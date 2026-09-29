Česi sanjaju podvig iz 2019, Tuhel u igri rivala vidi španske elemente

Tada su poslednji put bili domaćini Englezima i to na istom stadionu, pobedili su sa 2:1.

Španski trener Santi Denija nije imao debi za pamćenje, ali sada ima volju da sve to ispravi iako su jasno, Englezi veliki favoriti za pobedu.

"To će svakako biti drugačija utakmica od one iz 2019. Englezi su letos bili treći na Svetskom kupu, pre toga su igrali finale na Euro i jedan su od najboljih timova sveta, imaju sjajnog selektora i igrače. Ipak, mi smo usmereni na naš napredak, a teški mečevi poput ovog daju nam priliku da rastemo kao tim", kaže Denija.

20.45: (9,50) Češka (5,10) Engleska (1,33) MOZZART RELAX

Nema sumnje da će i Česi imati promena u timu. Što zbog rotacije, što prinudno, jer je pod velikim upitnikom nastup beka Vladimira Coufala. Pitanje je i ko će biti na golu.

"Videćemo kako će biti do početka meča. Rotacije su normalna stvar. Tomas Tuhel je veliki selektor i ima mnogo iskustva. I mi imamo tri kvalitetna golmana, izabraćemo jednog od njih. Videćemo ko je najbolji i ko će dobiti šansu, ali u svakom slučaju imamo tri odlične opcije", dodao je Denija.

Kapiten Češke Ladislav Krejči je propustio poslednji trening reprezentacije, sedeo je na tribinama, pa je njegov nastup neizvestan.

"Odluku ćemo doneti kasnije. Videćemo šta kaže doktor. Znam samo da želimo da u meču vidimo ono na čemu smo radili od prvog dana okupljanja", kaže Krejči i potom objašnjava na šta konkretno misli.

"Stil igre, informacije koje nam je dao selektor. Neke stvari se već jasno vide. Radi se o postepenom građenju napada. Radimo na tome i analiziramo video snimke. Kada to budemo preneli na mečeve i dobijemo samopouzdanje, biće to od suštinskog značaja. Protiv tima kao što je Engleska imate još veću odlučnost".

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Ukoliko zaigra imaće posebnu dužnost da motri na napadača Harija Kejna.

"To bi bio jedan od najvećih izazova i zato volim fudbal. Nadam se da ću dobiti šansu i pokušati da ga zaustavim. Vidim to kao veliku motivaciju", poručio je Krejči.

Na drugoj strani, Tomas Tuhel je obećao da će rotirati golmane, pa bi večeras mogao da brani Džejms Traford. Ono što je definitivno jasno je da neće igrati Niko O'Rajli koji se povredio, ali je zato u igri Ezri Konsa. Obojice nije bilo na treningu u ponedeljak.