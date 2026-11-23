PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Na golove u Firenci i Nant u Francuskoj
Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 11:01
Pročitajte nekoliko predloga za 23. novembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
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Na prvi pogled rekao bi neko da je u ovom meču domaćin favorit, imajući u vidu da se radi o B timu solunskog velikana. Ipak, tabela kaže drugačije: crno-beli su na 11. mestu sa 12 bodova iz 11 kola. Niko Volos je sa osam bodova i više i u Solun stiže sa četiri uzastopne pobede, a čak devet mečeva bez poraza (računajući i Kup Grčke). Domaćini žele revanš za 1:6 od pre godinu dana i sigurno će se potruditi da makar ozbiljno namuče današnjeg rivala.
Konačan ishod
Poravnati po kvotama, jer Brendbi ima prednost domaćeg terena, ali u Danskoj se zna ko su dva najveća kluba, a to su i aktuelni lideri Kopenhagen i Midtjiland. Koji ima 10 bodova više od Brendbija i pobedu od 4:1 iz septembarskog okršaja. Okej, nismo baš toliko hrabri da zategnemo čistu dvojku, ali duplu šansu X2 u kombinaciji sa tri gola? I te kako jesmo, jer 3+, kao i GG3+, je prošlo na četiri od pet njihovih poslednjih susreta.
Mozzart kombinazzije
Solidan start sezone i za jedne i za druge, ali dva podatka ovde su nam privukla pažnju. Prvi, Brentford u ovoj sezoni Premijer lige na domaćem terenu nije primio nijedan gol pre isteka prvog poluvremena. Sa druge strane, Everton je na gostovanjima dao četiri gola – svaki u drugom poluvremenu. Ako mislite da golova neće biti u uvodnih 45 minuta to vam je kvota 2,85. Mi ipak biramo oprezniji „iks“ za 2,15.
Prvo poluvreme
Levante kod kuće uošte nije toliko loš i trudi se da igra napadački, ali Elče na strani – kao kratko ćebe. Na posledja četiri ligaških gostovanja – kod Rajo Valjekana, Viljareala, Espanjola, Atletik Bilbaa – nije izgubio nijednom, štaviše, uzeo je osam od 12 bodova, a to su sve ekipe jače od Levantea. No, za dvojku baš nismo sigurni, ali da bi mogli da zakomplikuju život Levantea – i te kako bi mogli.
Dupla šansa
Ni jedni ni drugi ne mogu da budu zadovoljni igrama u dosadašnjem toku sezone pa je malo nezgodno ovde govoriti o konačnom ishodu, iako je Monca nanizala četiri poraza u nizu. Možda i interesantnije, na devet od njenih 11 ligaških utakmica videli smo barem tri gola, pa bismo ovde ipak igrali obazrivije na 3+. Mora i Fjorentina da zapne.
Ukupno golova
Oba tima igraju ispod očekivanja. Međutim, Grenbol je zakucan za dno Lige 2, pa je ovo prilika za Nant da malo „prodiše“ i ustremi se ka mestu u sredini tabele. Imajte na umu i da u međusobnim okršajima ova dva tima uglavnom pobeđuje domaćin.
Konačan ishod
Dvojka dobro plaća, posebno ako se u jednačinu ubaci izuzetno loša forma Asterasa. Domaćin nema trijumf na pet mečeva u nizu, pa je ovo praktično zicer za Aris da se na tabeli bodovno izjednači sa velikim rivalom PAOK-om. Solunjani su u lepom momentu, pobedili su Panatolikos u prošlom kolu. Vredi probati zbog kvote 2,15.
Konačan ishod