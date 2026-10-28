Mir, mir, mir, niko nije kriv...
Vreme čitanja: 2min | sre. 28.10.26. | 12:38
Pomirili se menadžer Mančester junajteda i kapiten Crvenih đavola
Pravo je čudo da Majkl Kerik nije dobio otkaz na mestu menadžera Mančester junajteda, posle katastrofalnog starta sezone i očiglednih nesuglasica sa igračima. Nešto ne miriše dobro u redovima čuvenog engleskog kluba jer je posle debakla od Koma na istoimenom italijanskom jezeru (4:1), kapiten Bruno Fernandes rešio da kritikuje trenera zbog poraza u Ligi šampiona. Očigledno da je Portugalac imao svašta da zameri nekadašnjem vezisti ekipe iz Mančestera, što nije dobro prihvatio trenutni menadžer Junajteda i protiv Bornmuta je rešio da ga ostavi na klupi, kada su doživeli težak poraz (3:0), zbog čega se našao na udaru javnosti.
Očigledno je da je hteo da istera pravdu menadžer Junajteda i da pokaže da je on glavni u ekipi, samo mu se obilo o glavu što je ubedljivo izgubio i što nema baš nekog kredita da ispadne da ipak jeste doneo najbolju moguću odluku. Otkaz nije dobio, što je pravi šok, a sada mora da ispravlja "krive Drine" i izmiri se sa kapitenom, ako hoće da makar nešto normalno bude u redovima Crvenih đavola.
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Na kraju je došlo do kompromisa nekog – Majkl Kerik i Bruno Fernandes sastali su se licem u lice kako bi razjasnili nesuglasice, pri čemu su se obojica obavezala da će ponovo usmeriti pažnju samo na igru i kako da se okrene ova katastrofalna sezona. Kako prenosi "Skaj Sports", nije bilo nekih teških reči, već je bilo po principu "mir, mir, mir, niko nije kriv".
Sada kada su se izmirili, može da se nastavi dalje život u Junajtedu, samo da se vidi koliko može da potraje mir u ekipi. Ako su se već dogovorili, makar da bude kako treba.
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Podsećamo, Kerik je izostanak svog kapitena obrazložio rečima da je to bila isključivo fudbalska odluka.
"Izbor tima je uvek teška odluka. Moramo da donesemo odluku za koju smatramo da je ispravna za ekipu, kako bismo pokušali da igramo kako želimo".
Individualni sastanak Kerika i Fernandesa održan je pored sastanka na kojem je učestvovala cela ekipa. Na tom sastanku obnovljena je odlučnost svih igrača i članova stručnog štaba da se rezultati i igre moraju odmah poboljšati.
Takođe je došlo do obostranog priznanja, prema informacijama koje ima "Skaj", da je čitava ekipa do sada ove sezone igrala ispod očekivanog nivoa.