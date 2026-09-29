Česi sanjaju podvig iz 2019, Tuhel u igri rivala vidi španske elemente
Vreme čitanja: 4min | uto. 29.09.26. | 12:27
Meč u Pragu imaće veliki značaj za Češku i Englesku, koje su izgubile na startu Lige nacija
Novi selektor Češke Santi Denija i njegovi izabranici na Fortuna areni u Pragu od 20.45 dočekuju Englesku. Oba tima doživeli su poraze u prvoj rundi A Lige nacija i zato ovaj susret ima poseban značaj.
Česi su izgubili od Hrvatske sa 2:1, a Englezi na Vembliju od Španija (2:3), pa će bodovi imati veliki značaj, a u taboru Češke nadaju se da bi mogli da naprave podvig iz 2019. godine.
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Tada su poslednji put bili domaćini Englezima i to na istom stadionu, pobedili su sa 2:1.
Španski trener Santi Denija nije imao debi za pamćenje, ali sada ima volju da sve to ispravi iako su jasno, Englezi veliki favoriti za pobedu.
"To će svakako biti drugačija utakmica od one iz 2019. Englezi su letos bili treći na Svetskom kupu, pre toga su igrali finale na Euro i jedan su od najboljih timova sveta, imaju sjajnog selektora i igrače. Ipak, mi smo usmereni na naš napredak, a teški mečevi poput ovog daju nam priliku da rastemo kao tim", kaže Denija.
20.45: (9,50) Češka (5,10) Engleska (1,33) MOZZART RELAX
Nema sumnje da će i Česi imati promena u timu. Što zbog rotacije, što prinudno, jer je pod velikim upitnikom nastup beka Vladimira Coufala. Pitanje je i ko će biti na golu.
"Videćemo kako će biti do početka meča. Rotacije su normalna stvar. Tomas Tuhel je veliki selektor i ima mnogo iskustva. I mi imamo tri kvalitetna golmana, izabraćemo jednog od njih. Videćemo ko je najbolji i ko će dobiti šansu, ali u svakom slučaju imamo tri odlične opcije", dodao je Denija.
Kapiten Češke Ladislav Krejči je propustio poslednji trening reprezentacije, sedeo je na tribinama, pa je njegov nastup neizvestan.
"Odluku ćemo doneti kasnije. Videćemo šta kaže doktor. Znam samo da želimo da u meču vidimo ono na čemu smo radili od prvog dana okupljanja", kaže Krejči i potom objašnjava na šta konkretno misli.
"Stil igre, informacije koje nam je dao selektor. Neke stvari se već jasno vide. Radi se o postepenom građenju napada. Radimo na tome i analiziramo video snimke. Kada to budemo preneli na mečeve i dobijemo samopouzdanje, biće to od suštinskog značaja. Protiv tima kao što je Engleska imate još veću odlučnost".
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Ukoliko zaigra imaće posebnu dužnost da motri na napadača Harija Kejna.
"To bi bio jedan od najvećih izazova i zato volim fudbal. Nadam se da ću dobiti šansu i pokušati da ga zaustavim. Vidim to kao veliku motivaciju", poručio je Krejči.
Na drugoj strani, Tomas Tuhel je obećao da će rotirati golmane, pa bi večeras mogao da brani Džejms Traford. Ono što je definitivno jasno je da neće igrati Niko O'Rajli koji se povredio, ali je zato u igri Ezri Konsa. Obojice nije bilo na treningu u ponedeljak.
O'Rajlija je u ekipi zamenio mladio Rio Engumoa, ali se očekuje da na mestu levog beka bude igrač Njukasla Luis Hol.
Posle poraza na startu Lige nacija, za Engleze će biti važno da osvoje tri boda, mada Tomas Tuhel ističe da to neće biti jednostavno učiniti.
"Nemojte samo da pričate kako je ovo meč koji mora da se dobije. Igramo sa češkom u Pragu i to definitivno neće biti lako. Da, pobeda nam je potrebna i želimo je, top bi bilo idealno, ali moramo da uzmemo u obzir da i Češka želi isto. Poštujemo protivnika i njegov kvalitet. Svaki međunarodni meč je težak, Česi će na svojoj strani imati navijače. Nisu favoriti, potcenjuju ih, ali to će im pomoći. Naš pristup mora da bude profesionalan, kao i uvek. Naravno da želim pozitivan rezultat. Posle poraza potrebno je brzo reagovati, naći pozitivne stvari. Najbolja reakcija je dobar rezultat", kaže Tuhel.
Zanimljivo je kako nemački stručnjak opisuje stil igre Češke.
"Očekujem potpuno drugačiji meč od onog sa Špancima. Imali smo prilike da analiziramo meč Češke sa Hrvatskom, imaju novog selektora. Videli smo mnogo sličnih stvari koje su tipične za špansku školu fudbala. Fleksibilna sredina, tri štopera, menjanje pozicija, krila daleko napred. Video sam veoma dobro organizovan tim koji je spreman da upije nove ideje sa velikom motivacijom. Žele da impresioniraju novog selektora. Bili su izjednačeni sa Hrvatima, ali nisu dali još gol ili dva. Bio je to sjajan meč, ali nije se završio dobro po njih", poručio je selektor Engleske.
Dve reprezentacije će se uskoro ponovo sastati u meču koji se 6. oktobra igra na Vembliju.
MOGUĆE POSTAVE
ČEŠKA (4-2-3-1): Horniček - Coufal (Saček), Krejči (Hranac), Haloupek, Slama - Červ, Sadilek - Ambroš, Šulc, Radosta - Hložek.
ENGLESKA (4-2-3-1): Traford - Aleksander Arnold, Gei, Brentvajt, Hol - Anderson, Skot - Saka, Belingem, Gordon - Kejn.
LIGA NACIJA, DIVIZIJA A - 2. KOLO
Utorak
GRUPA 3
20.45: (1,23) Španija (6,75) Hrvatska (11,0) MOZZART RELAX
20.45: (9,50) Češka (5,10) Engleska (1,33) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama
Ponedeljak
GRUPA 1
Turska - Italija 1:4 (0:3)
/Jilmaz 47 - Bastoni 9, Fratezi 22, Kajode 27, Espozito 51/
Belgija - Francuska 0:1 (0:0)
/Olise 88/
Nedelja
GRUPA 2
Srbija - Holandija 1:2 (0:1)
/Jović 46 - Merdink 30pen, 69/
Nemačka - Grčka 0:1 (0:0)
/Kurbelis 71/
GRUPA 4
Danska - Vels 2:0 (0:0)
/Dejvis 53ag, Isaksen 66/
Norveška - Portugalija 1:2 (0:1)
/Haland 51 - Feliks 17, Ramos 54/