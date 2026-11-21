Masimilijano Alegri je večeras postao prvi trener u istoriji Serije A koji je došao do brojke od 1.100 osvojenih bodova. Ipak, u ovoj sezoni ih je osvojio tek 18, odnosno 14 manje od vodećeg Lacija, pa se njegova ekipa nalazi na razočaravajućem osmom mestu na tabeli.

Napolitanci su silovito ušli u meč i u prvom poluvremenu ređali prilike pred golom gostiju, ali su loša završnica i sjajne intervencije Perija držali mreže mirnima - između ostalog, zaustavio je udarace Hojlunda i Politana. Kako se bližio kraj prvog i početak drugog dela igre, Torino je uspeo da uzvrati i opasno zapreti preko Mandragore, koji je u 45. minutu iz slobodnog udarca pogodio prečku, dok je u 52. minutu Abuklal posle greške Gilmora na sredini terena zamalo bio neprecizan.

De Brujne, koji je već u ranoj fazi meča ušao umesto povređenog Vergare, uneo je dodatnu oštrinu u vezni red Napolija, dok su Hojlund i Mektomini konstantno vršili pritisak na odbranu gostiju. Peri je nastavio da brani nemoguće, pa je u 55. minutu zaustavio snažan udarac Mektominija sa distance, a u 71. minutu odbranio i silovit šut Hojlunda sa ivice kaznenog prostora, pre nego što je u 73. minutu konačno kapitulirao.

Vanja Milinković Savić je bio siguran na golu domaćina. Utakmicu je okončao sa dve uspešne intervencije, među kojima je bila i odlična parada u 57. minutu, kod neugodnog udarca Rolanda Mandragore iz slobodnog udarca.

SERIJA 1 – 12. KOLO

Subota

Komo - Kaljari 2:0 (1:0)

/Ramon 24, Da Kunja 56/

Lacio - Leče 3:0 (1:0)

/Noslin 25, 68, Fratezi 90/

Parma - Roma 1:5 (0:1)

/Elfege 54 - Malen 39, 68, 77, 90, Mora 71/

Napoli - Torino 1:0 (0:0)

/Mektomini 73/

Nedelja

12.30: (1,37) Juventus (4,70) Venecija (7,75) MOZZART RELAX

15.00: (1,70) Bolonja (3,70) Udineze (4,70) MOZZART RELAX

15.00: (2,60) Sasuolo (3,30) Đenova (2,60) MOZZART RELAX

18.00: (1,48) Milan (4,60) Frozinone (5,50) MOZZART RELAX

20.45: (5,00) Atalanta (4,40) Inter (1,55) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.45: (3,60) Monca (3,70) Fjorentina (1,90) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama