BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

BURIRAM – BORNEO (tip 1, kvota 1,30) – početak 14.00

Šampion Tajlanda, Buriram junajted, otvara regionalni kup protiv Bornea na debiju novog šefa struke Marija Silve, koji je tokom pauze osvežio napadački taktički plan. Indonežani na „Čang Arenu“ dolaze u vrhunskoj formi sa prve pozicije u domaćem prvenstvu, ali i sa jasnom željom za revanšom. Prošlo izdanje ovog takmičenja donelo im je težak poraz od istog rivala (4:0), pa Borneo sada traži iskupljenje na teškom gostovanju.

PIRAMIDS – EL KANA (tip 1, kvota 1,62) – početak 16.00 MOZZART RELAX

Ambicioni Piramids otvara takmičenje u Grupi B egipatskog Liga kupa na svom terenu protiv El Kane, u meču gde sve osim ubedljive pobede domaćina predstavlja prvorazrednu senzaciju. Razlika u klasi i fudbalskom staležu dva kluba je ogromna, pa se očekuje da strateg domaćih iskoristi duel da pruži šansu igračima sa manjom minutažom i dodatno uigra taktičke zamisli. Gosti stižu u Kairo isključivo fokusirani na defanzivni blok i vrebanje šanse iz kontranapada.

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BELUZIDAD – HENŠELA (tip 1, kvota 1,45) – početak 21.00

Drugoplasirani Beluizdad dočekuje ekipu Henšele sa jasnom namerom da osvoji sva tri boda i zadrži priključak za vrhom tabele. Domaći sastav igra pred svojim navijačima, gde tradicionalno dominira protiv ovog rivala, što potvrđuju i ubedljive pobede iz prethodnih sezona (3:1 i 3:0). S druge strane, gosti iz Henšele se nalaze u donjem delu tabele i pokušaće da postave čvrst defanzivni blok kako bi izbegli poraz, ali je razlika u klasi očigledna.

NEFČI FERGANA – HOREZMA (tip 1, kvota 1,18) – početak 16:00

Lider šampionata iz Fergane želi da pred svojim navijačima opravda ogromnu razliku u klasi i osvoji tri sigurna boda na putu ka tituli. Sa druge strane, gosti iz Urgenča zauzimaju pretposlednje mesto i grčevito se bore za opstanak, ali sa tek jednom pobedom u poslednjih pet mečeva imaju malo razloga za optimizam na ovom teškom gostovanju. Dodatni motiv za domaćina je i prošlogodišnji poraz od ovog rivala, iako je Nefči već u aprilu pokazao snagu i slavio na strani sa sigurnih 2:0.

ASJUT PETROLEUM – AL AHLI KAIRO (tip 2, kvota 1,62) – početak 16.00

Asjut dočekuje moćni Al Ahli na startu Liga kupa sa nadom da može do čuda i prekida loše serije s početka sezone. Domaćin se uzda u podršku punih tribina, dok najtrofejniji na ovo gostovanje stiže u kombinovanom sastavu zbog reprezentativne pauze. Ipak, i u šarenolikom rosteru, Al Ahli je ogroman favorit.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com