Kada se Urošu Miladinoviću igra, Čukarički – pleše. A, kada se mladom ofanzivcu baš igra, kada ga lopta sluša, ide uz nogu, onda su tri boda za Brđane sigurica.

A, Miladinoviću mlađem – pošto je stariji brat Igor u Partizanu – baš se igralo u Kragujevcu. Epilog: pobeda Čukaričkog 3:1, uz gol i asistenciju ofanzivnog veziste, koji je na početku sezone prekomandovan u sredinu. I tu briljira, dominira terenom.