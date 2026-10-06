BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

HRVATSKA – ŠPANIJA (tip 2, kvota 1,30) – početak 20.45 MOZZART RELAX

De la Fuenteova Španija deluje nezaustavljivo i traži novu recku u elitnom evropskom takmičenju kako bi zacementirala lidersku poziciju. Sa druge strane, selekcija Hrvatske prolazi kroz bolan tranzicioni period pod vođstvom novog šefa struke. Iako je pobeda na premijeri u Pragu najavljivala bolja izdanja, potonji debakli protiv direktnih konkurenata za najviši plasman ogolili su sve mane Bilićevog tima i potvrdili kraj jedne uspešne ehe.

ENGLESKA – ČEŠKA (tip 1, kvota 1,10) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Selekcija Engleske brzo je arhivirala neuspeh protiv Španije na domaćem terenu, svesna da ovo takmičenje služi prvenstveno za taktičke korekcije i testiranje novih zamisli. Izabranici Tomasa Tuhela nisu pružili blistavu partiju na gostovanju u Pragu, ali su prednost u ranoj fazi meča rutinski pretvorili u trijumf rezultatom 2:0. Ostrvski tim ulazi u naredne mečeve znatno mirnije, sa željom da podigne formu i nadogradi model igre iz duela u kom je deklasirana Hrvatska.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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ŠVAJCARSKA – MAKEDONIJA (tip 1, kvota 1,08) – početak 20.45

Dominantne Sajdžije drže čelnu poziciju u grupi sa stoprocentnim učinkom, dok gosti stižu na ovo teško gostovanje prikovani za dno, bez osvojenog boda i postignutog pogotka. Prvi međusobni duel u Skoplju potpuno je pripao Švajcarcima, pa se i u Lucernu očekuje jednosmerna utakmica u kojoj je domaćin izraziti favorit.

MOLDAVIJA – SLOVAČKA (tip 2, kvota 1,43) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Slovačka stiže u Kišinjev rešena da potvrdi dominaciju i učvrsti se na čelu tabele. U prvom međusobnom duelu Slovaci su rutinski slavili sa 2:0, pa i u ovaj revanš ulaze kao izraziti favoriti. Iako drugoplasirana Moldavija pred svojim navijačima želi da pruži jači otpor i popravi utisak, velika razlika u kvalitetu na strani je gostiju, od kojih se očekuje da bez većih problema odnesu sva tri boda.

ANGOLA – MALAVI (tip 1, kvota 1,37) – početak 21.00

Utakmica u Luandi donosi ozbiljan ispit u kojem domaćin traži pun plen i proboj ka vrhu tabele. Angola ima jasnu prednost zbog većeg broja igrača sa evropskim iskustvom, dok će se Malavi uglavnom braniti i vrebati šansu iz kontranapada. Ipak, čvrsta odbrana domaćeg tima znatno otežava posao gostima, pa se očekuje da će se teško izboriti za pozitivan rezultat na ovom vrućem gostovanju.

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