Olimpijakos se pojačao u reketu za Žalgiris: Stigao Danston i nada se grčkom pasošu

Olimpijakos se pojačao za utakmice sa Žalgirisom i Virtusom u duplom kolu Evrolige, ali i ostatak sezone. Jorgos Barcokas imaće opciju više, dobio je još mesa u Brajantu Dansonu (40). Imaće namazanog igrača pod košem, a od danas je jači i za Džordža Papasa, igrača rođenog u Sjedinjenim Američkim Državama. Obojica su potpisali jednogodišnje ugovore i obojica su povratnici.

Brajant Danston imao je tanku prošlu sezonu u Olimpiji Milano. Dok je nastupao u Mediolanum forumu, prosečno je beležio nešto manje od tri poena i više od dva skoka. Nije imao veliku minutažu, a odigrao je tek 17 utakmica. Sporadično je dobijao šansu, ne treba očekivati da će imati veliku ni tokom boravka u Pireju…

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Znaju u Olimpijakosu šta sa njim dobijaju, a zna i on. Zna i šta želi – grčki pasoš. Nada mu se američki košarkaš.

„Imam porodicu i dvoje dece, nadam se da ću dobiti pasoš. Ne vodim ja taj proces, ali bilo bi dobro da ga dobijem“, poručio je Brajant Danston i kratko se dotakao Žalgirisa, narednog rivala pirejskih crveno-belih u Evroligi:

„Žalgiris ima talentovane igrače i voli da diktora tempo. Valančijunas izgra izuzetno. Bio je u NBA ligi, odličan je centar“.

Možda i vidimo taj okršaj u utorak od 19.00 u Žalgirio areni. Olimpijakos će i drugu utakmicu u duplom kolu odigrati na strani, pošto u četvrtak od 20.30 gostuje Virtusu.