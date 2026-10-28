Minhen se klanja velikom Hariju Kejnu
Vreme čitanja: 3min | sre. 28.10.26. | 12:32
Englez u konkurenciji za tim protiv Magdeburga u šesnaestini finala Kupa Nemačke (20.45)
Dve glavne teme u Minhenu ovih dana je zdravstveno stanje Vensana Kompanija i Hari Kejn, nova Zlatna lopta. Belgijanac se još oporavlja od virusne infekcije i neće ga biti još nekoliko nedelja na kormilu Bavaraca. Meč šesnaestine finala Kupa Nemačke je u drugom planu. Bajern dočekuje člana Cvajte Magdeburg (20.30). Branilac pehara ima ulogu velikog favorita.
Navijači na Alijans areni u Minhenu imaće priliku da pozdravi novu Zlatnu loptu. Zanimljiv je podatak da je Hari Kejn postigao 13 golova na devet utakmica u Kupu Nemačke. Niko drugi nije tako brzo dostigao tu brojku. Kejn se upisao u strelce na svakoj utakmici koju je odigrao u ovom takmičenju, izuzev utakmice drugog kola u sezoni 2024/25 protiv Majnca (na tom meču je zabeležio asistenciju). Videćemo da li će ga privremeni kormilar Bajerna Aron Danks ubaciti u vatru od starta ili je realnije da bude na klupi ili možda i odmori za vikend i nastavak Bundeslige.
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Englez se vratio tek u utorak u bavarsku prestonicu. Bio je zajedno sa Dajotom Upamekanom, Lenartom Karlom, Luisom Dijazom i Majklom Olisom na manifestaciji u Londonu, gde je napadač Bajerna izabran za najbolje svetskog fudbalera.
20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)
Danks je potvrdio da je Kejn trenirao u utorak uveče i da je dostupan za meč sa Magdeburgom.
“U konkurenciji je za tim”, rekao je Danks.
Bajern i dalje ne može da računa na najjači tim. Povređeni su prvi golman Manuel Nojer, Džamal Musijala i Luis Dijaz, dok će zbog smrtnog slučaja u porodici van stroja da bude Jozua Kimih. U tim bi mogli da se vrate Korejac Kim i Aleksandar Pavlović, koji su propustili poslednji meč Bundeslige protiv Frajburga (3:1).
20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0) MOZZART RELAX
I pored izostanka bitnih igrača, očekuje se jak sastav Bajerna sa Majklom Olisom, Harijem Kejnom, Lenartom Karlom i Ismaelom Saibarijem. Opcija u napadu je i Serž Gnabri. U odsustvu Kimiha i rovitog Pavlovića na sredini terena trebalo bi da igraju Konrad Lajmer i Tom Bišof.
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KUP NEMAČKE, 1/16 FINALA (JEDAN MEČ)
Utorak
Bohum - Majnc 2:0 (0:0)
/Rasmusen 46, Hofman 75/
Grosaspah - Augzburg 2:4 (1:2)
/Molinari 22, Čeliktaš 46 - Ribeiro 13, 21, Ibrahimović 69, Kade 74/
Rot Vajs Esen - Lajpcig 1:2 (1:0)
/Brume 9 - Baumgartner 78, 82/
Hamburg - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:0)
/Mofi 79 - Koh 56, Burkart 71, Ebnutalib 75/
Keln – Union Berlin 5:0 (1:0)
/El Mala 32, 60, Majna 51, Johaneson 78, Sebulonsen 88/
Borusija Menhengladbah – Karlsrue 2:0 (1:0)
/Hak 7, Ulrih 49/
Borusija Dortmund – Verder 3:2 (2:0)
/Girasi 6, Čukvuemeka 17, Zabicer 90+3 – Filkrug 65pen, 68/
Elverzberg – Darmštat 0:2 (0:1)
/Kel 6, Smit 56/
Sreda
18.00: (22,0) Jedeloh (12,0) Herta (1,05)
18.00: (5,15) Paderborn (4,70) Štutgart (1,53)
18.00: (3,15) Dinamo Drezden (3,45) Šalke (2,10)
18.00: (1,50) Frajburg (4,10) Volfzburg (5,90)
20.45: (6,25) Holštajn Kil (4,20) Hofenhajm (1,47)
20.45: (2,30) Hanover (3,50) Kajzerslautern (2,75)
20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)
20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama