Večernje utakmice subotnjeg programa 11. kola Lige 1 našle su se u senci teške povrede kolena Pari Sen Žermenovog Dezirea Duea, za kog je sezona vrlo moguće završena. Čekaju se zvanične informacije sa Parka prinčeva, a u međuvremenu Parižani su savladali Nicu sa 3:2 u gostima, dok je Lion u derbiju kola bio uspešniji od Lila sa 1:0, takođe na strani i time sprečio Doge da zadrže korak sa vodećim Svecima. Sada Pariz ima šansu da se pobedom kod kuće protiv pretposlednjeg Anžea probije na drugo mesto.

Poraz Lila potpisao je Mads Bidstrup pogotkom u 40. minutu. Bio je to prvenac Danca od letošnjeg dolaska u Lion iz Salzburga za 10.500.000 evra, a mogli su gosti opuštenije do pobede da im je samo dva minuta kasnije priznat još jedan pogodak Bidstrupa. Ipak, posle gledanja snimka dosuđen je faul nad golmanom. Svakako, i pored napetog drugog poluvremena, izabranici Karlosa Visensa uspeli su da sačuvaju prednosti upišu pobedu koja ih održava u trci za mesta koja vode u Ligu šampiona.