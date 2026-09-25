Bešiktaš potrošio 10.000.000 evra na plate igrača
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 13:45
I nije gotov sa pojačanjima, traže se plejmejker i centar
Pred start Evrolige jedna od nepoznanica je Bešiktaš. Novopečeni evroligaš će imati vruć domaći teren, međutim mnogi ga ne vide ni u plej-in zoni.
To je možda i realno za početak, jer ni budžet istanbulskog tima nije ogroman. Generalni menadžer Nedim Judžel izneo tačnu cifru u izjavi za turske medije.
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Prema Judželovim rečima, budžet za igrače iznosi blizu 10 miliona evra, dok ostali troškovi značajno uvećavaju ukupnu cifru.
„U ovom trenutku, naš budžet za igrače je oko 9-10 miliona evra. Međutim, kada se dodaju porezi, troškovi putovanja i ostali izdaci povezani sa organizacijom Evrolige, ukupni troškovi dostižu približno 20 miliona evra. To su zaista veoma velike cifre”, rekao je on.
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Dodao je i da roster nije kompletiran.
„Nastavljamo sa naporima da se pojačamo na pozicijama plejmejkera i centra. Ne želimo da dovodimo igrače samo da bismo popunili roster. Tražimo pojačanja koja mogu da podignu nivo igre celog tima.”
Nakon prošlosezonskog učešća u finalu Evrokupa, Bešiktaš je spreman za povratak u Evroligu. Turski klub je poslednji put nastupao u ovom takmičenju tokom sezone 2012/13. Danas otvara sezonu protiv Valensije i sigurno želi pobedom da se predstavi na najvećoj evropskoj sceni.
Prethodnih godina debitanti su ostavljali snažan utisak, Pariz i Hapoel Tel Aviv su igrali plej-of, a videćemo može li Bešiktaš sve da iznenadi.
EVROLIGA - 1. KOLO
Četvrtak
Dubai - Real Madrid 78:77
/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/
Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86
/Oturu 20 - Obst 19/
Crvena zvezda - Žalgiris
Panatinaikos - Pariz 91:72
/Fransisko 18 - Etijen 17/
Baskonija - Olimpijakos 89:106
/Loson 20 - Dorsi 25/
Barselona - Efes 89:82
/Brizuela 20 - Džejms 22/
Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74
/Krauder 19 - Hord 15/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)
19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)
20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)
***kvote su podložne promenama