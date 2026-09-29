Pokonjolija ne brine neefikasnost, recept iz Slovenije spreman i za Švajcarsku

Pokonjoli je zadovoljan bodom iz Ljubljane u prvom kolu Lige nacija i uveren je da će stvari uskoro doći na svoje mesto.

"Bio je to prvi meč za mene na ovom poslu. Ponekad postižete golove, ponekad nemate sreće. Nisam zabrinut jer imamo dobre napadače. Nisu samo oni u pitanju, uspevamo da stvaramo šanse iz mnogo pozicija. Da vidimo hoćemo li uspeti da postignemo gol ovog puta, nadam se, kao i da ćemo odigrati dobar meč", kaže belgijski stručnjak.

20.45: (4,00) Škotska (3,45) Švajcarska (1,95) MOZZART RELAX

Švajcarska je daleko bolje plasirana od Škotske na FIFA rang-listi. Gosti su 14. na listi, Škoti tek 42. Poslednji meč odigrali su pre dve godine baš na Hempden parku kada su Švajcarci u prijateljskom duelu slavili sa 3:1.

"Šta nam je cilj? Da odigramo 90 minuta u maniru završetka meča u Sloveniji. Kod kuće, naša ideja je da uvek preuzmemo kontrolu meča što je pre moguće. Biće to poseban trenutak, naš prvi meč kod kuće. Čekam taj momenat otkako sam imenovan na ovu funkciju".

Bili Gilmur je bio proglašen igračem susreta u Ljubljani i vezista Bolonje Luis Ferguson kaže da će mnogo značiti ovom timu Škotske.

"Sjajno je što se vratio u tim. Sarađujemo zaista dobro, različiti smo profili i to nam u potpunosti odgovara. Videlo se to na prošloj utakmici. Nadam se da ćemo doneti drugačije kvalitete i da će nam to koristiti", ubeđen je Ferguson.

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Švajcarci su imali problem sa selektorom Muratom Jakinom. On je bio prinuđen da se ne pojavi na konferenciji za medije jer je imao problema sa sluhom. Pritisak u ušima tokom leta za Glazgov napravio mu je veliki problem, pa je pošteđen obaveza, a umesto njega je govorio pomoćnik Davide Kala.

"Mučio ga je pritisak u ušima tokom leta. Nadamo se da će do utakmice biti bolje, kao što se dešavalo i ranije i da će biti spreman za meč. Imali smo nekih problema sa težinom, pa smo morali da prinudno sletimo u Cirih i dopunimo gorivo", objasnio je Kala.

Kada je reč o susretu sa Škotima, on kaže da je svestan kako igra domaći tim i koji su im kvaliteti.

"Promenom trenera sigurno će biti dosta razlika u odnosu na Euro, ali znamo šta da očekujemo. Robusni su, igraju sa mnogo strasti i imaju kvalitetne igrače, posebno na sredini terena, kada imaju loptu u nogama. U drugom poluvremenu meča sa Slovenijom pokazali su taj kvalitet. Jasno je da su u tom delu bili bolji. Biće sjajno igrati na ovom stadionu, imamo jak motiv da odigramo još jedan dobar meč", poručio je pomoćnik selektora Švajcarske.

Škotska je dobila samo jednu od poslednjih mečeva sa Švajcarskom, izgubila je dva i tri puta odigrala nerešeno.

MOGUĆE POSTAVE

ŠKOTSKA (3-4-1-2): Gan - Hendri, Mekena, Velš - Hiki, Gilmur, Ferguson, Robertson - Mekgin - Mekburni, Jur.

ŠVAJCARSKA (4-2-3-1): Kobel - Atekame, Elvedi, Akanđi, Rodrigez - Jašari, Frojler - Rider, Manzambi, Endoje - Amduni.

B LIGA NACIJA - 2. KOLO

Utorak

Grupa 1

20.45: (4,00) Škotska (3,45) Švajcarska (1,95) MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Slovenija (3,60) S. Makedonija (5,80)

*** kvote su podložne promenama