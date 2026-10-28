BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

VENECIJA – INTER (tip 2, kvota 1,35) – početak 18.30 MOZZART RELAX

U okviru devete runde italijanske Serije A, aktuelni prvak Inter ide na noge Veneciji sa imperativom osvajanja sva tri boda kako bi zadržao lidersku poziciju. Sastav iz Milana stiže na stadion "Pjer Luidji Penzo" pun samopouzdanja nakon uzbudljive pobede nad Fiorentinom, a glavna uzdanica biće im raspoloženi Markus Tiram koji se nalazi u odličnoj golgeterskoj formi.

MILAN – BOLONJA (tip 1, kvota 1,68) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Milanski Rosoneri dočekuju Bolonju na San Siru u okviru devetog kola Serije A s namerom da nastave niz bez prvenstvenog poraza. Domaćin ulazi u susret sa četvrte pozicije u ulozi favorizovanog tima, dok se Bolonja bori za bodove u donjem delu tabele.

SELTIK – DANDI JUNAJTED (tip 1, kvota 1,22) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Kelti igraju u prepoznatljivom, furioznom ritmu na domaćem terenu i apsolutni su favoriti, što potvrđuje i kvota na čistog keca koju ste i sami prepoznali kao siguricu. Gosti stižu sa namerom da postave čvrst defanzivni blok i pokušaju da izbegnu katastrofu, ali tradicija i ogroman kvalitet u napadu domaćih garantuju dominaciju od prvog sudijskog zvižduka.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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ĐENOVA – JUVENTUS (tip 2, kvota 1,78) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Domaćin pod vođstvom De Rosija ulazi u meč sa željom da nastavi dobar ritam na domaćem terenu i pobegne iz opasne zone pri dnu tabele. Sa druge strane, Stara dama je osokoljena prvenstvenom pobedom u prošlom kolu, sa jasnom namerom da osvoji sva tri boda, i nastavi pohod ka vrhu tabele i produži tradiciju uspeha u međusobnim duelima.

RADNIČKI NIŠ – PARTIZAN (tip 2, kvota 1,85) – početak 17.00 MOZZART RELAX

Crno-beli na ovo tradicionalno neugodno gostovanje stižu pod ogromnim imperativom pobede i sa željom da pod vođstvom novog šefa stručnog štaba, Aleksandrom Stanojevićem prekinu seriju loših rezultata. Sa druge strane, Nišlije su poznate po tome što pred svojim navijačima pružaju maksimum, mada se trenutno nalaze na pretposlednjem, 13. mestu na tabeli.

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