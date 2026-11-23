Najbolji igrač 16. kola Mozzart Bet Superlige: Uroš Miladinović - još jednom
Vreme čitanja: 1min | pon. 23.11.26. | 10:48
Drugi put ove sezone lovorike za ofanzivca Čukaričkog
Kada se Urošu Miladinoviću igra, Čukarički – pleše. A, kada se mladom ofanzivcu baš igra, kada ga lopta sluša, ide uz nogu, onda su tri boda za Brđane sigurica.
A, Miladinoviću mlađem – pošto je stariji brat Igor u Partizanu – baš se igralo u Kragujevcu. Epilog: pobeda Čukaričkog 3:1, uz gol i asistenciju ofanzivnog veziste, koji je na početku sezone prekomandovan u sredinu. I tu briljira, dominira terenom.
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Solo prodor kojim je Miladinović protutnjao kroz odbranu Radničkog i špicom poslao fudbal iza leđa golmana Šahinovića u neka stara vremena bi se vrteo na tv špicama. A, navijači bi da „stojećim ovacijama“, što bi rekli Englezi, ispratili sa terena.
Nije ovo prvi put. Ne, ovo je drugi put Urošu Miladinoviću da ove sezone ponese zvanje Igrača kola. Najbolji je bio i u trećoj rundi, a i tada je „nastradao“ Radnički, samo onaj drugi, iz Niša.
Uz to, ovo je četvrti put u sezoni da je Uroš Miladinović našao u Timu kola. Sve to jasno govori i onima koji možda ne gledaju utakmice Čukaričkog da je desetka Brđana među najboljim fudbalerima u Mozzart Bet Superligi.