Vladimir Ivić na odličnom putu da pokori azijsku Ligu šampiona
Vreme čitanja: 3min | pon. 23.11.26. | 10:34
Al Ain je jedan od dva savršena tima elitnog takmičenja, plasman u osminu finala će probati da overi već ovog ponedeljka od 17 časova protiv iranskog Esteglala
Gde god da je radio – ako bi mu bila pružena adekvatna šansa - srpski fudbalski trener Vladimir Ivić je do sada imao uspeh. Osvojio je Kup Grčke sa PAOK-om, dve izraelske titule sa Makabijem iz Tel Aviva, postavio je temelj za šampionsku krunu Krasnodara (možda bi i osvojio da mimo svake logike nije smenjen na polusezoni dok je bio lider), a sada beleži vrlo zapažene rezultate sa Al Ainom. Prošle sezone je Ivić osvojio duplu krunu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, dok ove pokušava da napravi iskorak i pokori Ligu šampiona Azije.
I zasad je na odličnom putu da to i učini. Posle četiri kola ligaške faze ima maksimalnih 12 bodova, pa se Al Ain šepuri na liderskoj poziciji Zapadne konferencije. Takav, savršen ishod ima samo još japanski Visel Kobe na istoku.
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Pošto se u Aziji igra isto kao u Evropi osam kola, ali dalje ide po osam ekipa iz obe divizije, Al Ain će praktično imati priliku da već ovog ponedeljka obezbedi prolaz u nokaut fazu. Nije da se to dovodi u pitanje, ali ako savlada Esteglal neće morati da razmišlja o plasmanu već samo o tome sa koje će pozicije otići u osminu finala.
U prethodne četiri runde tim sa istoka Emirata je preslišao Al Nasr Kristijana Ronalda (4:0), iračku Al Kuva Al Džaviju (4:1), iranski Traktor (2:1) i Al Itihad iz Džede (4:1). Sama činjenica da su dva kluba iz Saudijske Arabije napustila teren sa po četiri primljena gola pokazuje koliko je Ivić sklopio odličan tim.
17.00: (1,48) Al Ain (4,00) Esteglal (6,50) – MOZZART RELAX
I to bez nekih velikih zvezda, kako to rade Saudijci. Najbolji igrači Al Aina su Sufijan Rahimi, Jorgos Jakumakis, Valentin Lazaro, Kaku, dok je u poslednjoj liniji nezamenjiv doskorašnji štoper Javora Đorđe Skoko, za čiji transfer su Ivanjičani uzeli 1.500.000 evra.
Al Ainu ide dobro i u prvenstvu UAE, pošto je posle osam kola treći sa jednim bodom manje od vodećeg dua Al Džazire i Al Šardže. Jedini neuspeh napravio je u nacionalnom kupu, gde ga je već u osmini finala eliminisao Šabab Al Ahli posle penala.
Po rezultatima, Ivić je jedan od najuspešnijih trenera u Al Ainovoj istoriji. Na 66 utakmica je ostvario 45 pobeda, u proseku osvaja 2,21 bod po meču. Gledajući trenere koji su vodili ljubičaste na najmanje 50 utakmica, uspešniji je samo Kozmin Olaroju sa prosekom od 2,27 bodova iz 60 mečeva.
Al Ain je dvaput bio šampion Azije, 2003. i 2024. godine. Sada sa Ivićem pokušava da ponovi taj uspeh.
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AZIJSKA LIGA ŠAMPIONA – 5. KOLO
ZAPAD
Ponedeljak
14.45: (7,75) Nefči Fargona (5,30) Al Hilal (1,33)
17.00: (1,48) Al Ain (4,00) Esteglal (6,50) – MOZZART RELAX
17.00: (4,20) Al Šamal (3,90) Al Ahli Džeda (1,70)
17.00: (3,70) Traktor (3,35) Al Vasl (1,95)
19.15: (1,30) Al Itihad (3,50) Pahtakor (8,50)
19.15: (2,25) Al Kuva Al Džavija (3,40) Al Garafa (2,85)
Utorak
17.00: (2,80) Šabab Al Ahli Dubai (3,35) Al Kadisija (2,30)
ISTOK
Utorak
08.45: (6,00) Njukasl Džets (5,10) Kašiva Rejsol (1,42)
11.00: (1,60) Tedžon (4,10) Peking Guan (4,70)
11.00: (1,55) Kjoto (3,90) Pohang (5,50)
13.15: (3,80) Congan Hanoj (3,60) Visel Kobe (1,82)
13.15: (5,10) Račaburi (4,40) Džohor DT (1,53)
13.15: (1,82) Šangaj Port (3,70) Buriram (3,80)
Sreda
11.00: (1,33) Gamba Osaka (5,40) Port (7,50)
***Kvote su podložne promenama