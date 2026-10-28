Cibona ima novog trenera

Tomas je dobro poznato lice u Zagrebu. Rođen je u Križevcima, a tokom igračke karijere nosio je dres Cibone, Zagreba, Zadra i Zaboka. Internacionalno iskustvo sticao je nastupajući za Ritas, Panelinios, PAOK, Fuenlabradu, Lokomotiv Rostov, Krku i Široki. Bio je i reprezentativac Hrvatske od 1998. do 2005. godine, a nastupio je i na Evropskom prvenstvu 2003.

Po završetku igračke karijere okrenuo se trenerskom poslu, i to upravo u Ciboni, gde je radio sa mlađim kategorijama. Od 2016. do 2018. godine bio je pomoćni trener seniorske ekipe, da bi prvi samostalni angažman dobio 2018. u Zaboku. Taj klub vodio je u dva mandata, ukupno šest sezona u hrvatskoj Premijer ligi, dok je između dva boravka u Zaboku predvodio Bosko. Tomas je radio i u mlađim reprezentativnim selekcijama Hrvatske, gde je bio selektor juniorske reprezentacije, a deo je i stručnog štaba seniorske nacionalne selekcije.

Sportski direktor Cibone Marin Rozić istakao je da je izbor pao na čoveka koji odlično poznaje klub i prilike u hrvatskoj košarci.

"Ivan je trener kojeg dobro poznajemo i koji Cibonu poznaje iznutra - nosio je njen dres i upravo ovde napravio prve trenerske korake. Poslednjih godina na klupi Zaboka pokazao je da ume da izvuče maksimum iz svoje ekipe, a iskustvo rada sa reprezentativnim selekcijama predstavlja dodatnu vrednost. Tražili smo trenera koji poznaje hrvatsku košarku, naše igrače i zahteve ovog kluba, nekoga ko može odmah da se uključi u sezonu u kojoj se takmičimo na tri fronta. Verujemo da je Ivan pravi izbor i da ćemo zajedno nastaviti da gradimo ekipu koja će se boriti za naše ciljeve", poručio je Rozić.

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Odluku klupskog rukovodstva prokomentarisao je i direktor Cibone Tomislav Šerić, koji je novom treneru poželeo mnogo uspeha.

"Izbor novog trenera jedna je od najvažnijih odluka u ovom delu sezone i doneli smo je sa punom odgovornošću. Ivan deli našu viziju kluba koji raste na čvrstim temeljima i ne traži prečice ni brza rešenja, već siguran put ka vrhu. Novom treneru želim dobrodošlicu i mnogo uspeha, a navijače pozivam da njemu i ekipi pruže punu podršku već na narednoj utakmici u Draženovom domu", istakao je Šerić.

Ni Tomas nije krio zadovoljstvo zbog povratka u klub u kojem je ostavio značajan trag, najpre kao igrač, a potom i kao trener.

"Cibona je klub čiji sam dres nosio i u kojem sam postao trener, tako da ovaj povratak za mene ima posebnu težinu. Zahvaljujem se upravi i sportskom direktoru na ukazanom poverenju. Svjestan sam odgovornosti koju nosi klupa Cibone i jedva čekam da počnemo sa radom. Preuzimam ekipu koja ima kvalitet, karakter i jasne ciljeve. Naš zadatak je da iz utakmice u utakmicu budemo sve bolji i da navijači u nama prepoznaju tim koji se bori za svaku loptu", rekao je novi trener Cibone.