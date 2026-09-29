Stigla zamena za Lena, ciljao univerzitetskih 3.000.000, a završio u Baskoniji
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Vreme čitanja: 1min | uto. 29.09.26. | 12:37
Marsio Santos potpisao dvogodišnji ugovor za klub iz Baskonije
Aleks Len je zbog povrede neočekivano napustio klub samo nekoliko dana nakon što je potpisao i Baskonija nije imala vremena za gubljenje. Niti je to radila. Ekspresan angažman dobio je brazilac Marsio Santos, koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa španskim klubom.
Reč je o 24-godišnjem centru visokom 204 centimetara, koji je prošle sezone igrao za Makabi iz Tel Aviva i u Evroligi prosečno beležio 6,9 poena i 1,6 skokova. Prvi evropski angažman prethodno je imao u nemačkom Ulmu.
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Sam Brazilac je imao drugačiji plan za ovu sezonu, pošto se pominjala mogućnost da će karijeru nastaviti u NCAA ligi, u dresu Luizijane. Tamo bi zarađivao oko 3.000.000 dolara po sezoni. I za taj transfer je “navijao” i Makabi, jer bi na osnovu transfera inkasirao obeštećenje od oko 750.000 dolara. Međutim, selidba na zapad Atlantika se izjalovila, pa je Santos završio u Vitoriji.
Podetimo, Baskonija je ovog leta na petici ostala i bez Kalife Diopa, koji je otišao u NBA ligu i potpisao za Klivlend Kavalirse. I tako su krenule sve muke Baska sa centrima.