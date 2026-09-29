Kvinsi Menig na probi

“Partizan je u poslednje vreme retko kad promašio što se tiče angažmana stranaca, želimo da igrač koga angažujemo bude dobar. Na tome rade Ivica Iliev i Ivica Kralj, kao i kompletan stručni štab”, rekao je tada Partizanov direktor Miloš Vazura.

Ispostavilo se da niko pre, ni posle nije dao te pare za Kvinsija Meniga. Holanđanin je u Partizanu proveo dve i po godine i na 108 utakmica upisao po 22 gola i asistencije. Imao je i svetlih momenata, ali ga uglavnom navijači pamte kao promašenu investiciju. Pri kraju mandata se na utakmici hvatao za gušu sa tadašnjim trenerom Igorom Duljajem, a klub je napustio par meseci kasnije. Partizan ga je prodao u turski Sivas za 300.000 evra i 15 odsto od naredne prodaje. Klub iz Humske je ostao na gubitku, a procente nikada nije naplatio jer je Menig nakon godinu i po dana oteran iz Sivasa, posle 28 mečeva na kojima je dao šest golova, a Sivas je ispao iz lige.

Od tada je prošlo skoro godinu i po dana, a nijedan klub se nije odlučio da angažuje Meniga, koji sada ima 31 godinu.

Ali, iz Holandije stižu vesti da bi Menig uskoro mogao da nađe zaposlenje. Krilni napadač se trenutno nalazi na probi u tamošnjem drugoligašu De Grafšapu. Ako na treninzima ubedi stručni štab da je zdrav i od pomoći, mogao bi prvi put nakon maja 2025. godine da zaigra takmičarski fudbal.