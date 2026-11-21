Filadelfija je u samoj završnici vodila 130:129 kada je Džoel Embid primio loptu i prilikom kretanja na 2,5 sekundi do kraja celim stopalom nagazio aut-liniju. Situacija koja bi, da je pravilno sankcionisana, značila posed za Milvoki i priliku gostima da u poslednjem napadu dođu do pobede. Međutim, sudije nisu primetile izlazak van granica terena. Štaviše, dosudile su prekršaj nad Embidom i poslale ga na liniju slobodnih bacanja, odakle je centar Filadelfije bio oba puta precizan. Umesto lopte u rukama Baksa i prilike da preokrenu rezultat, domaćin je stigao do tri poena prednosti.

Pedeset poena, rekord karijere, i jedna od najboljih individualnih partija sezone. Sve je bilo spremno da Tajler Hiro postane apsolutni junak NBA večeri, ali je njegov spektakularni nastup protiv Filadelfije ostao u senci sudijskog previda koji je izazvao ogromnu kontroverzu. Seventisiksersi su savladali Milvoki sa 132:129, ali o njihovoj pobedi će se, po svemu sudeći, manje pričati nego o onome što se dogodilo u poslednjim sekundama. A teško je poverovati šta su arbitri propustili da vide...

I tu je usledio novi zaplet. Loptu je u poslednjem napadu preuzeo Tajler Hiro, čovek koji je do tog trenutka već ubacio neverovatnih 50 poena. Uspeo je da pogodi trojku za izjednačenje, ali je radost Milvokija kratko trajala. Snimak je pokazao da je lopta napustila njegove ruke nekoliko desetinki prekasno, pa koš nije priznat. Tako je Filadelfija odnela pobedu, Milvoki ostao bez produžetka, a Hiro bez mogućnosti da svoju utakmicu života kruniše rezultatskim uspehom. Pritom, za razliku od prethodne situacije sa Embidom, u ovom slučaju sudijska odluka bila je ispravna.

I dok će završnica sigurno izazvati brojne polemike o kvalitetu arbitraže u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, prava je šteta što je u drugi plan pao podvig čoveka koji je ovog leta postao jedno od zaštitnih lica nove ere Milvokija. Hiro je sa 50 poena postavio novi rekord karijere, nadmašivši dosadašnji maksimum od 41 poena iz decembra 2022. godine, kada je još nosio dres Majamija. I dok će završnica sigurno izazvati brojne polemike o kvalitetu arbitraže u najjačoj košarkaškoj ligi sveta, prava je šteta što je u drugi plan pao podvig čoveka koji je ovog leta postao jedno od zaštitnih lica nove ere Milvokija. Hiro je sa 50 poena postavio novi rekord karijere, nadmašivši dosadašnji maksimum od 41 poena iz decembra 2022. godine, kada je još nosio dres Majamija. A njegova priča sa Milvokijem kao da je napisana za filmsko platno. Posle sedam sezona u Majamiju, koji ga je 2019. godine izabrao kao 13. pika na draftu, Hiro se 6. jula ove godine vratio u rodni Viskonsin kao centralni deo paketa koji su Baksi dobili u istorijskoj razmeni za Janisa Adetokumba. Uz njega su iz Majamija stigli Haime Hakez Džunior, Kel'el Ver, Kasparas Jakučionis i draft pikovi, dok je grčki superstar napustio franšizu čije je ime godinama bilo nezamislivo bez njega.