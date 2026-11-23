To znači da menadžer Kit Endrjuz na njega neće moći da računa protiv Evertona, ali i Mančester Junajteda i Arsenala, pa se postavlja pitanje ko će predvoditi navalu.

"Znali smo već posle meča sa Brajtonom da ćemo morati da radimo na tome da nađemo rešenje. Sve je to deo igre, zar ne? Nažalost, neki igrači će nam nedostajati zbog povreda i suspenzija, ali zato imamo dovoljno jaku grupu igrača da igramo dobro i kada neki igrači nisu na raspolaganju", kaže Endrjuz.

Sva je prilika da će umesto Tijaga u špicu zaigrati Kalum Vilson.

"To je prirodno razmišljanje, ali mi imamo još trojicu igrača koji su igrali na toj poziciji. Igrači koji igraju po krilu takođe mogu da igraju i u sredini. Vraća nam se i Fabio Karvaljo. Postoje različiti načini na koje možemo da igramo, ali Kalum se nameće i ne sumnjam da bi mogao da dobije pristojnu minutažu", dodao je Endrjuz.

21.00: (2,35) Brentford (3,50) Everton (2,85)

Ono što je izvesno je da zbog povrede na nekoliko nedelja neće moći da računa na Arona Hikija i Nejtana Kolinsa. Problem je što je do povreda došlo tokom međunarodne pauze.

"Neće igrati nekoliko nedelja. Video sam kako se Aron povredio, jako sam razočaran zbog njega. Imao je bolan proces sa povredama. Slično je i sa Nejtanom i tom povredom lista. Uradio je dobar posao da se vrati i odigra nekoliko utakmica pre planiranog povratka. Ta međunarodna pauza dobro mu je došla da dobije minutažu igrajući za svoju zemlju, ali je nažalost povredio koleno. I on će biti nekoliko nedelja van tima", jasan je Endrjuz, koji od ranije ne može da računa ni na Džoša Dasilvu, Entonija Milamboa, Rika Henrija i Kajea Furoa.

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Svestan je strateg Pčelica da će u Evertonu imati veoma snažnog protivnika.

"Imaju dobre igrače, igraju zaista dopadljivo. Imaju jasan stil, utrenirani su, dobro organizovani i krasi ih timski duh. Imaju različite mogućnosti kako da vam zadaju probleme. Tijerno Bari im je ključni igrač ove sezone, u dobrom je ritmu i igra sa mnogo samopouzdanja. Uvek sam poštovao Dejvida Mojesa, čak i kada sam bio igrač, zbog karijere koju ima i trajnosti. On je ikona engleskog fudbala", zaključio je Endrjuz.

Gosti iz Liverpula imaju šansu da pobedom skoče na petu poziciju. I dok Brentford ima mnogo problema sa povredama igrača, u timu sa Hil Dikinson stadiona sve je u najboljem redu, Dejvid Mojes se nada da će sve igrače imati na broju.

"Verujem da će svi biti spremni. Niko se sa pauze nije vratio sa povredama. Nadam se da će tako ostati do početka utakmice", kaže Mojes.

Menadžer Evertona rekao je da zbog napornog ritma mečeva razmišlja o tome kako da odmori pojedine igrače i da šansu svima.

"Kada imate Harisona Armstronga, Džimija Garnera i Kirana Dusberi-Hola, lako vam je da odaberete igrače za sredinu terena. Ne radi se uvek o formi. Bitno je birati ih za prave mečeve i ne preterati sa njihovom minutažom. To je dosta teško sa obzirom da nemate tako mnogo igrača", zaključio je Mojes.

U prošloj sezoni, tačnije sredinom aprila na stadionu u zapadnom Londonu bilo je 2:2, dok je početkom januara, Brentford kao gost slavio sa 4:2.

PREMIJER LIGA, 11. KOLO

Subota

Mančester Siti - Fulam 1:1 (0:1)

/Anderson 57 - Muniz 16/

Čelsi - Lids 1:4 (1:1)

/Emega 25 - Okafor 28, 59, Kalvert Luin 53pen, Aronson 90+1/

Koventri - Kristal Palas 3:2 (2:2)

/Avonji 5, Sakamoto 30, Meknil 85ag - Pino 13, Larsen 45+1/

Aston Vila - Sanderlend (0:0)

Totenhem - Ipsvič 2:0 (1:0)

/Vilijams Barnet 15, Solanki 51/

Bornmut - Notingem Forest 2:0 (1:0)

/Evanilson 19, Klajvert 45+3/

Njukasl - Arsenal 2:2 (0:1)

/Barns 49, Tšau 62 - Eze 33, Madueke 78/

Nedelja

Hal - Brajton 2:0 (0:0)

/Mekberni 90+2, 90+5/

Liverpul - Mančester junajted 4:0 (2:0)

/Soboslaj 10, Virc 13, Engumoa 66, Munjoz 82/

Ponedeljak

21.00: (2,35) Brentford (3,50) Everton (2,85) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama