Buongiorno Italia: Premijer liga pravi razliku

O velikodušnosti najmlađeg Espozita (kuriozitet je da su sa jučerašnjim debitantskim mečom Sebastijana sva trojica braće Espozito, Pio, Sebastiano i Salvatore, nosili dres Italije) govori i njegovo uporno zalaganje da omogući bratu da postigne gol na prvencu u nacionalnoj selekciji.

Pio Espozito je ukrasio svoj velikodušan i uverljiv nastup još jednim golom u dresu reprezentacije, šestim na 11 nastupa u A selekciji, samo je Đuzepe Meaca dao više golova od mlađeg Espozita (11) sa 21 godinom u nacionalnoj selekciji. Centarfor Intera je već sigurnost Italije barem za narednih deset godina u napadu.

Druga stvar koja ohrabruje italijanske ljubitelje fudbala je zrelost mladih fudbalera na kojima će se graditi reprezentacija: Kajode i Pio Espozito imaju 22, odnosno 21 godinu, ali se kreću na terenu, pričaju i razmišljaju kao tridesetogodišnjaci.

Kuriozitet je i da Roberto Mančini ima još trojicu igrača na bokovima koji igraju u Premijer ligi, pored Kajodea i Ruđerija : Rikardo Kalafjori u Arsenalu, Marko Palestra u Čelsiju i Destini Udođi u Totenhemu. Kada njima dodamo Dimarka iz Intera, vrednost Italije na krilnim pozicijama, u ofanzivnoj i defanzivnoj, na zavidnom je nivou.

Seriju pozitivnih impresija sa meča u Bursi zatvaraju igrači veznog reda i Alesandro Bastoni. Tonali se u ulozi režisera snalazi najbolje, Nikolo Fađoli je igrač velikog potencijala i to je pokazao juče, Fratezi je više nego validna alternativa za Nikola Barelu (sinoć je postigao deveti gol na 36 nastupa u Azurima), a Bastoni je sa golom koji je otvorio partiju počeo da izlazi iz tunela u kojem je bio tokom većeg dela ove godine, od simulacije na meču sa Juventusom preko zvižduka na svim stadionima u Italiji do isključenja u Zenici.

Još jedan indikativan pokazatelj je mladost Mančinijeve Italije. Među 11 startera najstariji je bio Donaruma, rođen 1999. godine, a od 16 igrača koji su nastupili samo je Đovani di Lorenco stariji od 30 godina.

I pored ubedljive pobede nad Turskom, Italijani nisu poleteli, po običaju, i čvrsto su sa nogama na zemlji jer ih u petak očekuje Francuska i pravu vrednost jučerašnje predstave ćemo dobiti za tri dana. Ipak, ostaje činjenica da je u prvom poluvremenu Italija ličila na Španiju i Francusku, dve reprezentacije koje već duže vreme igraju najbolji fudbal u Evropi i svetu: igra sa jednim, maksimalno dva dodira lopte, visok presing, kreiranje igrača više i posledično šansi za gol.

Protiv selekcije Zinedina Zidana Mančini neće izvesti isti sastav i pored nepisanog pravila da se tim koji pobeđuje ne menja. Više je nego izvesno da ćemo videti od prvog minuta Barelu, Đanluku Mančinija i verovatno Mojeza Kena i Kalafjorija.

ROMA ĆE IMATI SVOJ STADION NA KRAJU 2029. GODINE

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Dino Viola, predsednik Rome koja je osvojila drugi skudeto 1983. godine, prvi je počeo da priča o snu da izgradi stadion. Njegov san je nastavio Franko Sensi, predsednik koji je osvojio treći skudeto. Džejms Palota nije osvojio skudeto, ali je stigao sa Romom do polufinala Lige šampiona i sanjao je da obeleži stogodišnjicu Rome na novom stadionu. Roma Fridkinovih neće imati novi stadion za stogodišnjicu kluba, ali bi mogla da ima kamen temeljac i već uveliko započete radove sledećeg leta.

Roma je dobila poslednje zeleno svetlo od nadležnih organa za izgradnju novog stadiona. Sada sve zavisi od kluba koji treba da što pre odradi papirološki svoj deo posla i raspiše tendere za radove koji bi trebalo da počnu u martu 2027. godine. Gradonačelnik Rima Gualtijeri je optimista da bi stadion mogao da bude gotov krajem 2029. godine, dok su realnija predviđanja da se to dogodi 2030.

U svakom slučaju, stadion Rome bi trebalo da bude spreman za Evropsko prvenstvo 2032. godine koje organizuju zajedno Italija i Turska.

Napredak u realizaciji stadiona Rome prouzrokovao je i pozitivnu lančanu reakciju, budući da je ubrzan iter za restauraciju stadiona Flaminio u Rimu, koji bi postao vlasništvo Lacija, a gradonačelnik Milana Sala je apelovao na Inter i Milan da ubrzaju rad na prezentaciji završnog projekta za novi stadion u Milanu. U glavnom gradu Lombardije očekuju da sledećeg leta počnu radovi na novom San Siru.

U JUVENTUSU KLJUČA

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Oko Juvea se širi novi optimizam. Danas je na programu sastanak Upravnog odbora na kome bi trebalo da bude usvojen završni budžet (procenjuje se da će minus biti između 58.000.000 i 63.000.000 evra) i da se pripremi teren za skupštinu kluba početkom novembra.

Torinom već nekoliko dana kruže priče da bi Alesandro del Pjero mogao da se vrati u klub, a ne nedostaju ni glasine o transferima igrača, iako smo još daleko od januarskog prelaznog roka.

Teun Kopmejners je na transfer listi. Čini se da se i Lučano Spaleti predao. Holanđanin je plaćen više od 50.000.000 evra, ali nije uspeo da se nametne kao validna solucija ni Tijagu Moti, ni Igoru Tudoru, a ni Lučanu Spaletiju. Teun ulazi u grupu igrača koje je Atalanta prodala za veliki novac, a oni nisu ni izbliza opravdali u novim sredinama uložene investicije. Juve će probati da proda Kopmejnersa u januaru za cenu između 25.000.000 i 30.000.000 evra kako bi izbegao tzv. minusvalencu. Za Kopa su zainteresovani klubovi iz Turske, Njukasl i Monako.

U međuvremenu, Glejson Bremer je promenio menadžera koji je najzaslužniji za promenu smera nakon date reči Interu pre par godina i prelasku u Juve. Naravno, to ne znači da Brazilac želi da napusti Staru damu, mada ostaje validna ideja da bi Juve rado prodao ako bi na vrata zakucao klub spreman da plati oko 50.000.000.

PROKLETSTVO INZAGIJEVE DEVETKE

Gonsalo Ramoš u dresu Portugala (©Reuters)

Gol Gonsala Ramosa u dresu Portugalije nije smirio zebnju navijača Milana, naprotiv, samo je pojačao zebnju da je „prokletstvo Inzagijeve devetke“ pogodilo i bivšeg igrača PSŽ-a. Naravno, ne radi se o prokletstvu, ali koincidencija je prilično očigledna. Od Pipovog odlaska samo je Olivije Žiru sa devetkom na leđima ostavio trag u Milanu, svi ostali, od Pata i Fernanda Toresa preko Gonzala Iguaina i Kšištofa Pjonteka pa do Luke Jovića i Niklasa Filkruga, nisu se proslavili.

Ramos nakon gola prvenca protiv Venecije 28. avgusta ne samo da nije zatresao mrežu nego na četiri utakmice nije čak ni šutirao u okvir gola. Nema sumnje da nije lako nositi breme transfera od 70.000.000 evra i najskupljeg pojačanja Milana u istoriji, ali sezona Rosonera zavisi u dobroj meri od sposobnosti Amorima da pronađe način da Ramos počne da trese mreže.

Ideja portugalskog stručnjaka je da pojača intenzitet igre na bokovima i poveća broj upotrebljivih lopti za Ramosa. Amorim razmišlja i o promeni formacijske postavke iz 3-4-2-1 u 4-2-3-1, što bi trebalo da kreira adekvatan ambijent za Ramosa i njegove golgeterske karakteristike.

Razmišljanje o promeni postavke neizbežno rasplamsava glasove o novim pojačanjima za odbrambenu liniju. I pored toga što je Milan nakon tri godine u plusu završio prethodnu sezonu sa minusom od 23.000.000, Džeri Kardinale ima nameru da nastavi sa investiranjem u tim. Prva želja za defanzivnu liniju je Kim, bivši igrač Napolija koji se nije snašao u Bajernu. Pominju se i Inasio i Tijago Gabrijel.