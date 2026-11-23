Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 10:33
OFK Beograd Mozzart Bet od 22. avgusta ne zna za pobedu
Za Zemun i Mačvu se i pre početka sezone u Mozzart Bet Superligi očekivalo da će biti pri dnu tabele, da su među najvećim kandidatima da budu u krugu četiri putnika u niži rang. To što je i niški Radnički uz njih takođe nije preveliko iznenađenje, jer se klub sa Čaira dugo već „šunja“ oko opasne zone. Ali, teško da je iko video da će OFK Beograd Mozzart Bet dva kola pre kraja jesenje polusezone biti u zoni ispadanja.
Romantičari će prvi deo sezone završiti među poslednja četiri kluba na tabeli i na Karaburmi će morati dobro da preispitaju gde su sve grešili u poslednjih šest meseci pa su završili pri dnu.
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OFK Beograd Mozzart Betu se desilo da je usred jeseni napravio promenu koja mu ništa nije donela. Jovan Damjanović je otišao sa mesta šefa struke nakon poraza od Radničkog u Nišu u 9. kolu (3:1). Plavo-beli su tada bili 11. na tabeli, imali su devet bodova i gol-razliku 10:16.
Umesto Damjanovića, koji je ultra ofanzivni trener, koji voli igru na gol više i odbranu drži na 40 metara od svog gola, uprava Romantičara je dovela Radoslava Bataka, stručnjaka potpuno drugačije fudbalska filozofije. I to se vidi na rezultatima tima: šest utakmica u Mozzart Bet Superligi, nijedna pobeda, dva remija i četiri poraza uz gol-razliku 2:8! Dakle, OFK Beograd Mozzart Bet je potpuno promenio stil igre, zaigrao mnogo opreznije, međutim, to nikakav efekat na tabeli nije imalo.
Od 22. avgusta plavo-beli ne znaju za pobedu. Jedino što je Batak uspeo da dobije je utakmica prvog kola Kupa Srbije protiv OFK Vršca u gostima (1:0).
Ako dva trenera potpuno različitih pogleda na fudbal imaju slične rezultate – istina, Damjanović bolje – teško da je problem samo do njih. Romantičari su dosta promenili tim u odnosu na prošlu sezonu, ali izgleda da ovog leta nisu „uboli“ nekog novog Enema, Bezeru...