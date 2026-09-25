Roberto Karlos: Izgubio sam 99 odsto onoga što sam zaradio od fudbala
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 14:06
“Imao sam probleme sa ljudima koji su me ostavii na nuli što se novca tiče...“
Nije bilo mnogo većih zvezda u njegovo vreme, uostalom, teško da je neki defanzivac doživljavao da ga mladi na video igricama sa beka pomeraju na špica. I bio je član Realovih „Galaktikosa“. I zaradio je ogroman novac. Ali, evo, tek mu je 53 godine, a Roberto Karlos priznaje – izgubio je 99 odsto onoga što je zaradio kao fudbaler.
A, zaradio je mnogo, pošto je čak 11 sezona proveo u Realu, faraonsku platu imao kasnije u Anžiju, usput igrao za Palmeiras, Inter, Fenerbahče, Korintijans... Pa opet, nije mnogo toga ostalo. Pre svega jer su mnogo Robertovog novca prisvojili članovi porodice, bivša supruga prilikom razvoda, ali i bivši menadžer.
“Imao sam probleme sa ljudima koji su me ostavili na nuli što se novca tiče. Zbog menadžera i porodičnih problema izgubio sam 99 odstoi svega što sam zaradio u fudbalu. Grešio sam, zato sada molim mlade igrače da poneavljaju moje greške“, rekao je Roberto Karlos na predavanju na jednom fudbalskom samitu u Portugalu.
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“U četvrtak sam lekao u krevet u ponoć, u petak sam dobio hrpu nekih papira za koje nisam znao ni da postoje. Izgubio sam celu svoju istoriju“.
Tvrdi da je ipak, uz pomoć prijatelja, uspeo da se finansijski povrati. Između ostalog i zato što se još pred kraj karijere pripremao za život posle nje.
“Uvek sam razmišljao o tome. Znao sam da moram da izgradim nekakvu zaostavištinu kao igrač i da onda koristim svoje ime. Kada sam prestao da igram već sam imao licencu za sportskog direktora i radio sam sa mnogim brendovima“.
Imali su i zašto ga ga uzmu. Osvojio je Karlos tri Lige šampiona, odigrao za Brazil 127 utakmica i osvojio Mundijal 2002. Sada je, između ostalog, ambasador Real Madrida.