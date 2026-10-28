Nekom strah, nekom relax – a Zvezdi nova dimenzija: Šta je doneo debi Koloka?

Već u uvodnim sekundama Koloko je pokazao tačno zašto je doveden. Centralni pik-en-rol sa Krisom Džonsom doneo je eksploziju kada je sevnuo alej-up, a ubrzo i zakucavanje. Njegova prva četiri poena na meču postavila su ton, a meč je završio bez promašaja iz igre (2/2), uz 2/2 sa penala (ukupno 6 poena), tri skoka i jednom blokadom za nešto više od 16 minuta u igri, u tri smene.

Ipak, kolone u statistici ovde su apsolutno u drugom planu. Ono što je Koloko doneo Zvezdinom reketu meri se nematerijalnim vrednostima – pre svega sistemom kontrole skoka, zaštite obruča i onom specifičnom vrstom "straha" koju uspeva da utera protivničkim bekovima. Kada se on pojavi u drop odbrani ili preuzimanju, napadači rivala počinju mnogo teže da gledaju na koš i vide ga kao kroz maglu. Uglovi dodavanja i šuteva se menjaju, a odluke se donose u sekundi panike jer gabariti kamerunskog centra na neki način brišu, ili bolje reći koriguju greške spoljne linije.

Trener Zvezde Ibon Navaro je posle meča bio kristalno jasan oko toga zašto je kocka bačena baš sinoć:

“Morali smo da budemo agresivni i da preuzimamo u odbrani, a on ima sposobnost da to radi. Možda ćemo u sledećoj utakmici, protiv drugačijeg protivnika, odabrati drugu opciju, ali večeras je on bio najbolja. Vrlo brzo je pohvatao stvari. Sinoć je pomno proučavao sve informacije koje smo mu slali, jutros smo razgovarali i videli da je spreman. Bio je dobar, sjajan za prve dane, a njegov uticaj na igru je očigledan”, rekao je Navaro na pitanje Mozzart Sporta. Koloko u razgovoru sa Monekeom (FOTO: StarSport)

Naravno, činjenica da je posle pet minuta minutaže morao da traži izmenu dokaz je da mu fizička sprema i takmičarski ritam još uvek nisu na 100 odsto. Ipak, efekat njegovog dolaska već se kruni na tri fronta koja će Crvenoj zvezdi dugoročno olakšati sezonu.

Pre svega, dolazak Koloka rasterećuje Semija Odželeja. Nužda je naterala Odželeja da na startu sezone krpi rupe i nosi teret prve opcije na poziciji pet. Iako je to radio besprekorno i muški, pozicija centra nije njegovo prirodno stanište već uloga za specifične taktičke zadatke. Dolazak Koloka vraća ga u njegov uži radijus gde je opasniji.

Sa još jednim gorostasom u rotaciji, značajno opada i pritisak javnosti na Džonatana Motlija, čime mu se otvara prostor da se na miru posveti potpunoj rehabilitaciji i povratku u optimalnu formu i pokuša da ekipi pruži bar nešto što se od njega očekivalo pre početka sezone. Za njega je Koloko neka vrsta kišobrana.

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Konačno, korist ima i spoljna linija: bekovi Crvene zvezde dobijaju novu dimenziju u igri "dva na dva", jer visina i Kolokovi gabariti koji prete iz reketa automatski sakupljaju protivničku odbranu, otvarajući im prostor za šut i daleko lakšu kreativnost. Sinoć je to možda bolje od ostalih koristio Džons, ali bi profit mogao da ima, u napadu stegnuti Nik Vajler Beb.

Makabi je arhiviran ubedljivom razlikom, ali vremena za slavlje nema – već sutra na isto mesto stiže Bajern (20.00). Biće to potpuno drugačiji meč protiv tima koji igra znatno drugačije, gaji mnogo čvršću odbranu i u Evroligi ove sezone pokazuje izuzetno nezgodno lice na gostovanjima. Nova utakmica doneće i novi, drugačiji test, ali i pravi izazov da vidimo Kristijana Koloka u nekim potpuno novim taktičkim situacijama. Start je bio i više nego pristojan, sad se traži kontinuitet.