Real je na Santijago Bernabeuu gubio punih sat vremena od Selte, pa se vratio, ali da slomi otpor gostiju iz Viga nije uspevao. I taman kada se činilo da će prekinuti seriju pobeda, Žoze Murinjo je na teren poslao Espija , a ovaj mu, kao po običaju, doneo pobedu - 2:1 (0:1).

Pored Kilijana Embapea teško da će se naigrati, priliku u takvoj konkurenciji dobija na kašičicu, ali i to je Karlosu Espiju dovoljno da se dokaže. Za svega nekoliko meseci, 21-godišnji centarfor izrastao je u istinskog džokera madridske ekipe, što je bio i večeras u poslednjem meču subotnjeg programa 13. kola Primere.

Po navici, jer ovo je već treći put da 25.000.000 evra plaćeni Španac vadi Real iz problema. Na debiju je pogodio za trijumf protiv Espanjola, golom u nadoknadi presudio i Elčeu sredinom septembra, da bi mesec i po dana kasnije ponovo ogrnuo plašt heroja i pogotkom u finišu doneo nove bodove Kraljevskom klubu. Ukupno šest za nešto više od jednog poluvremena (da budemo precizni - 46 minuta), koliko je ukupno proveo na terenu u Primeri od dolaska u klub. Dakle, jedan bod na svakih 7,7 minuta!

Ako na to dodamo i pogodak protiv Rome u onom čudesnom preokretu, niko u pet najjačih evropskih liga, računajući sva takmičenja, nije postigao više golova kao rezervista. Pride je Espi do njih došao iz samo šest udaraca u okvir gola. Večeras ih je uputio dva. Tukao je glavom na centaršut još jednog rezerviste - Vinisijusa Žuniora, ali mu je Jonuc Radu - peti po procentu odbranjenih udaraca u ligama petice - prvi pokušaj zaustavio. Ipak, Espi je ostao na nogama i odbitak spakovao u mrežu za devetu pobedu u nizu u svim takmičenjima. Takav niz Real nije imao još od septembra 2022. godine, kada je na klupi bio Karlo Ančeloti. Ne samo da je Espi nastavio Realov niz, već je sprečio Seltu da drugu godinu zaredom odnese bod(ove) iz Madrida. Pre nepunih godinu dana odnela je sva tri, sa celim plenom mogla je da se vrati u Vigo i ove subote. Tome su se makar nadali u gostujućem taboru nakon što je već u šestom minutu Pablo Duran na asistenciju Viliota Svedberga - koji je u pomenutom trijumfu prošle godine postigao oba gola - doneo prednost gostima.

Real je jedinu pravu priliku da dođe do izjendačenja u prvom poluvremenu dobio iz penala. Za neke pomalo spornog, koji je glavni arbitar Adrijan Kordero dosudio nakon 'mekanog' kontakta između Kilijana Embapea i Havijera Rodrigeza. Sličnog onom iz kojeg je francuski centarfor 'izvukao' jedanaesterac i protiv Rasinga početkom meseca. Samo što je tada bio precizan sa bele tačke. Ovog puta je pak lansirao loptu visoko preko prečke - na tribinu, i tako promašio šesti od 28 penala, koliko je izveo od dolaska u Real. Realu nije u startu mnogo toga donela ni trostruka izmena koju je Murinjo napravio pred istek sat vremena igre (ušli Mark Kukurelja, Federiko Valverde i Vinisijus Žunior), štaviše Duran je udarcem sa distance umalo duplirao Seltino vođstvo. I verovatno bi da Real na golu nema Tiba Kurtou da brani ono što prosečan golman ne bi mogao. I zato je 35 sekundi kasnije umesto 0:2 na semaforu stajalo 1:1.