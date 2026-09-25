Saradnja NBA Evrope i Evrolige: Šta kažu generalni menadžeri?

Rukovodiocima su ponuđena tri scenarija: zajedničko takmičenje NBA i Evrolige, očuvanje postojećeg sistema evropske košarke u velikoj meri – uz proširenu Evroligu i FIBA takmičenja, bez pokretanja projekta NBA Evropa ili direktan sukob između Evrolige i NBA.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Ishod glasanja kaže: 60% rukovodilaca Evrolige očekuje da će dve strane na kraju pronaći zajednički jezik. I to je možda najjasniji zaključak iz prognoze generalnih menadžera. Ili će NBA pronaći zajednički jezik sa Evroligom i stvoriti zajedničko takmičenje, ili bi projekat NBA Evropo mogao s vremenom da propadne.

U tom slučaju, evropska košarka bi u velikoj meri zadržala svoju trenutnu strukturu, uz proširenu Evroligu. Samo jedan generalni menadžer očekuje poslednji scenario, direktan sukob proširene Evrolige i NBA Evrope.

Vlasnici klubova Evrolige sastaće se 4. i 5. oktobra u Černobiju, prestižnom mestu na jezeru Komo, radi razgovora koji bi mogli da odrede budućnost lige i potencijalne saradnje sa NBA.

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

Upitani su generalni menadžeri i o tome šta Evroliga može da dobije od NBA lige.

BasketNews je sklonio direktan prihod sa stola i upitao generalne menadžere šta bi Evroligi najviše koristilo u potencijalnom partnerstvu sa NBA ligom, jedan odgovor se jasno izdvojio – marketing.

Ostali odgovori uključivali su bolju komercijalizaciju iskustva na samim utakmicama, tehnologiju i inovacije, privlačenje većeg broja vrhunskih igrača i unapređenu logistiku. Jedan od rukovodilaca je posebno predložio usvajanje NBA "Second Spectrum" tehnologije (zvanični sistem za optičko praćenje i analitiku podataka u NBA ligi) i uspostavljanje partnerstva sa nekim hotelskim lancem na nivou cele lige za gostovanja.

Drugi generalni menadžer je sažeo najveću potencijalnu korist:

„Rešavanje haosa na evropskoj košarkaškoj sceni.“

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

Poslednja tema vezana je za to šta Evroliga nikako ne sme da izgubi potencijalnim dolaskom NBA lige.

Iako rukovodioci vide mnogo toga što se može dobiti od NBA lige, oni takođe imaju jasnu granicu. Poruka je jasna. Dok NBA istražuje nove vlasničke grupe i velika evropska tržišta, rukovodioci ne žele da istorijski klubovi budu gurnuti u stranu, niti da se jedinstvena navijačka kultura koja definiše evropsku košarku razvodni.

Takođe žele da Evropa zadrži značajan glas u načinu na koji se upravlja njenim takmičenjem.

Na kraju, ostaje samo pitanje - da li će biti NBA Evrope?