, Dijalo 89 – Kojalipu 48/
Libija – Bocvana 2:2 (0:2)
/Alhibeši 87, El Marijami 90+6pen/
DR Kongo – Ekvatorijalna Gvineja 2:0 (1:0)
/Embemba 4, Visa 72/
Tunis – Uganda 1:1 (1:0)
/Arus 12 – Mato 68/
Sijera Leone – Zimbabve 2:3 (2:0)
/Konte 7, Taravalije 27 – Munetsi 72, 88, Čireva 76/
Obala Slonovače – Gana 2:0 (1:0)
/Jalkuje 44, Kesi 58pen/
Kamerun – Komorska Ostrva 3:1 (1:0)
/Enjenge 39, Embeumo 48, Namaso 81 – Omari 51/
Petak
15.00: (10,0) Mozambik (5,00) Senegal (1,28) - MR
15.00: (2,40) Tanzanija (2,70) Gvineja Bisao (3,40)
17.00: (1,55) Niger (3,50) Lesoto (6,75)
18.00: (1,15) Gambija (7,00) Somalija (15,0)
18.00: (1,67) Malavi (3,45) Južni Sudan (5,20)
18.00: (1,20) Nigerija (5,80) Madagaskar (13,0) - MR
18.00: (1,80) Ruanda (3,35) Liberija (4,40)
18.00: (1,80) Sudan (3,30) Etiopija (4,50)
18.00: (1,58) Togo (3,45) Burundi (6,25)
21.00: (1,23) Alžir (5,50) Zambija (12,0) - MR
21.00: (1,50) Burkina Faso (3,60) Benin (7,25)
21.00: (1,38) Egipat (4,20) Angola (8,50) - MR
21.00: (2,00) Mali (3,05) Zelenortska Ostrva (3,90)
21.00: (1,18) Maroko (6,50) Gabon (13,0) - MR
Subota
15.00: (1,40) Kenija (4,20) Eritreja (7,75)
15.00: (1,85) Južna Afrika (3,30) Gvineja (4,20)
***Kvote su podložne promenama