Nikola Jokić, čovek od reči i čovek koji voli poznato

" Moja želja i moja ideja je da ostanem u Denveru. Moja želja je da igram do kraja života u Denveru, a na njima je da li će dati ponudu ili neće ", rekao je Nikola 6. jula ove godine, da bi praktično isto ponovio američkim kolegama na engleskom jeziku mesec i po dana kasnije, odnosno juče na Media Day-ju u Denveru na pitanje o novom ugovoru:

Suština cele priče je da u celom ovom slučaju zapravo nema nikakvog "ako", jer će organizacija Nagetsa sigurno uraditi sve što je u njenoj moći da zadrži čoveka koji joj je promenio istoriju i doneo prvi i jedini šampionski prsten.

Nikola Jokić s pravom očekuje maksimalnu ponudu, odnosno da sledećeg leta na stolu bude tzv. supermaks ugovor vredan 357.000.000 dolara, koji bi u sebi sadržao i klauzulu o zabrani trejda. Taj novi ugovor bi ga vezao za klub sve do njegove 36. godine i praktično značio da bi do odlaska u igračku penziju ostao u istom dresu i istom timu.

Sve to bilo bi u skladu i sa njegovim karakterom i ličnošću, s obzirom na to da je poznat kao čovek koji voli sigurne i poznate stvari i što mirniji i običniji život. Kao neko ko je izuzetno vezan za svoj rodni Sombor, u kojem provodi veći deo svakog leta, za prethodnih deset godina, koliko je u glavnom gradu Kolorada, stvorio je svoju bazu - pre svega porodičnu, ali i oformio kružok ljudi sa kojima provodi slobodno vreme.

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Ono što mu je takođe važno jeste to što, i pored svoje velike popularnosti u gradu i statusa koji u njemu ima, on u njemu ima preko potrebni mir. Već je odavno i on navikao na to okruženje, ali i okruženje na tog i takvog Nikolu. Nešto slično kao u Somboru, gde ga Somborci ne gledaju kao superzvezdu i najboljeg igrača na svetu, nego kao komšiju, kao jednog od njih. A to je ono što, pre svega ostalog što nude kao gradovi, ne bi mogli da mu ponude ni Los Anđeles sa Lukom Dončićem, ni Čikago sa srpskom emigracijom, ali ni prejaka svetla Njujorka.

I zato porodica Krenke i uprava Nagetsa zapravo i nema drugih briga, osim da tekst ugovora bude supermaksimalno korektan i konkretan. Nikolina ruka će i u tom slučaju njima doneti najviše moguće, kao što to radi već punu deceniju na parketu.