Sudar na Bosforu s italijanskim šmekom, Montela spremio zamku za Mančinija

Otuda su ovaj okršaj opisali terminom "sudbonosni", iako se čini da je još rano za takve kvalifikacije.

20.45: (2,70) Turska (3,40) Italija (2,65) MOZZART RELAX

Montela je posle poraza Turske od Francuza (0:1), učinio sve da ekipu usmeri na Italijane, ali i sam priznaje da će emocije biti i te kako prisutne.

"Svakako da se radi o odlučujućoj utakmici u smislu rezultata. U stvari, jako važnoj. Biće to veoma emotivan meč, ne bih nikad izabrao da bude tako. Ipak, daću sve da Turska pobedi. Dočekali su me raširenih ruku, podržali i učinili da se osećam jednim od njih. Daću sve da pobedimo", kaže Montela.

Iz tima Italije svakako da bi uzeo nekoliko igrača da je tako nešto moguće, a čini se da ponajviše ceni golmana Đanluiđija Donarumu.

"Bez dileme bih uzeo njega u svoj tim. Izuzetan je golman, pokriva gol na neverovatan način i jako je važan deo tima Italije", priznao je nekadašnji napadač Rome.

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Turci imaju dosta kadrovskih problema pred susret sa Azurima. Golman Ugurčan Čakir je suspendovan zbog isključenja na meču sa Francuskom, pa će na golu biti Altaj Bajindir.

Svakako veliki hendikep predstavlja odsustvo iskusnih igrača tipa Hakana Čalhanoglua i Kenana Jildiza, koji izostaju zbog povreda, dok je pod upitnikom i Orkan Kokču koji ima problem sa povredom palca na stopalu.

"Imamo nekoliko povređenih igrača, rekao bih baš važnih za igru našeg tima. Ipak, verujem u proces nadgradnje i postepenog uvođenja u tim nekih drugih. Nešto će svakako morati da se menja, četiri utakmice na ovom nivou u tako kratkom periodu, to je neminovnost", dodao je Montela.

Čini se da se posebno uzda u kreativnost Arde Gulera, mada ne želi da okrije kakve je sve "zamke" spremio za svoje sunarodnike.

"Arda je sjajan igrač. On jednostavno vidi pasove koje drugi ne mogu. Mnogo je napredovao, čak i u igri bez poseda lopte. Mislim da može još mnogo da napreduje. Uživao bih da igram sa njim, baš kao što sam nekad sa Robertom Mančinijem. Za mene, on je bio najbolji, njegove asistencije bile su nešto posebno", zaključio je selektor Turske.

Turska je u slaboj formi, ima tri poraza u poslednje četiri utakmice, dok su Italijani posle dve pobede u junskim prijateljskim mečevima, sa Grškom i Luksemburgom od po 1:0, doživeli poraz kod kuće od Belgije u prvom kolu Lige nacija (0:2).

MOGUĆE POSTAVE

TURSKA (3-4-2-1): Bajindir - Čelik, Demiral, Bardakči - Ajdin, Ozkan, Juksek, Kadioglu - Guler, Uzun - Jilmaz.

ITALIJA (4-3-3): Donaruma - Kajode, Skalvini, Bastoni, Ruđeri - Fratesi, Tonali, Fađoli - Raspadori, Pio Espozito, Kambijagi.

A LIGA NACIJA – 2. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 1

20.45: (2,70) Turska (3,40) Italija (2,65) MOZZART RELAX

20.45: (3,60) Belgija (3,60) Francuska (2,00) MOZZART RELAX