Udarac za Barselonu: Džoš Nibo tri do četiri meseca van terena
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 10:35
Tim iz Balugrane mora hitno da reaguje na tržištu
Barselona je u pravom trileru ispustila pobedu protiv Crvene zvezde, a po svemu sudeći ostala i bez Džoša Niba. Snažni centar je doživeo ozbiljnu povredu u okršaju sa crveno-belima i sada je postalo poznato o čemu se radi, kao i to koliko tim iz Blaugrande neće moći da računa na nekadašnjeg reprezentativca Slovenije.
Naime, Nibo je zadobio delimično kidanje čašice desnog kolena, što znači da ga očekuje pauza od tri do četiri meseca.
Izabrane vesti
Ovo je novi ozbiljan udarac za tim Aleksandra Sekulića koji ima već dovoljno problema sa povredama. Slovenački stručnjak za vikend u Endesa ligi nije mogao da računa na Tajrisa Martina, dok su na duže takođe povređeni kapiten Kevin Panter i Tosan Evbuoman, Joan Makundu kao i Umodža Gibson koji se vratio nedovoljno oporavljen protiv Panatianikosa, da bi potom bilo saopšteno da opet mora na pauzu.
Zbog brojnih povreda, Barselona je jednostavno bila primorana da izađe na tržište. Dvostruki prvak Evrope najpre je tražio igrača koji može da uskoči u cipele Kevina Pantera. Iako se spekulisalo da bi to mogao da bude Lester Kinjnoens, u Blaugrani mogu da budu još zadovoljniji jer su uspeli da dovedu Kilijana Hejsa. Međutim, teška povreda Džoša Niba primorala je Katalonce da moraju da traže rešenje i na centarskoj poziciji.
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan
Konkretnih imena još uvek nema, ali jasno je da mora da se reaguje što pre jer je Oleksandar Balcerovski ostao jedini pravi centar ako se ne računa Abdu Kone, rođen 2009. godine, i Joan Makundu koji nije ni debitovao za Barselonu.
Kada je reč o Nibu, poznato je da njegova istorija povreda nije sjajna. Često je snažni centar bio u milosti i nemilosti zdravstvenog stanja, znao da pravi višemesečne pauze, baš kao što je ova što sledi, kao i to da se ne vrati na parket u predviđanom roku. Nibo je ove sezone u Evroligi propustio prva tri kola, a njegov prosečan učinak u elitnom takmičenju je 7,7 poena i isto toliko skokova, tako da će i te kako faliti Barseloni pod košem.
Barselona naredni meč u Evroligi igra sutra, a u Balugranu stiže jedan od najtežih mogućih protivnika, ekipa Fenerbahčea.