OFK Beograd Mozzart Betu se desilo da je usred jeseni napravio promenu koja mu ništa nije donela. Jovan Damjanović je otišao sa mesta šefa struke nakon poraza od Radničkog u Nišu u 9. kolu (3:1). Plavo-beli su tada bili 11. na tabeli, imali su devet bodova i gol-razliku 10:16.

Umesto Damjanovića, koji je ultra ofanzivni trener, koji voli igru na gol više i odbranu drži na 40 metara od svog gola, uprava Romantičara je dovela Radoslava Bataka, stručnjaka potpuno drugačije fudbalska filozofije. I to se vidi na rezultatima tima: šest utakmica u Mozzart Bet Superligi, nijedna pobeda, dva remija i četiri poraza uz gol-razliku 2:8! Dakle, OFK Beograd Mozzart Bet je potpuno promenio stil igre, zaigrao mnogo opreznije, međutim, to nikakav efekat na tabeli nije imalo.

Od 22. avgusta plavo-beli ne znaju za pobedu. Jedino što je Batak uspeo da dobije je utakmica prvog kola Kupa Srbije protiv OFK Vršca u gostima (1:0).

Ako dva trenera potpuno različitih pogleda na fudbal imaju slične rezultate – istina, Damjanović bolje – teško da je problem samo do njih. Romantičari su dosta promenili tim u odnosu na prošlu sezonu, ali izgleda da ovog leta nisu „uboli“ nekog novog Enema, Bezeru...