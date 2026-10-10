BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ARSENAL – LIDS (tip 1, kvota 1,45) – početak 13.30 MOZZART RELAX

Mislilo se na startu sezone da je Arsenal nepobediv, a onda su Tobdžije otišle u Brajton i doživele fijasko (0:3). Dobro je došla reprezentativna pauza za tim Mikela Artete. Lids je i dalje bez poraza, jedan od pet timova u Premijer ligi. Šampion Engleske je oba meča pred svojim navijačima ove sezone rešio u svoju korist, protiv Koventrija i Čelsija. OVDE pročitajte opširniju najavu meča sa Emirata.

REAL MADRID – VILJAREAL (tip 1, kvota 1,38) – početak 21.00 MOZZART RELAX

Početak je Primere, ali Real ima već šest bodova manje od lidera Barselone koja ima maksimalan učinak. Tim Žozea Murinja je doživeo već dva poraza, a uskoro ga čeka i El Klasiko. Neće biti lako Kraljevićima da slome otpor sve boljeg Viljareala. Žuta podmornica je loše počela sezonu, ali je vezala dva trijumfa pred gostovanje na Bernabeuu. OVDE pročitajte priču o Kilijanu Embapeu.

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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

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INTER – PARMA (tip 1, kvota 1,15) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Nerazuri ostaju prvi favoriti za titulu u Seriji A. Parma ne bi trebalo da bude težak rival za tim Kristijana Kivua. Prvi put starter u dresu Intera mogao bi da bude srpski reprezentativac Aleksandar Stanković. Inter daje u proseku tri gola po meču u šampionatu Italije. OVDE pročitajte najavu sva tri utakmice današnjeg programa u Seriji A.

AUGZBURG – BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 1,20) – početak 15.30

Početkom godine Augzburg je pobedio Bajern usred Minhena sa 2:1. Dobro pamti taj poraz tim Vensana Kompanija, koji je prava gol-mašina i ove sezone. Hari Kejn je dao 10 golova na poslednjih sedam mečeva. Gostima nedostaje od bitnih igrača Džamal Musijala. OVDE pročitajte opširniju najavu bavarskog obračuna u Augzburgu.

LIL – AVR (tip 1, kvota 1,43) – početak 17.15 MOZZART RELAX

Lil je do prošlog kola Lige 1 bio neporažen, ali je onda poklekao u Nici (1:2). Avr je tim koji će teško da ostane u eliti. „Fenjeraš” ima samo dva boda u Ligi 1 i jedini je bez slasti pobede u novom šampionatu. Prošle sezone Doge nisu uspele da pobede Avr na svom terenu, bilo je 1:1, ali su slavile protiv današnjeg rivala u gostima sa 1:0.

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