ZAOKRUŽENO

KALAMATA - AEK (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 0:1

Teško gura AEK ove sezone. Navijači su se uželeli neke komotne, ubedljive pobede. Čak i u domaćem prvenstvu, protiv slabijih timova, crno-žuti moraju da se dobro napnu i da drže fokus do poslednjeg minuta da bi osvojili tri boda. Tako je bilo i večeras, u kolu posle dve nedelje reprezentativne pauze. AEK je kao gost pobedio Kalamatu, ali ponovo je morao da strepi do kraja da slučajno ne uđe neka „kokoška“ i pokvari raspoloženje. Opširnije OVDE.

ČELSI - LIDS (tip UG 3+, kvota 1,85) - rezultat 1:4

Mrtva je trka koji je klub Enca Mareske u većoj krizi - da li sadašnji ili bivši. Mančester Siti posrće, ali ni Čelsi nije mnogo bolji. Reprezentativna pauza nimalo mu nije pomogla, štaviše rezultatsku krizu produbio mu je Lids, koji ga je u 11. kolu Premijer lige kao gost osramotio pred njegovim navijačima - 4:1 (1:1). Opširnije OVDE.

MEHELEN - KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 1:5

Bez po muke za aktuelnog šampiona Belgije. Dva gola za četiri minuta u prvom poluvremenu bila su dovoljna da se Mehelen uzdrma, a u nastaku je pukla petarda i dileme više nije bilo. Briž je maksimalno ispoštovao.

NAPOLI - TORINO (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:0

Teško izvojevana pobeda Napolija. Torino je pružio odličan otpor ekipi Maksa Alegrija, ali je na kraju poklekao pred Skotom Mektominejem.

REAL MADRID - SELTA (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:1

Opet taj Karlos Espi. Murinjov džoker je ponovo ušao sa klupe i treći put bio strelac gola za pobedu Reala. A i vama koji ste igrali keca omogućio je da isti zaokružite.



PRECRTANO

ŠALKE - ŠTUTGART (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 0:0

Bio je Štutgart favorit, ali naleteo je na jednu od najtvrđih ekipa u Bundesligi i na kraju nije uspeo ni da postigne gol. Čak su imali sreće da ih Šalke nije pobedio s obzirom da je domaćin bio bolji.

TROMSE - VIKING (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 3:2

Uvek nezgodno gostovanje Tromseu. Očekivalo se da Viking nastavi veliku borbu za titulu sa Bodeom, ali je doživeo jedan od najtežih udaraca u toj borbi. Tromse je poveo sa 3:0, Viking pokušao da se vrati u finišu, ali bilo je prekasno.

BORUSIJA (M) - BORUSIJA (D) (tip UG 3+, kvota 1,45) - rezultat 0:1

Da li se zaista dešava ili je to samo fudbalska fatamorgana. Bajern se nalazi u najvećoj krizi od kad je Vensan Kompani postao trener i Borusija iz Dortmunda je to konačno uspela da iskoristi. Znamo koliko su popularni Milioneri u prethodnom periodu umeli da dožive neke čudesne lomove i ostanu bez već upisanih bodova (utakmice protiv Union Berlina i nešto ranije Verdera). Malo je nedostajalo da se i ovaj put spotaknu i to u duelu protiv fenjeraša Borusije Menhengladbah – 1:0. Opširnije OVDE.

NJUKASL - ARSENAL (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 2:2

Mančester Siti mu je ponudio poklon, ali Arsenal kao da nije bio spreman na njega, pa ga nije ni dočekao. Umesto da uveća razliku, održao je u životu najvećeg rivala u trci za titulu i pride dozvolio Brajtonu da mu se dodatno približi pošto je prosuo bodove na gostovanju Njukaslu u završnoj utakmici subotnjeg programa 11. kola Premijer lige - 2:2 (1:0). Opširnije OVDE.

MONAKO - OSER (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 1:1

Nastavlja se posrtanje Monaka. Tim iz Kneževine posle dobrog početka sezone sve više tone na tabeli, a sad je ostao kratkih rukava protiv Osera. Dugo su gosti vodili, Monako je uspeo da izjednači, ali snage za preokret nisu imali.