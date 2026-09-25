Englezi žele het-trik titula, ali prvo da prođu kvalifikacije

Dosadašnji tok kvalifikacija za Gordi Albion bio je impresivan, Karslijevi momci iz sedam utakmica u Grupi D imaju čak 19 bodova, tri više od drugoplasirane Slovačke. I uz sve to, tim prožet mahom igračima koji već sada rade ozbiljne stvari u Premijer ligi i drugim jakim ligama.

20.30: (1,03) Engleska (13,0) Kazahstan (30,0)

Imena kao što su Džob Belingem, Luis Majli, Itan Envaneri, Arči Grej, Džoš King, Džejmi Gitens, Maks Alejni, Riko Luis, izazivaju strahopoštovanje kod protivnika, a Englezi žele da ne samo uspešno prođu kroz kvalifikacije već i po treći put uzastopno postanu najbolji tim na kontinentu, pošto su osvojili titule 2023. i 2025. godine.

Selektor Li Karsli, koji je nekada sa uspehom nosio dres Evertona i Derbija, kaže da je svestan izazova i da želi da ostavi trag osvajanjem još jedne velike titule.

"Što ste stariji, sve više razmišljate o tom legatu. Posle prve titule imao sam na stolu lak potez, mogao sam da se oprobam u klupskom menadžmentu i prihvatim neku od ponuda. Ipak, ja uživam u ovom poslu i činim sve da budem deo te priča o osvajanju velikog turnira. Želim da budem i dalje deo FA kada se to dogodi", kaže Karsli.

Na mladim igračima Engleske je veliki psihološki pritisak da naprave het-trik titula.

"Momci moraju da prihvate tako nešto. Došli su da igraju za tim do 21 godine, onaj koji je osvojio dva šampionata Evrope zaredom. Nose metu na leđima gde god se pojave. Moramo da budemo svesni toga, ali i da prihvatimo izazov. Svi očekuju, pobedićemo u četvrtfinalu, pa u polufinalu i finalu, a to je teško. Moj prioritet je definitivno da se prvo kvalifikujemo, onda ćemo pričati o onom što sledi", jasan je Karsli.

Nisu igrali od marta i pobede nad Moldavijom od 4:1. Karsli kaže da to neće biti problem, ali i da je najvažnije da mentalno budu spremni na to da svi žele da ih pobede.

"Ne smemo da budemo arogantni i da mislimo kako će se svi predati jer imamo bolje igrače. Moramo da se potrudimo da svi budu svesni toga da smo veliki skalp za svakog, tako da je važno da budemo mentalno i fizički spremni za izazov. Teško je kvalifikovati se. ja ne pamtim lak proces kvalifikacija, ali kada imate trofej u rukama, ponekad zaboravite na to kako je bilo doći do toga", zaključio je selektor mladog tima Engleske.

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KVALIFIKACIJE ZA EP U21 - 8. KOLO

Petak

15.45: (11,00) Azerbejdžan (5,80) Češka (1,22)

17.00: (9,50) Island (5,20) Francuska (1,28)

17.30: (6,00) Finska (4,00) Španija (1,50)

17.30: (14,0) Bugarska (6,50) Portugalija (1,17)

18.00: (7,00) Kipar (4,00) Rumunija (1,45)

18.00: (2,75) Estonija (3,25) Farska Ostrva (2,45)

18.00: (2,05) Slovačka (3,35) R. Irska (3,40)

18.30: (1,80) Holandija (3,60) Norveška (4,00)

19.30: (1,23) Švajcarska (6,00) Luksemburg (10,0)

20.30: (1,03) Engleska (13,0) Kazahstan (30,0)

Subota

17.00: (1,30) Hrvatska (4,90) Mađarska (9,50)

17.00: (4,20) Gruzija (3,45) Grčka (1,80)

18.00: (17,0) Letonija (10,5) Nemačka (1,08)

18.00: (2,20) Ukrajina (3,35) Turska (3,05)

19.00: (9,50) Malta (5,70) S. Irska (1,25)

*** kvote su podložne promenama