Stigla zamena za Lena, ciljao univerzitetskih 3.000.000, a završio u Baskoniji

Aleks Len je zbog povrede neočekivano napustio klub samo nekoliko dana nakon što je potpisao i Baskonija nije imala vremena za gubljenje. Niti je to radila. Ekspresan angažman dobio je brazilac Marsio Santos, koji je potpisao dvogodišnji ugovor sa španskim klubom.

Reč je o 24-godišnjem centru visokom 204 centimetara, koji je prošle sezone igrao za Makabi iz Tel Aviva i u Evroligi prosečno beležio 6,9 poena i 1,6 skokova. Prvi evropski angažman prethodno je imao u nemačkom Ulmu.