Peri ove sezone pruža sjajne partije u Evrokupu, gde na osam odigranih utakmica prosečno beleži 16,4 poena, 6,6 skokova i 1,2 asistencije, uz indeks korisnosti 17. Posebno se istakao u poslednje vreme, postigavši najmanje 20 poena na tri od prethodne četiri utakmice na međunarodnoj sceni.

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Među zapaženijim nastupima izdvaja se pobeda protiv Rome, u kojoj je ubacio 25 poena, uz šest skokova i tri blokade. Pored toga, upisao je i dabl-dabl učinak od 12 poena i 12 skokova, od čega čak šest ofanzivnih, kada je PAOK ostvario tesnu pobedu u Zetri početkom oktobra. Sve to preporučilo ga je ekipi Dušana Alimpijevića, pa će Peri u drugom delu sezone dobiti priliku da se oproba na najvećoj evropskoj sceni.

Peri je izabran kao 57. pik na NBA draftu 2020. godine, a u najjačoj ligi sveta odigrao je 36 utakmica za Bruklin Netse, Portland Trejl Blejzerse i Indijana Pejserse, sa prosekom od 4,7 poena i 3,3 skoka za 11 minuta na parketu. Tokom karijere bio je uvršten u drugu najbolju petorku NBA Dži lige 2022. godine, a pre dolaska u Bosnu nastupao je u Kini i Portoriku.