Alimpijević dobija pojačanje iz ABA lige
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 22:16
Centar Bosne Redži Peri bi u januaru trebalo da se priključi ekipi Bešiktaša
Sezona je u jeku, pred evroligaškim klubovima je pregršt utakmica, ali u Bešiktašu kuju planove za skoriju budućnost, pa su tako već kaparisali pojačanje za drugi deo takmičarske godine. Kako javlja turski novinar Serkan Morovan, čiju je informaciju potvrdio i Basket Njuz, klub koji sa klupe predvodi Dušan Alimpijević postigao je dogovor sa Redžijem Perijem.
Dvadesetšestogodišnji košarkaš trenutno nastupa za Bosnu iz Sarajeva, ali u svom ugovoru ima izlaznu klauzulu koja mu omogućava da napusti klub u januaru. I Peri će je prema navodima izvora iskoristiti, pa će se priključiti turskom timu početkom 2027. godine.
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Peri ove sezone pruža sjajne partije u Evrokupu, gde na osam odigranih utakmica prosečno beleži 16,4 poena, 6,6 skokova i 1,2 asistencije, uz indeks korisnosti 17. Posebno se istakao u poslednje vreme, postigavši najmanje 20 poena na tri od prethodne četiri utakmice na međunarodnoj sceni.
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Među zapaženijim nastupima izdvaja se pobeda protiv Rome, u kojoj je ubacio 25 poena, uz šest skokova i tri blokade. Pored toga, upisao je i dabl-dabl učinak od 12 poena i 12 skokova, od čega čak šest ofanzivnih, kada je PAOK ostvario tesnu pobedu u Zetri početkom oktobra. Sve to preporučilo ga je ekipi Dušana Alimpijevića, pa će Peri u drugom delu sezone dobiti priliku da se oproba na najvećoj evropskoj sceni.
Peri je izabran kao 57. pik na NBA draftu 2020. godine, a u najjačoj ligi sveta odigrao je 36 utakmica za Bruklin Netse, Portland Trejl Blejzerse i Indijana Pejserse, sa prosekom od 4,7 poena i 3,3 skoka za 11 minuta na parketu. Tokom karijere bio je uvršten u drugu najbolju petorku NBA Dži lige 2022. godine, a pre dolaska u Bosnu nastupao je u Kini i Portoriku.