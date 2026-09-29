Ispod radara Evrokupa: Desetorica koja mogu da naprave veliki iskorak

U Dertoni će mnogo važnije biti kako njegova igra izgleda kada ne može sve da rešava individualnim kvalitetom i šutem. Na nižem nivou često je mogao upravo tako da završava posede, dok će protiv fizički snažnijih bekova morati bolje da organizuje napad, brže čita odbranu i pokaže da može da ostane na parketu i kada nema svoje šutersko veče. Prelazak iz BNXT lige direktno u Palakanestro i Evrokup predstavlja ozbiljan kvalitativni skok, u svakom pogledu.

Medoks je prošlu sezonu završio kao MVP, najbolji strelac i najkorisniji igrač uvodnog dela BNXT lige. Za Okapi Alst beležio je 24,3 poena, 5,7 skokova i 2,8 asistencija, uz 59,7 odsto za dva i izuzetnih 44,5 odsto za tri. Za beka visokog 188 centimetara bila je odlična sezona, ali i putokaz ka prelasku na višu stepenicu u evropskoj košarkaškoj piramidi.

Dantea Medoksa Džuniora je Olimpija Milano ovog leta potpisala i odmah prosledila Dertoni na pozajmicu, čime je praktično rezervisala prava. U organizaciji iz Milana sada čekaju odgovor na pitanje da li se njegova dominacija u belgijsko-holandskoj BNXT ligi može preneti na ozbiljniji evropski nivo.

Zbog toga smo se pozabavili listom sa desetoricom igrača koji bi tokom narednih nekoliko meseci mogli ozbiljno da podignu svoje akcije kroz dobre igre u Evrokupu. Neki su tek stigli u Evropu, neki prelaze na mnogo viši nivo takmičenja, dok pojedini pokušavaju da pokažu da su spremni za novu priliku među najboljima...

Kako sezona bude odmicala, pažnja će prirodno biti usmerena ka poznatim imenima poput Džerika Hardinga , Treviona Vilijamsa, Aleksi Avramoviću i još nekoliko već afirmisanih igrača. Zato bi zanimljivija mogla da budu imena koja u novu sezonu ulaze nekoliko koraka iza njih po reputaciji, ali bi do proleća mogli da budu mnogo bliži evroligaškom tržištu.

Još na Ksevijeru pokazao je ono zbog čega će biti posebno zanimljiv u Evrokupu. Poslednju koledž sezonu završio je sa 19,1 poenom, 5,6 skokova i 40,9 odsto za tri. Važi za atletskog beka sposobnog da napravi prednost sa loptom, pogodi iz mesta ili kretanja i napadne obruč driblingom.

Kvinsi Olivari će u Trentu prvi put igrati evropsku košarku. Posle NCAA karijere na Rajsu i Ksevijeru ušao je u sistem Los Anđeles Lejkersa, potpisao dvosmerni ugovor i vreme provodio između NBA i Razvojne lige, da bi ovog leta prihvatio jednogodišnji ugovor sa Trentom.

Ulm će zato najviše dobiti ako se vrati verzija Rataja iz ranijih dana, koja može da širi teren. U kombinaciji sa fizikalijama i mogućnošću igre na više pozicija, to bi mu omogućilo da spoji dobre periode iz NCAA sa iskustvom seniorske košarke koje je već počeo da skuplja u Albi.

Sa 204 centimetra i snažnim telom Rataj može da napadne sporijeg čuvara licem prema košu, završi kroz kontakt i preuzme više pozicija u odbrani. Najveća nepoznanica ostaje šut. Njegov pad na Bejloru značajno je smanjio prostor u kojem je mogao da koristi ostale kvalitete, jer protivnik protiv četvorke koju ne mora ozbiljno da čuva spolja može vrlo lako da mu zatvori puteve do koša.

Američku epizodu završio je povratkom u Nemačku. Priključio se Albi tokom završnice prošle sezone, učestvovao u osvajanju nemačkog prvenstva, a zatim potpisao dvogodišnji ugovor sa Ulmom. Sa 22 godine vraća se u sredinu u kojoj ga dobro poznaju i koja nema problem da mladom igraču prepusti ozbiljnu odgovornost.

Majkl Rataj se u Ulm vraća drugim putem nego što ga je napustio. Posle razvoja u klupskom sistemu otišao je na Oregon Stejt, gde je u poslednjoj sezoni imao 16,8 poena i 7,2 skoka i izrastao u jednog od boljih igrača konferencije. Potom je prešao na Bejlor, ali mu je u drugačijoj ulozi učinak pao na 7,2 poena i 4,6 skokova.

Ukoliko uspostavi kontinuitet šuta i uz to pokaže širu napadačku igru, klubovi iz Evrolige će dobiti znatno jasniju sliku njegove vrednosti.

Ažinsa ima 201 centimetar, dovoljno snažno telo za krilne pozicije i solidan šut na evroligaškom nivou. U većoj ulozi od njega će se očekivati da napadne prvu liniju odbrane, napravi prednost posle jednog ili dva driblinga, koristi fizičku snagu i zadrži efikasnost kada se obim šuteva poveća.

Njegova prva evroligaška sezona u Asvelu pokazala je zašto je bio zanimljiv. U sezoni 2024/25 pogodio je 42,7 odsto trojki na tri pokušaja po utakmici. Godinu kasnije procenat je pao na 32,7, dok je prosečno beležio šest poena za 17,7 minuta. I u francuskom prvenstvu šut je pao ispod 30 odsto.

Melvin Ažinsa sa 22 godine već ima dve sezone i više od 50 utakmica u Evroligi iza sebe, ali još nije uspeo da pronađe dovoljno stabilnu ulogu da bi njegov razvoj tekao ravnomerno. Odlazak u Le Man za njega bi mogao da se okarakteriše kao pokušaj da ponovo dobije značajnu ulogu i loptu u ruke, minute i odgovornost, a ne kao korak unazad.

Italijansko prvenstvo otvorio je sa 23 poena. Ako šut ostane stabilan, a Medoks pokaže da uz to može da vodi napad i izdrži defanzivno, vrlo brzo bi mogao da pronađe put i do Evrolige.

U Evropi će mnogo važnije biti na tome kako se prilagođava manjem prostoru i agresivnijoj odbrani pika. Sa 190 centimetara nema fizički profil koji garantuje sve ono što treba za ovaj nivo košarke, pa će morati brzo da nauči kako da napada odbrane koje su dosta kvalitetnije, ostavljaju manje prostora i teraju beka da donese nekoliko dobrih odluka u istom posedu.

Ako prenese šut iz NCAA i pokaže da može da igra kvalitetno iz pika, bez velikog broja izgubljenih lopti, Olivari bi mogao brzo da napreduje na evropskom tržištu. Dodatnu vrednost dobiće ako pokaže da mu lopta nije neophodna tokom svakog napada i da može da funkcioniše pored dominantnijeg organizatora.

ČIBUZO AGBO – MANRESA

Čibuzo Agbo (©AFP)

Manresa je Čibuza Agba posle prve evropske sezone u Šoleu potpisala na dve godine, najviše zbog profila koji se lako uklapa uz potencijalno noseće igrače, od snažnog tela, preko odbrane na više pozicija, do šuta za tri iz mesta i brzih nogu.

Agbo ima 24 godine i 198 centimetara. U Šoleu je prošle sezone imao 7,7 poena i 2,6 skokova, što nije statistika koja bi sama po sebi izazvala veliku pažnju. Manresa je zato dobar sledeći test, jer će ACB liga i Evrokup pokazati koliko njegovi kvaliteti opstaju protiv boljih igrača i veće potrošnje.

Sreda, 18.30: (1,25) PAOK (17,0) Manresa (4,70)

Za njegov dalji napredak biće najvažnije da stabilizuje šut, da pokaže može li da preuzima različite tipove krila na ovom nivou, a da pritom ne postane slaba tačka sistema.

Evroligašima su potrebna krila koja mogu da provedu 20 minuta na parketu i da nisu primarni potrošači lopti, a da opet mogu da pogode otvorenu trojku, zatvore skok i sačuvaju nekoliko različitih pozicija.

INOK BOAKJE – VENECIJA

Kod Inoka Boakjea prvo se vide dimenzije. Kanadski centar ima 211 centimetara i 113 kilograma, ali Venecija ga nije dovela samo kao veliko telo u reketu. Klub je na predstavljanju posebno istakao njegovu brzinu za tu visinu, zaštitu obruča, tranziciju i skok, osobine koje modernom centru omogućavaju da utiče na utakmicu bez velikog broja lopti u napadu.

Regionalna publika ga je kratko videla, pošto je Boakje prošlu sezonu počeo u Studentskom Centru gde se nije snašao, a potom prešao u Šarlroa. U Belgiji je prosečno imao 10,6 poena i 7,4 skoka, uz 70,1 odsto za dva. Venecija ga je odatle prebacila u znatno zahtevnije okruženje italijanske lige i Evrokupa.

20.30: (1,25) Venecija (17,0) Frankfurt (4,70)

U Evrokupu će mnogo češće nego u Belgiji morati da izlazi iz reketa i živi sa odlukama koje bude donosio u odbrani pika, da li iskakanjem ili preuzimanjem. Bekovi će verovatno težiti tome da ga izvuku iz zone u kojoj se najbolje snalazi, da ga napadaju promenom ritma i teraju ga da menja odbranu. Tu će se najbolje videti koliko su njegova pokretljivost i fizičke prednosti prenosive na viši nivo.

U napadu mu nije potrebno neko čudo od igre. Kvalitetni blokovi, brzo otvaranje ka obruču, skok u napadu i sigurna realizacija mogu da budu dovoljni za bitniju ulogu. Sa 23 godine ima dovoljno prostora da detalje popravi tokom sezone.

KEJDIN ŠEDRIK – BURG

Kejdin Šedrik (©AFP)

Kejdin Šedrik stigao je ovog leta iz Hapoel Haemeka gde je odigrao svoju prvu sezonu van kuće, a u Burg donosi 211 centimetara visine, raspon ruku od približno 226 centimetara i neuobičajenu pokretljivost za centra tih dimenzija. Pre nego što je naglo izrastao, igrao je na spoljnim pozicijama, što se i dalje primećuje u načinu na koji se kreće.

Posle Virdžinije i Teksasa stigao je u Hapoel Haemek, gde je na desetak utakmica imao 9,6 poena i 5,6 skokova, pre nego što mu je povreda ramena u januaru završila sezonu i zahtevala operaciju. Burg ga je uprkos tome doveo kao poslednje pojačanje za novu sezonu.

Sreda, 20.00: (1,60) Napoli (16,0) Burg (2,65)

Zbog operacije ramena kontinuitet je prvi problem koji mora da reši. Posle toga dolazi ono što će odrediti njegovu stvarnu vrednost, a to su pravovremena pomoć saigračima, kontrola pika kroz brza iskakanja i zaštita obruča bez nepotrebnih faulova.

Ako bude uspeo sve to, napraviće sasvim dovoljno. U Evrokupu će prvi put imati mogućnost da se takmiči protiv igrača koji mogu dosledno da napadnu svaku slabost u njegovoj odbrani.

DI DŽEJ STJUARD – SAN PABLO BURGOS

Stigao je pred početak sezone iz Trenta i Di Džej Stjuard je u ovoj grupi najbliži već dokazanom kvalitetu na nivou Evrokupa. Prošle sezone je za Trento prosečno postizao oko 15 poena i pokazao da može da bude jedan od glavnih napadačkih bekova u takmičenju.

Sreda, 20.30: (1,50) Burgos (16,0) Cedevita Olimpija (3,00)

Stjuard će u novom klubu imati obavezu da organizuje kvalitetan napad, pritom da smanji broj izgubljenih lopti i bude efikasan čak i kada nema loptu u rukama. Burgos ima vrlo zanimljiv sastav, jer je pored njega u organizaciji igre i Žiga Samar, plejmejker drugačijeg profila. Stjuard zbog toga neće morati, niti moći, da igra isto kao u Trentu.

Baš igra bez lopte mogla bi dodatno da mu otvori prostor. Ako popravi šut iz "spot-ap" situacija i nauči da brzo kažnjava prednost koju napravi drugi kreator, mogao bi brzo da postane profil igrača koji se potencijalno uklapa u evroligašku rotaciju.

HANTER TAJSON – MAKSIMA ROMA

Hanter Tajson (©AFP)

Hanter Tajson stigao je u Evropu praktično pred početak sezone. Maksima Roma ga je potpisala pred kraj septembra, pa će adaptaciju na novu košarku prolaziti bez kompletno odrađenih priprema sa ekipom. S druge strane, u takmičenje donosi 98 NBA nastupa tokom tri sezone u Denver Nagetsima.

Tajson ima 26 godina i ne pripada klasičnim razvojnim projektima, ali ima razloga zašto je na ovoj listi. Jedna dobra sezona mogla bi veoma brzo da mu promeni mesto na evropskom tržištu. Još na Klemsonu pokazivao je zanimljivu kombinaciju šuta i skoka za četvorku od 203 centimetra, a dobre šuterske brojke imao je i kada je dobijao veću odgovornost u Razvojnoj ligi.

Sreda, 21.00: (1,70) Maksima Roma (15,0) Kluž (2,40)

U NBA nije uspeo da pronađe stabilnu ulogu, a Maksima Roma bi prvi put na profesionalnom nivou trebalo da mu pruži kontinuitet i veću ulogu. Očekivano je da sada dobije priliku da pokaže kako njegova igra izgleda kada nije 11. ili 12. čovek rostera i kada se od njega očekuje da redovno doprinosi timskim rezultatima.

Za evroligaške standarde biće posebno važno može li i kako da brani snažnije evropske četvorke i da li njegov šut može da ostane dovoljno stabilan i siguran, odnosno da li će moći da kažnjava protivničke odbrane bez velikog broja driblinga.

ULRIH ČOMČE - BALKAN BOTEVGRAD

Ulrih Čomče se može okarakterisati kao najveća opklada među desetoricom pomenutih. Krajem godine puni tek 21, visok je 211 centimetara, a još 2024. postao je prvi igrač iz sistema NBA Academy Africa izabran na NBA draftu. Memfis ga je uzeo kao 57. pika, prava su odmah prešla u Toronto, a sada, posle boravka u sistemu Reptorsa, karijeru nastavlja u Balkanu iz Botevgrada.

U Razvojnoj ligi je pokazao zašto su ga NBA skauti uopšte uzeli u ozbiljno razmatranje. U prvom delu sezone 2024/25 imao je osam poena i 8,7 skokova, dok je na ukupnom uzorku od 14 utakmica, računajući i raniji deo takmičenja, beležio 2,7 blokada za 22,6 minuta.

Fizički potencijal je lako uočljiv, ali će Evrokup mnogo više reći o tome koliko brzo Čomče može da se adaptira na evropske uslove košarke i seniorski intenzitet. Čomče još ne mora da bude prva napadačka opcija u igri ekipe Bogdana Karaičića i to je za njega olakšavajuća okolnost. Njemu će u prvoj godini biti dovoljno da radi stvari koje solidni centri znaju - da dobro rola, rešava situacije oko obruča, da postavlja čvrste blokove, kontroliše skok i ne usporava protok lopte. Ako uz to počne pravilnije da koristi svoje atletske kvalitete u odbrani, biće veoma teško ignorisati ga.

Od svih igrača sa liste možda je najudaljeniji od potencijalne evroligaške uloge, ali je i među onima kod kojih bi jedna sezona mogla najviše da uveća vrednost.

KO JE JOŠ VREDAN POMENA?

Erik Lidel (©AFP)

Krug se ne završava ovom desetoricom. Džordan Gejni će posle vrlo dobre prve profesionalne sezone u Cedeviti Junior dobiti ozbiljniju priliku u Cedeviti Olimpiji, dok je Adam Atamna sa samo 18 godina iz Asvela stigao u Ulm i već iza sebe ima prve evroligaške minute.

Natan Soliman je još jedan igrač za budućnost. Burg je talentovanog Francuza vezao višegodišnjim ugovorom, dok Svan Penda u Le Manu pripada sličnoj generaciji igrača, kod kojih će ove sezone možda biti važniji kvalitet dobijenih minuta od same statistike.

Kod visokih igrača vredi pratiti Nika Ongendu, koji je posle dobre sezone u Izraelu prešao u Manresu. Erik Lidel kao bivši 41. pik na draftu, neko ko ima NBA iskustvo i igrač kojeg su povrede ozbiljno usporile na početku profesionalne karijere, sada u Arisu kod Vasilisa Spanulisa dobija prvu pravu evropsku priliku. Ostavio je dobar utisak u dva pripremna duela sa Crvenom zvezdom...

EVROKUP, 1. KOLO

Utorak

18.00: (2,25) Neptunas (15,0) Trento (1,80)



19.00: (1,10) Hapoel Jerusalim (23,0) Roštok (8,00)



19.00: (1,35) Tofaš (16,0) Kemnic (3,70)



20.00: (2,65) Le Man (16,0) Aris (1,60)



20.30: (1,25) Venecija (17,0) Frankfurt (4,70)

Sreda

17.30: (2,65) Šiauljaj (16,0) London Lajons (1,60)

18.00: (1,30) Bahčešehir (17,0) Roma SPQR (4,10)

18.00: (3,00) Riga (16,0) Tortona (1,50)

18.30: (1,35) Lijetkabelis (16,0) Bosna (3,70)

18.30: (1,25) PAOK (17,0) Manresa (4,70)

19.00: (3,70) Šljonsk (16,0) Budućnost (1,35)

19.00: (1,05) Ulm (27,0) Botevgrad Balkan (11,0)

20.00: (1,60) Napoli (16,0) Burg (2,65)

20.30: (1,50) Burgos (16,0) Cedevita Olimpija (3,00)

21.00: (1,70) Tenerife (15,0) Turk Telekom (2,40)

21.00: (1,70) Maksima Roma (15,0) Kluž (2,40)

*** Kvote su podložne promenama