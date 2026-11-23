Barselona je u pravom trileru ispustila pobedu protiv Crvene zvezde, a po svemu sudeći ostala i bez Džoša Niba. Snažni centar je doživeo ozbiljnu povredu u okršaju sa crveno-belima i sada je postalo poznato o čemu se radi, kao i to koliko tim iz Blaugrande neće moći da računa na nekadašnjeg reprezentativca Slovenije.

Naime, Nibo je zadobio delimično kidanje čašice desnog kolena, što znači da ga očekuje pauza od tri do četiri meseca.