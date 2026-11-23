Pošto se u Aziji igra isto kao u Evropi osam kola, ali dalje ide po osam ekipa iz obe divizije, Al Ain će praktično imati priliku da već ovog ponedeljka obezbedi prolaz u nokaut fazu. Nije da se to dovodi u pitanje, ali ako savlada Esteglal neće morati da razmišlja o plasmanu već samo o tome sa koje će pozicije otići u osminu finala.

U prethodne četiri runde tim sa istoka Emirata je preslišao Al Nasr Kristijana Ronalda (4:0), iračku Al Kuva Al Džaviju (4:1), iranski Traktor (2:1) i Al Itihad iz Džede (4:1). Sama činjenica da su dva kluba iz Saudijske Arabije napustila teren sa po četiri primljena gola pokazuje koliko je Ivić sklopio odličan tim.

17.00: (1,48) Al Ain (4,00) Esteglal (6,50) – MOZZART RELAX

I to bez nekih velikih zvezda, kako to rade Saudijci. Najbolji igrači Al Aina su Sufijan Rahimi, Jorgos Jakumakis, Valentin Lazaro, Kaku, dok je u poslednjoj liniji nezamenjiv doskorašnji štoper Javora Đorđe Skoko, za čiji transfer su Ivanjičani uzeli 1.500.000 evra.

Al Ainu ide dobro i u prvenstvu UAE, pošto je posle osam kola treći sa jednim bodom manje od vodećeg dua Al Džazire i Al Šardže. Jedini neuspeh napravio je u nacionalnom kupu, gde ga je već u osmini finala eliminisao Šabab Al Ahli posle penala.