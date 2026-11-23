Vlahović je do 11 golova stigao iz 37 šuteva i trenutno ima sezonu sa najboljom realizacijom u dosadašnjoj karijeri.

Golgeterski ritam uhvatio je u pravi čas - pred veliki derbi protiv Galatasaraja sledećeg ponedeljka (19.00), u kojem će crno-beli kao domaćini pokušati da smanje zaostatak za liderom na samo tri boda. U međuvremenu Bešiktaš igra protiv Hapoel Ber Ševe utakmicu petog kola Lige Evrope s ciljem da se vrati na pobednički kolosek posle poraza od Seltika i remija sa Kristal Palasom (prethodno su savladali Hofenhajm i Olimpik Marselj).

Očigledno je da Vlahoviću prija dolazak u Tursku i obnova saradnje sa Vinčencom Italijanom, s kojim je jedno vreme sarađivao u Firenci. Upravo o tome se piše i u italijanskim medijima. Pod naslovom "Juve, da li si video šta radi Vlahović?" tamošnji Tutomerkato podseća Torineze da su dopustili da im srpski napadač ode prošlog leta i to bez obeštećenja.

"Dušan Vlahović je u fantastičnoj formi, dok Bešiktaš niže sjajne rezultate u Superligi. Orlovi Vinčenca Italijana su se oporavili kroz poslednje dve utakmice, u velikoj meri oslanjajući se na eksplozivnu energiju srpskog napadača, koji je bio strelac u tri uzastopne prvenstvene utakmice", pišu Italijani.

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Tutosport, takođe, hvali formu doskorašnjeg napadača Juvenutsa, ali i ukazuje na bizaran detalj po završetku utakmice. Dok su igrači Bešiktaša zadovoljni napuštali teren, Portugalac Tijago Đalo zagrlio je Vlahovića s leđa i izgleda to učinio mnogo prisnije nego što je Srbinu prijalo, iako su njih dvojica kratko bili saigrači i u Juventusu.

"Dušan Vlahović je bio zvezda večeri sa dva pogotka, ali je pažnju privukla i neobična situacija nakon utakmice u kojoj je učestvovao i Tijago Đalo. Ono što je u početku delovalo kao običan zagrljaj bivših saigrača iz Juventusa, brzo se pretvorilo u scenu koja je odmah podstakla različita tumačenja. Portugalac je pokušao sa nekom vrstom razigranog kontakta, Srbin se prvobitno osmehnuo, ali kada je stisak postao intenzivniji, izraz njegovog lica se naglo promenio i doneo pogled koji govori više od hiljadu reči", piše u vesti na sajtu poznatog torinskog lista.