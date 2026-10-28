Sreda u Seriji A: Bratski derbi Stankovića

Na stadionu u Laguni bi trebalo da vidimo i derbi unutar porodice Stanković pošto se najavljuje da bi Aleksandar mogao da bude starter u redovima Intera, a Filip je nezamenljiv na golu Venecije.

U Rimu sanjaju da posle skoro dve decenije vide oba kluba u Ligi šampiona. Štaviše, Roma i Lacio su samo dva puta igrali u najprestižnijem takmičenju u istoj sezoni. Za Milan i Inter je normalnost da su zajedno u Ligi šampiona, mada Rosoneri nisu među elitom već dve godine.

Osim milanskog odgovora Rimljanima, na programu su i utakmice Juventusa i Napolija, koji će imati međusobni obračun u nedelju. Bjankoneri su u gostima u Đenovi, a Azuri su u Monci.

VENECIJA – INTER (18.30)

Utakmice glava-rep na tabeli uvek nose dozu rizika i često su mnogo neizvesnije nego što to pozicija pokazuje. Međutim, ovog puta poslednjeplasirana Venecija neće moći da računa na prednost što ne igra evropske kupove, to jest na svežinu svojih igrača, budući da u ovoj sedmici i njih čekaju tri utakmice.

Inter je u ovoj sezoni čak pet puta uspeo da preokrene rezultat, dok je Venecija ostvarila samo jednu pobedu, protiv Napolija. Dolazak Davida Nikole promenio je pristup igri Lagunara. Za razliku od Strope, koji praktikuje ofanzivno-konstruktivnu igru, Nikola je mnogo pragmatičniji i uzda se u defanzivno-destruktivni pristup u smislu da je prvi cilj „kvarenje“ igre protivnika i forsiranje kontranapada kao glavnog oružja za postizanje golova. To se videlo i na dve prve utakmice Venecije sa Nikolom na klupi: primili su samo jedan gol na dve utakmice, a na prethodnih šest čak 18, ili tri po meču u proseku.

Nerazuri imaju ubedljivo najefikasniji napad u Seriji A i praktično pogađaju tri puta mrežu po utakmici. Novinu u večerašnjem duelu predstavlja napadački tandem Pio Espozito – Boni, pošto je Lautaro Martinez povređen, a Kivu ima nameru da odmori Tirama, budući da Nerazure čeka vrlo zahtevan raspored do pauze u prvenstvu. Posle Venecije dolazi gradski derbi, pa Fajenord u Ligi šampiona i na kraju duel sa Komom. Pio i Boni su samo jednom igrali zajedno od prvog minuta u prošlom i ovom šampionatu.

Pored Tirama, Kivu bi trebalo da poštedi večerašnjih napora u potpunosti ili delimično i Barelu, Čalhanoglua i Akanđija ili Dimarka. U slučaju da Švajcarac bude pošteđen, Bastoni će biti prekomandovan na mesto dominantnog stopera, a Karlos Augusto će zauzeti mesto Bastonija. U suprotnom će Brazilac dejstvovati po levom boku. Istini za volju, Karlos Augusto je na početku ove sezone u boljoj formi i od Dimarka i od Bastonija. Na golu bi trebalo da vidimo ponovo Provedela.

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Statistika kaže da je Inter pobedio Veneciju na poslednja četiri okršaja i, ako to učini peti put, ovo će biti najbolji start Nerazura u prvenstvu otkako se za pobedu daju tri boda. Takođe, Inter je bio nemilosrdan prema timovima koji debituju ili se vraćaju u Seriju A. Na prethodnih 48 mečeva ubeležio je 40 pobeda, sedam remija i samo jedan poraz, od Monce 2023. godine.

Venecija ima petoricu igrača na listi povređenih (Adorante, Koreja, Franjić, Panada, Šverko), baš kao i Inter (Lautaro Martinez, Džons, Stons, Pavar i Luis Enrike).

VENECIJA 3-5-2: F. Stanković – Halhal, Moreno, Huan Žesus – Ino, Kike Perez, Som, Bašić, Macoki – Adams, Jeboa.

INTER 3-5-2: Provedel – Bisek, Bastoni, Karlos Augusto – Spens, Sučić, A. Stanković, Žjelinski, Dimarko – Boni, Pio Espozito.

MILAN – BOLONJA (20.45)

Ruben Amorim i pored velikog broja povređenih igrača ima nameru da odmori dvojicu stubova svog tima, Modrića i Pulišića, kako bi bili u top formi za dvoboj sa Interom. Umesto dvojice iskusnih igrača šansu će dobiti Musa i Sise, dok će dvojac na krilnim pozicijama, Bartezagi i Hačinson, biti potvrđen. Sise je najavljen u ulozi ofanzivnog pleja iza leđa Gonsala Ramoša, od koga se očekuje da se konačno odblokira. Biće interesantno videti da li će Amorim dati novu šansu Dijavari u ulozi levog beka ili će vratiti u startnu postavu Estupinjana.

Promena na klupi Bolonje dala je rezultate. Rafael Paladino je uneo par promena u tim iz Emilije i pre svega dao je slobodu Federiku Bernardeskiju, koji je uzvratio odličnim partijama. Rezultat tih promena su dve pobede i poraz od Intera.

Milan u poslednjih deset godina po pravilu osvaja sva tri boda u mečevima sa Bolonjom. Na poslednjih 20 mečeva izgubili su samo jednom, uz 16 pobeda. U tom periodu Rosoneri su na svom terenu ostvarili impresivan skor protiv Bolonje: osam pobeda i dva remija.

Milan još uvek nije osetio gorčinu poraza u prvenstvu i sa eventualnom večerašnjom pobedom vezao bi prvi put u ovoj sezoni tri prvenstvene pobede.

Veliki problem za Amorima je veliki broj povređenih igrača, a posebno Rabio, koji je na početku sezone bio alfa i omega Rosonera i spasao je „barku“ nekoliko puta od potonuća. Podsetimo, van stroja su Salemekers, Gabija, Teračano, Čukvueze, Rabio, Hila, Moreira i Loftus-Čik.

Svoje probleme ima i Paladino, budući da ne može da računa na dvojicu napadača, Pikolija i Orsolinija, kao i na Holma. U odsustvu Pikolija, šansu bi konačno mogao da dobije Artem Dovbik, koji je dosad, zbog povreda, odigrao samo četiri utakmice i postigao jedan gol.

MILAN 4-2-3-1:Menjan – Tomori, De Vinter, Pavlović, Dijavara – Jašari, Musa – Hačinson, Sise, Bartezagi – Ramoš.

BOLONJA 3-4-2-1: Skorupski – Hegem, Kazale, Teat – Zortea, Ferguson, Moro, Miranda – Bernardeski, Kambijagi – Dovbik.

MONCA – NAPOLI (20.45)

Napoli nije pobedio u gostima dva meseca; poslednji trijumf daleko od „Mardone“ bio je na „Marasiju“ protiv Đenove na startu prvenstva. Istovremeno, Azuri moraju da se pozabave defanzivnom fazom igre, budući da su u poslednja četiri meča u Seriji A i Ligi šampiona primili deset golova.

Trener Maks Alegri se nalazi u veoma delikatnoj poziciji i nema više pravo na grešku jer ga nakon Monce čeka izuzetno težak raspored, budući da prvo ide na noge Juventusu, a zatim lideru na tabeli, Laciju, dok će između biti i gostovanje u Ligi šampiona protiv Porta. Upravo zbog pomenutog kalendara Alegri večeras želi da dozvoli mali predah pojedinim fudbalerima. Tu se pre svega misli na kapitena Di Lorenca, zatim De Brujna i na kraju Hojlunda. I dok će Di Lorenco i De Brujne biti pošteđeni zbog godina, Hojlund će iz psihološko-taktičkih razloga ostati na klupi. Naime, Danac nije zatresao mrežu u prvenstvu gotovo dva meseca, tačnije od meča sa Interom, i potrebno je da se „probudi“.

Monca je posle nedovoljno ubedljivog starta počela da pobeđuje i na poslednja dva meča pred svojom publikom imala je maksimalan učinak. Tu je još jedan indikativan podatak: Monca je u prethodnih osam kola uvek postizala barem jedan gol i nije čudo što je Varela najbolji strelac u Seriji A sa Rajmondom i Malenom na kvoti od sedam golova.

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Napoli je izgubio samo jednom od Monce na prethodnih šest okršaja u Seriji A, dok je na poslednja tri susreta uvek odnosio ceo plen. Indikativno je i da na poslednja četiri meča sa Moncom Napoli nije primio gol.

Na gol Napolija bi trebalo da se vrati Sergej Milinković-Savić, dok bi u napadu Lorenco Luka trebalo da zameni Hojlunda.

MONCA 3-4-2-1: Tornkvist – Lukezi, Goglikidze, Karboni – Birindeli, Akinsanmiro, Ondoa, Mangas – Mota (Kutrone), Robinson (Ngonge) – Varela.

NAPOLI 3-5-2: Milinković-Savić – Marijanuči, Rahmani, Marin – Politano, Angisa, Lobotka, Mektomini, Olivera – Luka, Žovane.

ĐENOVA – JUVENTUS (20.45)

Juventus će nastaviti da igra u formaciji 3-5-2 ili 3-4-2-1 do povratka Jildiza, Konseisaa i Nika Gonzalesa, ali to ne znači da će Voltemade i Kolo Muani igrati zajedno od prvog minuta. Štaviše, večeras će na Marasiju samo jedan od njih biti starter, sa Alajbegovićem iza leđa u ulozi drugog špica. Jedan od razloga za takav izbor je i želja Spaletija da podeli minutažu dvojici napadača, budući da ih čeka težak meč sa Napolijem u nedelju.

Juve je i dalje desetkovan povredama. Nijedan igrač se nije oporavio, tako da su na listi povređenih i dalje Jildiz, Lokateli, Tiram, Niko Gonzales, Konseisao, Čeli i Ekator.

Đenova Danijelea De Rosija je prodisala prošlog vikenda protiv Venecije, ostvarivši vrlo važnu pobedu u borbi za opstanak, i večeras može da uđe rasterećenija u meč.

Brojevi kažu da je Juve na poslednjih pet susreta sa Grifoneom sačuvao svoju mrežu i da je osvojio sva tri boda na poslednja dva gostovanja na Ferarisu.

Spaleti se uzda u Duglasa Luiza i Teuna Kopmejnersa. Njih dvojica su simboli očajnog perioda Juventusa u smislu da su plaćeni preko 100 miliona, a nisu bogzna šta doprineli Staroj dami u poslednjih par sezona. Protiv Lečea su njih dvojica bili najbolji u redovima Bjankonera i u Kontinasi se nadaju da je utakmica na stadionu Via del Mare bila prekretnica. Da li je tako, reći će nam večerašnji duel sa Đenovom.

ĐENOVA 3-5-2: Bejlou – Markandeli, Ostigard, Vaskez – Ehizibue, Traore, Frendrup, Baldanci, Elertson – Vitinja, Osmajić.

JUVENTUS 3-4-2-1: Vikario – Gati, Bremer, Lukumi – Kalulu, D. Luiz, Kopmejners (Sar), Kambijazo – Mekeni, Alajbegović – Voltemade (Kolo Muani).

SERIJA A, 9. KOLO

Utorak

Sasuolo - Lacio 2:6 (2:4)

/Torsdvet 7, Espozito 43 - Tejlor 2, Isaksen 13, Musolini 16, Zakanji 45, Noslin 55, 65/

Torino - Komo 1:3 (1:0)

/Adams 24 - Ramon 82, Paz 87, Baturina 90+2/

Roma - Kaljari 4:2 (2:1)

/Luli 15, Pizili 21, Mora 85, Malen 87 - Enzola 10pen, Maldini 81/

Sreda

18.30: (1,57) Milan (4,10) Bolonja (5,50)

18.30: (7,25) Venecija (5,60) Inter (1,35)

18.30: (2,85) Parma (3,25) Udineze (2,55)

20.45: (5,00) Đenova (3,50) Juventus (1,68)

20.45: (4,20) Monca (4,20) Napoli (1,77)

Četvrtak

18.30: (1,65) Frozinone (4,30) Leče (4,50)

20.45: (2,25) Fiorentina (3,80) Atalanta (2,90)

*** kvote su podložne promenama