Ovo nije dobro za Srbiju? Nemci pod rafalom: Postali smo mediokriteti, nemamo igrače poput grčkih

Bod iz dve prve utakmice i zvižduci za tim Nemačke na prve dve utakmice Jirgena Klopa na mestu selektora. Ali i mnogo više od toga posle neočekivanog poraza od Grčke – briga kompletne nemačke javnosti za budućnost tamošnjeg fudbala. Možda i najbolje oličena u izjavi nekadašnjeg reprezentativca i člana one zlatne generacije iz 2014. Bastijana Švajnštajgera ... “ Više nismo vrhunska reprezentacija. Postali smo mediokriteti. Nemamo više igrače koji prave razliku na terenu “, bio je surovo iskren Švajnštajger u komentaru utakmice sa Grčkom na televiziji ARD.

Još jedan konkretan primer.

“Naš je problem kad recimo treba da akcije gradimo od pozadi. Jedini naš fudbaler koji može da odigra neki kreativan pas je Jozua Kimih. Čim on nije tu na terenu postaje teško“. Zato Švajnštajger i razume selektorovu odluku da za prve četiri utakmice Lige nacija pozove čak 44 igrača među kojima mnoge javnost nije imala ni u vidokrugu. Došlo je vreme da se i na reprezentativnom, kao što je oduvek slučaj na klupskom nivou, ne gleda samo šta igrači mogu danas, već se meri i šta mogu sutra. Zato i Kimih prihvata Švajnštajgerove kritike da Nemačka danas nije vrhunski tim.

“Mora neko i to da kaže. Vrhunski tim karakteriše to što će da pobedi svakog na papiru slabijeg protivnika. I što će da dobija i one vrhunske rivale. Mi nismo pobedili Holandiju, a od Grčke smo izgubili“.

Mediji su jednako kritični. Sport1 piše da Pancere danas karakteriše mnoštvo duela, ali ne i fudbalska lepota u igri i dodaje: “Ovi igrači su i dalje daleko od onog moćnog stile igre koji forsira novi selektor“. Sportšau ocenjuje da je cela zemlja “na bolan način saznala da Klop nije čudotvorac“. Međutim, najstrožija je vaskolika javnost. Navijači su izviždali ekipu posle poraza od Grčke.

“Ko god želi da zviždi trebalo bi da zviždi meni. Ako neko želi da kritikuje neka kritikuje mene, ostavite momke na miru“. To su potpuno suprotne izjave onima sa početka Klopovog mandata kada je, još beše jul, govorio...

“Ako sutra budete mislili da igramo užasno – odoh ja“.