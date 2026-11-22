Nije prvi put da veliki evropski klubovi pokušavaju da se oslobode finansijskih obaveza prema fudbalerima koji zbog povreda nisu u stanju da opravdaju uloženi novac, ali retko se dešava da se o tome toliko otvoreno govori kao u slučaju Bajerna i Džamala Musijale . Jedan od najvećih talenata nemačkog fudbala prolazi kroz najteži period karijere, a umesto da se govori isključivo o njegovom oporavku, u Minhenu se sve glasnije dovodi u pitanje ugovor koji mu garantuje ostanak na Alijanc areni do 2030. godine.

Povod su izjave počasnog predsednika Ulija Henesa, izvršnog direktora Jana Kristijana Drezena i nekadašnjeg prvog čoveka kluba Karla Hajnca Rumenigea. Sva trojica su u kratkom vremenskom razmaku izrazila sumnju da će Musijala uspeti da se vrati na nekadašnji nivo, dovodeći u vezu njegovo zdravstveno stanje i finansijske uslove dugoročnog ugovora. Henes je prvi javno postavio pitanje da li će Musijala ikada ponovo igrati kao pre zdravstvenih problema. Drezen je potom nagovestio da bi, ukoliko se ispostavi da Bajern više nema istog fudbalera, trebalo razgovarati o njegovom ugovoru, dok je Rumenige ocenio da bi eventualno preispitivanje postojećeg dogovora bilo sasvim legitimno. Međutim, FIFPRO takve izjave ne vidi kao slučajnost.

"Počasni predsednik Bajerna, izvršni direktor i njegov prethodnik u kratkom vremenskom periodu javno su doveli u pitanje Musijalin ugovor. Prema našem mišljenju, reč je o koordinisanoj strategiji kojom se vrši pritisak na fudbalera i njegove predstavnike uoči potencijalnih pregovora", navodi se u saopštenju.

Posebnu težinu čitavoj situaciji daje činjenica da se Musijala suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nakon preloma noge na Svetskom klupskom prvenstvu u julu 2025. godine, propustio je veliki deo prošle sezone, a potom je tokom avgusta dva puta kolabirao u razmaku od samo nekoliko dana. Naknadno mu je dijagnostikovan neurološki poremećaj koji izaziva kratkotrajne epileptične napade odsutnosti, a sam fudbaler je poručio da je reč o stanju koje se može lečiti. Kao da to nije bilo dovoljno, u septembru je doživeo i povredu zadnje lože, zbog koje je ponovo morao na pauzu. Na teren se vratio tek u petak, kada je kao rezervista zaigrao u remiju Bajerna i Kelna (1:1). U FIFPRO smatraju da javno preispitivanje njegovog ugovora u takvim okolnostima predstavlja dodatno opterećenje za fudbalera.

"Bajern ima obavezu da brine o Musijali. Neizvesnost oko budućnosti može ozbiljno da utiče na mentalno zdravlje fudbalera, naročito kada se oporavljaju od povreda. Pretvaranje Musijalinog zdravlja i budućnosti u predmet javne rasprave samo povećava pritisak. Sve nedoumice u vezi sa ugovorom trebalo bi rešavati privatno, sa igračem i njegovim predstavnicima", poručila je organizacija.