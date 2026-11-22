FIFPRO optužuje Bajern za prljavu kampanju: Musijala trpi organizovani pritisak Henesa, Rumenigea i Drezena
Vreme čitanja: 3min | ned. 22.11.26. | 00:10
U udruženju profesionalnih fudbalera smatraju da Bavarci sprovode organizovanu kampanju kako bi igraču kom je dijagnostikovan neurološki poremećaj smanjili platu
Nije prvi put da veliki evropski klubovi pokušavaju da se oslobode finansijskih obaveza prema fudbalerima koji zbog povreda nisu u stanju da opravdaju uloženi novac, ali retko se dešava da se o tome toliko otvoreno govori kao u slučaju Bajerna i Džamala Musijale. Jedan od najvećih talenata nemačkog fudbala prolazi kroz najteži period karijere, a umesto da se govori isključivo o njegovom oporavku, u Minhenu se sve glasnije dovodi u pitanje ugovor koji mu garantuje ostanak na Alijanc areni do 2030. godine.
Takvo ponašanje čelnika nemačkog šampiona izazvalo je oštru reakciju Međunarodne federacije profesionalnih fudbalera (FIFPRO), koja je javno optužila rukovodstvo Bajerna da sprovodi koordinisanu kampanju pritiska na 23-godišnjeg reprezentativca Nemačke.
Izabrane vesti
Povod su izjave počasnog predsednika Ulija Henesa, izvršnog direktora Jana Kristijana Drezena i nekadašnjeg prvog čoveka kluba Karla Hajnca Rumenigea. Sva trojica su u kratkom vremenskom razmaku izrazila sumnju da će Musijala uspeti da se vrati na nekadašnji nivo, dovodeći u vezu njegovo zdravstveno stanje i finansijske uslove dugoročnog ugovora.
Henes je prvi javno postavio pitanje da li će Musijala ikada ponovo igrati kao pre zdravstvenih problema. Drezen je potom nagovestio da bi, ukoliko se ispostavi da Bajern više nema istog fudbalera, trebalo razgovarati o njegovom ugovoru, dok je Rumenige ocenio da bi eventualno preispitivanje postojećeg dogovora bilo sasvim legitimno.
Međutim, FIFPRO takve izjave ne vidi kao slučajnost.
"Počasni predsednik Bajerna, izvršni direktor i njegov prethodnik u kratkom vremenskom periodu javno su doveli u pitanje Musijalin ugovor. Prema našem mišljenju, reč je o koordinisanoj strategiji kojom se vrši pritisak na fudbalera i njegove predstavnike uoči potencijalnih pregovora", navodi se u saopštenju.
Posebnu težinu čitavoj situaciji daje činjenica da se Musijala suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemima. Nakon preloma noge na Svetskom klupskom prvenstvu u julu 2025. godine, propustio je veliki deo prošle sezone, a potom je tokom avgusta dva puta kolabirao u razmaku od samo nekoliko dana. Naknadno mu je dijagnostikovan neurološki poremećaj koji izaziva kratkotrajne epileptične napade odsutnosti, a sam fudbaler je poručio da je reč o stanju koje se može lečiti.
Kao da to nije bilo dovoljno, u septembru je doživeo i povredu zadnje lože, zbog koje je ponovo morao na pauzu. Na teren se vratio tek u petak, kada je kao rezervista zaigrao u remiju Bajerna i Kelna (1:1). U FIFPRO smatraju da javno preispitivanje njegovog ugovora u takvim okolnostima predstavlja dodatno opterećenje za fudbalera.
"Bajern ima obavezu da brine o Musijali. Neizvesnost oko budućnosti može ozbiljno da utiče na mentalno zdravlje fudbalera, naročito kada se oporavljaju od povreda. Pretvaranje Musijalinog zdravlja i budućnosti u predmet javne rasprave samo povećava pritisak. Sve nedoumice u vezi sa ugovorom trebalo bi rešavati privatno, sa igračem i njegovim predstavnicima", poručila je organizacija.
Iz FIFPRO su podsetili i na jedno od osnovnih pravila profesionalnog fudbala, potpisani ugovori moraju da se poštuju bez obzira na trenutne okolnosti.
"Povreda ili pad forme ne daju klubu pravo da ponovo otvara već dogovorene uslove, baš kao što ni niz izvanrednih partija ne daje fudbaleru automatsko pravo na povećanje plate. Stabilnost ugovora predstavlja temelj profesionalnog fudbala i štiti podjednako klubove i igrače".
Na optužbe je reagovao i Drezen, koji je negirao da Bajern pokušava da natera Musijalu na finansijske ustupke.
"Svi se nadamo da će Džamal ponovo biti onaj Džamal kojeg poznajemo. Potrebno mu je vreme da se vrati i to smo više puta rekli. Moramo da mu pružimo to vreme, a onda ćemo početkom sledeće godine videti kako stvari stoje", izjavio je izvršni direktor Bavaraca, dodavši da nema potrebe za daljom javnom raspravom o ugovoru.
Musijala je u februaru 2025. godine produžio saradnju sa Bajernom do leta 2030, čime je klub jasno pokazao da ga vidi kao jednog od temelja svoje budućnosti. Nepune dve godine kasnije, međutim, njegovo ime našlo se u centru spora koji prevazilazi sportska pitanja. Jasno je da u Minhenu razmišljaju o tome hoće li ponovo uspeti da dobiju fudbalera kog su svojevremeno nagradili unosnim ugovorom, FIFPRO insistira na tome da se preuzete obaveze ne mogu dovoditi u pitanje samo zato što je igrač doživeo povredu.
"FIFPRO stoji uz Džamala Musijalu i sve fudbalere koji poštuju svoje obaveze. Očekujemo da isto čine i njihovi poslodavci", zaključuje se u saopštenju.