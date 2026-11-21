Mektomini gađao odakle je stigao, jedna strela dokusurila Torino! Alegri osvojio 1.100 bodova u Seriji A
Vreme čitanja: 4min | sub. 21.11.26. | 23:05
Napoli golom škotskog veziste slomio otpor Bikova - 1:0
Nakon jednog osvojenog boda u okršajima sa Milanom i Lacijem, odnosno činjenice da je poslednju pobedu ostvario 28. oktobra protiv Monce, Napoliju su po svaku cenu bili potrebni bodovi protiv Torina. Zato su izabranici Masimilijana Alegrija pucali iz sveg oružja ove večeri, u čemu je prednjačio Skot Mektomini. Škotski vezista je bio uporan, uputio je čak osam udaraca ka protivničkom golu, od kojih jedan savladao Lukasa Perija i dokusurio Bikove iz Torina - 1:0 (0:0).
Bio je to hiruški precizan udarac u 73. minutu, sa ivice kaznenog prostora, koji je završio u donjem desnom uglu gostujućeg gola. Dobar deo zasluga za ovaj trenutak ide i na adresu Noe Langa, koji je povukao napad sa svoje polovine, doneo loptu do završne trećine terena, gde je posao u svoje ruke preuzeo Mektomini. Napolitanci su apsolutno zasluženo stigli do pobede, jer su konstantno imali inicijativu i utakmicu okončali sa 22 upućena udarca ka protivničkom golu.
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Masimilijano Alegri je večeras postao prvi trener u istoriji Serije A koji je došao do brojke od 1.100 osvojenih bodova. Ipak, u ovoj sezoni ih je osvojio tek 18, odnosno 14 manje od vodećeg Lacija, pa se njegova ekipa nalazi na razočaravajućem osmom mestu na tabeli.
Napolitanci su silovito ušli u meč i u prvom poluvremenu ređali prilike pred golom gostiju, ali su loša završnica i sjajne intervencije Perija držali mreže mirnima - između ostalog, zaustavio je udarace Hojlunda i Politana. Kako se bližio kraj prvog i početak drugog dela igre, Torino je uspeo da uzvrati i opasno zapreti preko Mandragore, koji je u 45. minutu iz slobodnog udarca pogodio prečku, dok je u 52. minutu Abuklal posle greške Gilmora na sredini terena zamalo bio neprecizan.
De Brujne, koji je već u ranoj fazi meča ušao umesto povređenog Vergare, uneo je dodatnu oštrinu u vezni red Napolija, dok su Hojlund i Mektomini konstantno vršili pritisak na odbranu gostiju. Peri je nastavio da brani nemoguće, pa je u 55. minutu zaustavio snažan udarac Mektominija sa distance, a u 71. minutu odbranio i silovit šut Hojlunda sa ivice kaznenog prostora, pre nego što je u 73. minutu konačno kapitulirao.
Vanja Milinković Savić je bio siguran na golu domaćina. Utakmicu je okončao sa dve uspešne intervencije, među kojima je bila i odlična parada u 57. minutu, kod neugodnog udarca Rolanda Mandragore iz slobodnog udarca.
SERIJA 1 – 12. KOLO
Subota
Komo - Kaljari 2:0 (1:0)
/Ramon 24, Da Kunja 56/
Lacio - Leče 3:0 (1:0)
/Noslin 25, 68, Fratezi 90/
Parma - Roma 1:5 (0:1)
/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/
Napoli - Torino 1:0 (0:0)
/Mektomini 73/
Nedelja
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Ponedeljak
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