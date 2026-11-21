Je li ovo krem svetskog suđenja? Arbitri poharali Milvoki i zasenili 50 poena Tajlera Hiroa
Vreme čitanja: 4min | sub. 21.11.26. | 21:56
Kako li se zove univerzum u kom ovo nije aut? U Evropi bi ova sudijska trojka izlazila iz dvorane pod pratnjom specijalaca
Pedeset poena, rekord karijere, i jedna od najboljih individualnih partija sezone. Sve je bilo spremno da Tajler Hiro postane apsolutni junak NBA večeri, ali je njegov spektakularni nastup protiv Filadelfije ostao u senci sudijskog previda koji je izazvao ogromnu kontroverzu. Seventisiksersi su savladali Milvoki sa 132:129, ali o njihovoj pobedi će se, po svemu sudeći, manje pričati nego o onome što se dogodilo u poslednjim sekundama. A teško je poverovati šta su arbitri propustili da vide...
Filadelfija je u samoj završnici vodila 130:129 kada je Džoel Embid primio loptu i prilikom kretanja na 2,5 sekundi do kraja celim stopalom nagazio aut-liniju. Situacija koja bi, da je pravilno sankcionisana, značila posed za Milvoki i priliku gostima da u poslednjem napadu dođu do pobede. Međutim, sudije nisu primetile izlazak van granica terena. Štaviše, dosudile su prekršaj nad Embidom i poslale ga na liniju slobodnih bacanja, odakle je centar Filadelfije bio oba puta precizan. Umesto lopte u rukama Baksa i prilike da preokrenu rezultat, domaćin je stigao do tri poena prednosti.
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I tu je usledio novi zaplet. Loptu je u poslednjem napadu preuzeo Tajler Hiro, čovek koji je do tog trenutka već ubacio neverovatnih 50 poena. Uspeo je da pogodi trojku za izjednačenje, ali je radost Milvokija kratko trajala. Snimak je pokazao da je lopta napustila njegove ruke nekoliko desetinki prekasno, pa koš nije priznat. Tako je Filadelfija odnela pobedu, Milvoki ostao bez produžetka, a Hiro bez mogućnosti da svoju utakmicu života kruniše rezultatskim uspehom. Pritom, za razliku od prethodne situacije sa Embidom, u ovom slučaju sudijska odluka bila je ispravna.
I dok će završnica sigurno izazvati brojne polemike o kvalitetu arbitraže u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, prava je šteta što je u drugi plan pao podvig čoveka koji je ovog leta postao jedno od zaštitnih lica nove ere Milvokija. Hiro je sa 50 poena postavio novi rekord karijere, nadmašivši dosadašnji maksimum od 41 poena iz decembra 2022. godine, kada je još nosio dres Majamija.
I dok će završnica sigurno izazvati brojne polemike o kvalitetu arbitraže u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, prava je šteta što je u drugi plan pao podvig čoveka koji je ovog leta postao jedno od zaštitnih lica nove ere Milvokija. Hiro je sa 50 poena postavio novi rekord karijere, nadmašivši dosadašnji maksimum od 41 poena iz decembra 2022. godine, kada je još nosio dres Majamija.
A njegova priča sa Milvokijem kao da je napisana za filmsko platno. Posle sedam sezona u Majamiju, koji ga je 2019. godine izabrao kao 13. pika na draftu, Hiro se 6. jula ove godine vratio u rodni Viskonsin kao centralni deo paketa koji su Baksi dobili u istorijskoj razmeni za Janisa Adetokumba. Uz njega su iz Majamija stigli Haime Hakez Džunior, Kel'el Ver, Kasparas Jakučionis i draft pikovi, dok je grčki superstar napustio franšizu čije je ime godinama bilo nezamislivo bez njega.
Zanimljivo, Hiro je tokom odrastanja u Grinfildu, nadomak Milvokija, svojevremeno bio na meti upravo lokalnih navijača. Kao srednjoškolac najpre je obećao da će igrati za univerzitet Viskonsin, da bi potom promenio odluku i odabrao Kentaki. Usledili su zvižduci, uvrede i optužbe za izdaju, a pojedini navijači išli su toliko daleko da su vandalizovali njegov porodični dom. Osam godina kasnije, momak kojeg su nekada nazivali izdajnikom vratio se kući sa zadatkom da pomogne Baksima da izgrade novi identitet posle odlaska najveće klupske legende.
Početak sezone nije bio naročito obećavajući. Milvoki je nizao razočaranja, a ni Hiro nije uspevao da pronađe šuterski kontinuitet. Posebno je podbacio prilikom nedavnog povratka u Majami, gde je ubacio svega osam poena. Zato je eksplozija protiv Filadelfije došla kao savršen odgovor kritičarima, i to u sezoni u kojoj igra za novi ugovor.
Na drugoj strani, Filadelfija je imala nekoliko izuzetno raspoloženih pojedinaca. Džoel Embid je uz 26 poena upisao čak 17 skokova, dok je Lebron Džejms ostvario učinak od 21 poena, šest skokova i šest asistencija. Anferni Simons dodao je 18 poena, Tajris Maksi 17, a Vi Džej Edžkomb 16.
Ipak, sve te brojke ostale su u senci jednog stopala na aut-liniji. Tajler Hiro je uradio gotovo sve što jedan košarkaš može da uradi kako bi svom timu doneo pobedu. Ubacio je 50 poena, oborio lični rekord i pogodio šut koji je mogao da odvede utakmicu u produžetak. Ali, umesto da se priča o njegovoj istorijskoj partiji, glavna tema postao je sudijski previd koji je Milvoki ostavio bez prilike da sam odlučuje o svojoj sudbini.
U ligi koja okuplja najbolje košarkaše sveta, ostaje pitanje kako je moguće da tako očigledan detalj promakne onima koji bi trebalo da brinu o poštovanju pravila.
NBA
Filadelfija - Milvoki 132:129
/Embid 26 - Hero 50/
01.30 Njujork - Portland
02.00 Dalas - LA Klipers
02.00 Minesota - Memfis
02.00 San Antonio - Nju Orleans
04.00 Sakramento - Boston