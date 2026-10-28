Mir, mir, mir, niko nije kriv...

Pravo je čudo da Majkl Kerik nije dobio otkaz na mestu menadžera Mančester junajteda, posle katastrofalnog starta sezone i očiglednih nesuglasica sa igračima. Nešto ne miriše dobro u redovima čuvenog engleskog kluba jer je posle debakla od Koma na istoimenom italijanskom jezeru (4:1), kapiten Bruno Fernandes rešio da kritikuje trenera zbog poraza u Ligi šampiona. Očigledno da je Portugalac imao svašta da zameri nekadašnjem vezisti ekipe iz Mančestera, što nije dobro prihvatio trenutni menadžer Junajteda i protiv Bornmuta je rešio da ga ostavi na klupi, kada su doživeli težak poraz (3:0), zbog čega se našao na udaru javnosti.

Očigledno je da je hteo da istera pravdu menadžer Junajteda i da pokaže da je on glavni u ekipi, samo mu se obilo o glavu što je ubedljivo izgubio i što nema baš nekog kredita da ispadne da ipak jeste doneo najbolju moguću odluku. Otkaz nije dobio, što je pravi šok, a sada mora da ispravlja "krive Drine" i izmiri se sa kapitenom, ako hoće da makar nešto normalno bude u redovima Crvenih đavola.