BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠPANIJA – HRVATSKA (tip 1, kvota 1,23) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Španija je do svog osmog trijumfa u nizu došla uz mnogo više napora nego što je predviđano, jer je selekcija Engleske prošlog vikenda pružila žestok otpor u meču koji je završen rezultatom 3:2. Istovremeno, Slaven Bilić je trijumfalno otvorio svoj drugi ciklus na kormilu reprezentacije Hrvatske, pošto su Kocksti za vikend savladali Češku sa 2:1. Iako je španski tim apsolutni favorit u predstojećem duelu, sasvim je izvesno da će hrvatski fudbaleri protiv najbolje reprezentacije sveta morati prvenstveno da se posvete defanzivnim zadacima.

ČEŠKA – ENGLESKA (tip 2, kvota 1,33) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Češka je produžila seriju bez trijumfa u regularnom toku takmičarskih utakmica tokom 2026. godine, nakon što je u subotu pretrpela poraz od Hrvatske rezultatom 2:1. Sa druge strane, reprezentacija Engleske je zabeležila loš početak na domaćem terenu, gde je izgubila od Španije sa 3:2. Englezi su na ovom meču ispustili prednost i nisu realizovali penal, što je dovelo do novog neuspeha u duelima protiv najjačih svetskih selekcija.

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ETIOPIJA – SENEGAL (tip 2, kvota 1,33) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Etiopija i Senegal sastaju se u okviru kvalifikacija za Afrički kup nacija, gde su sve oči uprte u gostujući tim koji važi za apsolutnog favorita u ovom duelu. Dok se selekcija Etiopije oslanja uglavnom na domaće snage i traži šansu u čvrstoj defanzivi, Senegal predvođen svojim internacionalnim zvezdama želi da opravda ogromnu razliku u klasi, nametne svoj prepoznatljiv ritam od samog starta i osigura ključne bodove na putu ka završnom turniru.

BURUNDI – ALŽIR (tip 2, kvota 1,25) – početak 15.00 MOZZART RELAX

Alžir je apsolutni favorit na gostovanju u Burundiju i sve osim pobede Pustinjskih lisica bilo bi senzacija. Razlika u klasi je ogromna, gosti su dominantni u svim linijama tima, dok je domaća selekcija u vidnom padu forme i teško može da pruži ozbiljniji otpor.

GANA – GAMBIJA (tip 1, kvota 1,45) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Gana ima imperativ pobede na domaćem terenu u Akri nakon startnog poraza od Obale Slonovače, a njena prednost leži u sjajnoj formi kod kuće gde ima četiri uzastopna trijumfa bez primljenog gola. S druge strane, Gambija tradicionalno loše igra u gostima i prima dosta golova, pa je logično to što ciljate na pobedu domaćina, što je tip dodatno osiguran Mozzart Relax pravilom koje donosi dobitak čim Gana povede sa 2:0.

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