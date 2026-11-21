Iako rezultat sugeriše relativno rutinski posao, Nemac je morao ozbiljno da se pomuči kako bi slomio otpor velikog rivala, sa kojim je ispisao i jednu zanimljivu stranicu teniske istorije. Naime, Zverev i Medvedev odigrali su svoj 23. međusobni meč, čime su postali dvojica aktivnih tenisera sa najvećim brojem međusobnih susreta na ATP turu. Tako su prestigli Novaka Đokovića i Marina Čilića , koji su se sastali 22 puta.

Zverev je još jednom demonstrirao skoro savršenu igru na sopstveni servis, a podatak da tokom čitavog turnira nije izgubio nijedan servis gem, pa čak ni set, dovoljno govori o tome u kakvoj formi dočekuje odlučujući okršaj sa Špancem.

A njihov najnoviji okršaj počeo je pravim servisnim nadmudrivanjem. Tokom svih 12 gemova prvog seta nijedan teniser nije uspeo da stigne čak ni do brejk lopte. Obojica su čuvala početni udarac, pa je odluka morala da padne u taj-brejku. Međutim, ono što je prethodno delovalo kao potpuno izjednačena borba pretvorilo se u jednosmernu ulicu. Zverev je osvojio svih sedam poena i sa impresivnih 7:0 stigao do vođstva u setovima.

Ni početak drugog dela igre nije doneo značajniju promenu. Servisi su ponovo dominirali, a Medvedev je uspevao da održava rezultatski priključak sve do sedmog gema. Tada je usledio trenutak koji je odlučio pobednika. Zverev je prvi put na meču stigao do brejk lopti, a drugu priliku iskoristio je praktično bez potrebe da odigra poen do kraja. Rus je napravio duplu servis grešku, svoju jedinu na čitavom susretu, i tako poklonio rivalu vođstvo od 4:3. Nemac takav poklon nije imao nameru da ispusti, već je u preostala dva servis gema sačuvao prednost i posle dva seta overio kartu za finale.

Bio je ovo drugi uzastopni trijumf Zvereva nad Medvedevom, nakon pobede u Parizu krajem prošle godine, čime je Nemac nastavio da popravlja bilans protiv rivala koji mu je prethodno zadao pet uzastopnih poraza. Rus i dalje vodi u međusobnim duelima sa 14:9, ali je odnos snaga u poslednje vreme počeo da se menja.

Nemac je sada stigao do 69. pobede u 2026. godini, čime je dodatno učvrstio status najuspešnijeg tenisera sezone po broju ostvarenih trijumfa.

Ipak, najveći izazov tek predstoji. U nedeljnom finalu sa druge strane mreže čekaće ga Karlos Alkaras, koji je u prvom polufinalu savladao Bena Šeltona sa 2:1. Zverev će pokušati da osvoji treći trofej na Završnom mastersu, nakon što je prethodno bio najbolji 2018. i 2021. godine.