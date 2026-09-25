Roberto Karlos: Izgubio sam 99 odsto onoga što sam zaradio od fudbala

Nije bilo mnogo većih zvezda u njegovo vreme, uostalom, teško da je neki defanzivac doživljavao da ga mladi na video igricama sa beka pomeraju na špica. I bio je član Realovih „Galaktikosa“. I zaradio je ogroman novac. Ali, evo, tek mu je 53 godine, a Roberto Karlos priznaje – izgubio je 99 odsto onoga što je zaradio kao fudbaler.

A, zaradio je mnogo, pošto je čak 11 sezona proveo u Realu, faraonsku platu imao kasnije u Anžiju, usput igrao za Palmeiras, Inter, Fenerbahče, Korintijans... Pa opet, nije mnogo toga ostalo. Pre svega jer su mnogo Robertovog novca prisvojili članovi porodice, bivša supruga prilikom razvoda, ali i bivši menadžer.

“Imao sam probleme sa ljudima koji su me ostavili na nuli što se novca tiče. Zbog menadžera i porodičnih problema izgubio sam 99 odstoi svega što sam zaradio u fudbalu. Grešio sam, zato sada molim mlade igrače da poneavljaju moje greške“, rekao je Roberto Karlos na predavanju na jednom fudbalskom samitu u Portugalu.