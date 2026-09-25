Bešiktaš potrošio 10.000.000 evra na plate igrača

Prema Judželovim rečima, budžet za igrače iznosi blizu 10 miliona evra, dok ostali troškovi značajno uvećavaju ukupnu cifru.

„U ovom trenutku, naš budžet za igrače je oko 9-10 miliona evra. Međutim, kada se dodaju porezi, troškovi putovanja i ostali izdaci povezani sa organizacijom Evrolige, ukupni troškovi dostižu približno 20 miliona evra. To su zaista veoma velike cifre”, rekao je on.

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Dodao je i da roster nije kompletiran.

„Nastavljamo sa naporima da se pojačamo na pozicijama plejmejkera i centra. Ne želimo da dovodimo igrače samo da bismo popunili roster. Tražimo pojačanja koja mogu da podignu nivo igre celog tima.”

Nakon prošlosezonskog učešća u finalu Evrokupa, Bešiktaš je spreman za povratak u Evroligu. Turski klub je poslednji put nastupao u ovom takmičenju tokom sezone 2012/13. Danas otvara sezonu protiv Valensije i sigurno želi pobedom da se predstavi na najvećoj evropskoj sceni.

Prethodnih godina debitanti su ostavljali snažan utisak, Pariz i Hapoel Tel Aviv su igrali plej-of, a videćemo može li Bešiktaš sve da iznenadi.

EVROLIGA - 1. KOLO

Četvrtak

Dubai - Real Madrid 78:77

/Bejkon 24 - Luvavu Kabaro 11/

Hapoel Tel Aviv - Bajern 84:86

/Oturu 20 - Obst 19/

Crvena zvezda - Žalgiris

Panatinaikos - Pariz 91:72

/Fransisko 18 - Etijen 17/

Baskonija - Olimpijakos 89:106

/Loson 20 - Dorsi 25/

Barselona - Efes 89:82

/Brizuela 20 - Džejms 22/

Asvel - Makabi Tel Aviv 84:74

/Krauder 19 - Hord 15/

Petak

19.00: (1,70) Bešiktaš (14,5) Valensija (2,30)

19.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Virtus Bolonja (6,00)

20.45: (1,80) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,15)

***kvote su podložne promenama