REZZIME DANA (subota): Samo 50 odsto uspešnosti
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 23:08
Pogledajte ko vam je 21. novembra doneo novac, a ko prodao...
NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima aktuelnog dana i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih parova prošli, a koji nisu.
OVDE pogledajte kako smo mi tipovali u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.
Izabrane vesti
ZAOKRUŽENO
KALAMATA - AEK (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 0:1
Teško gura AEK ove sezone. Navijači su se uželeli neke komotne, ubedljive pobede. Čak i u domaćem prvenstvu, protiv slabijih timova, crno-žuti moraju da se dobro napnu i da drže fokus do poslednjeg minuta da bi osvojili tri boda. Tako je bilo i večeras, u kolu posle dve nedelje reprezentativne pauze. AEK je kao gost pobedio Kalamatu, ali ponovo je morao da strepi do kraja da slučajno ne uđe neka „kokoška“ i pokvari raspoloženje. Opširnije OVDE.
ČELSI - LIDS (tip UG 3+, kvota 1,85) - rezultat 1:4
Mrtva je trka koji je klub Enca Mareske u većoj krizi - da li sadašnji ili bivši. Mančester Siti posrće, ali ni Čelsi nije mnogo bolji. Reprezentativna pauza nimalo mu nije pomogla, štaviše rezultatsku krizu produbio mu je Lids, koji ga je u 11. kolu Premijer lige kao gost osramotio pred njegovim navijačima - 4:1 (1:1). Opširnije OVDE.
MEHELEN - KLUB BRIŽ (tip 2, kvota 1,32) - rezultat 1:5
Bez po muke za aktuelnog šampiona Belgije. Dva gola za četiri minuta u prvom poluvremenu bila su dovoljna da se Mehelen uzdrma, a u nastaku je pukla petarda i dileme više nije bilo. Briž je maksimalno ispoštovao.
NAPOLI - TORINO (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 1:0
Teško izvojevana pobeda Napolija. Torino je pružio odličan otpor ekipi Maksa Alegrija, ali je na kraju poklekao pred Skotom Mektominejem.
REAL MADRID - SELTA (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:1
Opet taj Karlos Espi. Murinjov džoker je ponovo ušao sa klupe i treći put bio strelac gola za pobedu Reala. A i vama koji ste igrali keca omogućio je da isti zaokružite.
PRECRTANO
ŠALKE - ŠTUTGART (tip 2, kvota 1,85) - rezultat 0:0
Bio je Štutgart favorit, ali naleteo je na jednu od najtvrđih ekipa u Bundesligi i na kraju nije uspeo ni da postigne gol. Čak su imali sreće da ih Šalke nije pobedio s obzirom da je domaćin bio bolji.
TROMSE - VIKING (tip 2, kvota 1,80) - rezultat 3:2
Uvek nezgodno gostovanje Tromseu. Očekivalo se da Viking nastavi veliku borbu za titulu sa Bodeom, ali je doživeo jedan od najtežih udaraca u toj borbi. Tromse je poveo sa 3:0, Viking pokušao da se vrati u finišu, ali bilo je prekasno.
BORUSIJA (M) - BORUSIJA (D) (tip UG 3+, kvota 1,45) - rezultat 0:1
Da li se zaista dešava ili je to samo fudbalska fatamorgana. Bajern se nalazi u najvećoj krizi od kad je Vensan Kompani postao trener i Borusija iz Dortmunda je to konačno uspela da iskoristi. Znamo koliko su popularni Milioneri u prethodnom periodu umeli da dožive neke čudesne lomove i ostanu bez već upisanih bodova (utakmice protiv Union Berlina i nešto ranije Verdera). Malo je nedostajalo da se i ovaj put spotaknu i to u duelu protiv fenjeraša Borusije Menhengladbah – 1:0. Opširnije OVDE.
NJUKASL - ARSENAL (tip 2, kvota 1,52) - rezultat 2:2
Mančester Siti mu je ponudio poklon, ali Arsenal kao da nije bio spreman na njega, pa ga nije ni dočekao. Umesto da uveća razliku, održao je u životu najvećeg rivala u trci za titulu i pride dozvolio Brajtonu da mu se dodatno približi pošto je prosuo bodove na gostovanju Njukaslu u završnoj utakmici subotnjeg programa 11. kola Premijer lige - 2:2 (1:0). Opširnije OVDE.
MONAKO - OSER (tip 1, kvota 1,38) - rezultat 1:1
Nastavlja se posrtanje Monaka. Tim iz Kneževine posle dobrog početka sezone sve više tone na tabeli, a sad je ostao kratkih rukava protiv Osera. Dugo su gosti vodili, Monako je uspeo da izjednači, ali snage za preokret nisu imali.