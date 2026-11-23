I – nikom ništa. Niko prstom da mrdne. Da prodrma svlačionicu, da utiče na igrače ili trenera, da zaurla na ostale strukture, poput skauting službe ili omladinske škole, lupi šakom o sto i kaže: „Šta radite, bre?!“ Ponekad deluje da se ništa u Humskoj 1 ne bi promenilo čak i kad bi Partizan ispao iz Mozzart Bet Superlige.

E, to je tragedija. Ravnodušnost. Odsustvo reakcije. To ubija čoveka više nego porazi od Mačve ili IMT-a, mučenja u prvom poluvremenu utakmice Kupa Srbije u Valjevu ili užasnih izdanja i istih takvih rezultata pre toga. Pojedinci se drže za pozicije, ne žele da priznaju sopstvene greške, zameraju i(li) zakeraju drugima, pozivaju se na to da će promenom vlasti svanuti Partizanu, ali evo vidimo da ne ide baš tako kao što su zamislili. Mora neko da igra, osmišljava akcije, daje golove, a to ovi igrači ne rade kako bi trebalo u velikom klubu.

Govorilo se da je do Saše Ilića i da nije trener za Partizan. Prethodni šef stručnog štaba je u neformalnim razgovorima jasno stavio do znanja da ni Pep Gvardiola, ni Jirgen Klop, čak i združenim snagama, ne bi mogli mnogo bolje. Trener je promenjen, vratio se Aleksandar Stanojević i nekog velikog, vidljivog napretka – nema. To klatno odgovornosti pomera ka igračima, kao grupi nezainteresovanih ljudi za budućnost kluba. Bilo kako da se zovu, kakve god da su im karijere u pređašnjim klubovima, bez obzira na to šta će uraditi u budućim, u crno-belom dresu nisu potvrdili da su za velike stvari.

A opet, neko ih je doveo. Neko je pokazao prstom ka Idrisuu Babi, Žeu, Sidniju Limi i ostalima, procenivši da su potrebni Partizanu, u ograničenim finansijskim okolnostima. Imenom i prezimenom, prvi set pojačanja stigao je u klub dok je prelazni rok vodio Danko Lazović sa pozicije generalnog direktora, a zatim je na funkciju sportskog promovisan Radosav Petrović. Osim ljubavi prema Partizanu, u koju niko ne sumnja i koja je više puta delima potvrđena, od letos do danas nisu uradili nijednu valjanu stvar, da im čovek čestita i konstatuje kako bi zbog toga zaslužili poverenje da vode transfer politiku za koji mesec.

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Osim njih dvojice, zakazala je i skauting služba, a nisu se pretrgli ni direktori mlađih kategorija, Miralem Sulejmani i Nenad Marinković, jer mesecima niko iz „Zemunela“ nije izašao, a da je materijal za prvi tim. Danas da pitate Aleksandra Stanojevića vidi li u bilo kom fudbaleru Teleoptika, omladinaca ili kadeta (pogledajte na kojim su pozicijama) potencijal kome bi dao šansu da se razvija, teško da bi trener potvrdno klimnuo glavom.

Zato mora da postoji odgovornost, na koju se letos, u razgovoru za Mozzart Sport, pozivao i na kojoj je sam insistirao Danko Lazović. Da se muški izađe u javnost i kaže: „Pogrešili smo.“ Da se uradi nešto konkretno osim tog priznanja, jer letargičnost kakva sad vlada u Humskoj nikuda ne vodi. Hoće li biti promena i ako hoće, kad će se one desiti, to je toliko osetljivo pitanje da na njega niko nema odgovor u ovom trenutku i dok ta tema u složenim društveno-političkim okolnostima dođe na dnevni red, deluje kao da se svi u klubu drže za pozicije i čekaju.

A šta čekaju, to niko ne zna.

Uostalom, reč odgovornost je ispisana na velikom transparentu koji su Grobari pre nekoliko godina nosili ulicama centra grada, zahtevajući povlačenje Milorada Vučelića i Miloša Vazure. Ako ovako nastave, sadašnji čelnici rizikuju da i njihove ostavke navijači traže. A kad navijači nešto traže onda to obično dobiju. Pre ili kasnije. Ne sumnajte u njihovu snagu, jer kao što reče Saša Ilić, sve – pa i podrška i strpljenje – ima rok trajanja. Pritisci, pre svega medijske prirode, koji potiču iz istog centra, a nemaju snagu da preuzmu rukovođenje klubom, ostaju samo prazna priča. I zato se ljudi iz kluba osećaju komotno, jer znaju da ih osim kroz novine, portale i televizije niko ne napada. Jedino što bi morali kao odrasli ljudi da urade jeste da preuzmu odgovornost. Ne rečima, jer su Grobari istih siti, nego delima. Da polože račune onima koji su im dali blanko podršku tokom revanša sa Hetafeom, ali i da se danas održava „referendum“ na tribinama, pitanje je da li bi aktuelna garnitura dobila poverenje crno-belog naroda.

Jednostavno, radi loše.

Tu bi uloga Rasima Ljajića morala da bude aktivnija nego dosad. Naravno da predsednik neće dovoditi pojačanja, ali previše vlasti je dao neposrednim saradnicima, čak deluje da im previše veruje, a nema mehanizme kontrole da im ukaže da greše. A greše. Tako i sam Ljajić postaje odgovoran, jer nije intervenisao sa pozicije prvog čoveka kluba kad je video – svi vide – da je Parni valjak na nizbrdici.

Na putu propadanja. Dok se nešto ne promeni. Ne spolja, nego iznutra. Da se bude iskren u odnosima i direktan u delovanju. I da se seče. Povlađivanja su i dovela Partizan u situaciju beznađa. Zato, dosta je bilo skrivanja.