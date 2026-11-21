Ne nazire se Monakov izlazak iz krize; Bidstrupov prvenac za pobedu Liona u Lilu
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 22:52
Filipe Luis u sve većem problemu
Večernje utakmice subotnjeg programa 11. kola Lige 1 našle su se u senci teške povrede kolena Pari Sen Žermenovog Dezirea Duea, za kog je sezona vrlo moguće završena. Čekaju se zvanične informacije sa Parka prinčeva, a u međuvremenu Parižani su savladali Nicu sa 3:2 u gostima, dok je Lion u derbiju kola bio uspešniji od Lila sa 1:0, takođe na strani i time sprečio Doge da zadrže korak sa vodećim Svecima. Sada Pariz ima šansu da se pobedom kod kuće protiv pretposlednjeg Anžea probije na drugo mesto.
Poraz Lila potpisao je Mads Bidstrup pogotkom u 40. minutu. Bio je to prvenac Danca od letošnjeg dolaska u Lion iz Salzburga za 10.500.000 evra, a mogli su gosti opuštenije do pobede da im je samo dva minuta kasnije priznat još jedan pogodak Bidstrupa. Ipak, posle gledanja snimka dosuđen je faul nad golmanom. Svakako, i pored napetog drugog poluvremena, izabranici Karlosa Visensa uspeli su da sačuvaju prednosti upišu pobedu koja ih održava u trci za mesta koja vode u Ligu šampiona.
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Kako stvari trenutno stoje, u elitnom takmičenju ni naredne sezone nećemo gledati Monako. Ima još sasvim dovoljno vremena da se situacija popravi po Kneževe, ali neobjašnjiv je pad koji proživljava ekipa Filipea Luisa posle sjajnog početka sezone i moraće što pre da pronađe izlaz iz krize. Večeras je bod iz Monte Karla odneo Okser i to tako što je Edan Diop golom u 83. minutu sprečio poraz domaćina.
Imao je Brazilac pet uzastopnih pobeda u isto toliko mečeva po dolasku na klupu Monaka, upisao se u istoriju kluba s takvim učinkom, a dobri rezultati preneli su se na međunarodnu scenu, gde Monako ima maksimalnih devet bodova u Ligi konferencije. Međutim, medeni mesec je odavno prošao i crveno-beli su trenutno na šest utakmica zaredom bez pobede u Ligi 1. A, u narednom kolu gostuju u Lionu.
FRANCUSKA 1 – 11. KOLO
Petak
Troa – Avr 3:1 (1:1)
/Milj 19, 69, Ripar 90+8pen – Maža 3/
Subota
Nica - PSŽ 2:3 (1:2)
/Amura 8, Abdi 90+5 - Majulu 31p, Due 32, Tores 85/
Strazbur - Brest 0:1 (0:1)
/Edžuma 22/
Monako - Okser 1:1 (0:1)
/Diop 83 - Favr 29/
Lil - Lion 0:1 (0:1)
/Bidstrup 40/
Lans - Tuluz 1:1 (0:1)
/Kjuizans 47 - Rasel-Rou 39/
Nedelja
15.00: (1,33) Pariz (4,90) Anže (8,00) MOZZART RELAX
17.15: (2,80) Lorijan (3,30) Ren (2,45) MOZZART RELAX
20.45: (1,45) Olimpik Marselj (4,60) Le Man (6,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama