Minhen se klanja velikom Hariju Kejnu

Englez se vratio tek u utorak u bavarsku prestonicu. Bio je zajedno sa Dajotom Upamekanom, Lenartom Karlom, Luisom Dijazom i Majklom Olisom na manifestaciji u Londonu, gde je napadač Bajerna izabran za najbolje svetskog fudbalera.

20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)

Danks je potvrdio da je Kejn trenirao u utorak uveče i da je dostupan za meč sa Magdeburgom.

“U konkurenciji je za tim”, rekao je Danks.

Bajern i dalje ne može da računa na najjači tim. Povređeni su prvi golman Manuel Nojer, Džamal Musijala i Luis Dijaz, dok će zbog smrtnog slučaja u porodici van stroja da bude Jozua Kimih. U tim bi mogli da se vrate Korejac Kim i Aleksandar Pavlović, koji su propustili poslednji meč Bundeslige protiv Frajburga (3:1).

20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0) MOZZART RELAX

I pored izostanka bitnih igrača, očekuje se jak sastav Bajerna sa Majklom Olisom, Harijem Kejnom, Lenartom Karlom i Ismaelom Saibarijem. Opcija u napadu je i Serž Gnabri. U odsustvu Kimiha i rovitog Pavlovića na sredini terena trebalo bi da igraju Konrad Lajmer i Tom Bišof.

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KUP NEMAČKE, 1/16 FINALA (JEDAN MEČ)

Utorak

Bohum - Majnc 2:0 (0:0)

/Rasmusen 46, Hofman 75/

Grosaspah - Augzburg 2:4 (1:2)

/Molinari 22, Čeliktaš 46 - Ribeiro 13, 21, Ibrahimović 69, Kade 74/

Rot Vajs Esen - Lajpcig 1:2 (1:0)

/Brume 9 - Baumgartner 78, 82/

Hamburg - Ajntraht Frankfurt 1:3 (0:0)

/Mofi 79 - Koh 56, Burkart 71, Ebnutalib 75/

Keln – Union Berlin 5:0 (1:0)

/El Mala 32, 60, Majna 51, Johaneson 78, Sebulonsen 88/

Borusija Menhengladbah – Karlsrue 2:0 (1:0)

/Hak 7, Ulrih 49/

Borusija Dortmund – Verder 3:2 (2:0)

/Girasi 6, Čukvuemeka 17, Zabicer 90+3 – Filkrug 65pen, 68/

Elverzberg – Darmštat 0:2 (0:1)

/Kel 6, Smit 56/

Sreda

18.00: (22,0) Jedeloh (12,0) Herta (1,05)

18.00: (5,15) Paderborn (4,70) Štutgart (1,53)

18.00: (3,15) Dinamo Drezden (3,45) Šalke (2,10)

18.00: (1,50) Frajburg (4,10) Volfzburg (5,90)

20.45: (6,25) Holštajn Kil (4,20) Hofenhajm (1,47)

20.45: (2,30) Hanover (3,50) Kajzerslautern (2,75)

20.45: (1,03) Bajern (13,0) Magdeburg (30,0)

20.45: (1,15) Bajer Leverkuzen (7,50) Nirnberg (13,0) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama