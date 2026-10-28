Nikolić i AEK slave rekord, ali čeka ih paklena nedelja

Marko Nikolić i njegov tim ulaze u veoma teških i zahtevnih sedam dana jer ih posle meča u Solunu očekuje derbi sa Panatinaikosom u nedelju, a potom u sredu u Ligi šampiona dočekuju Real Madrid.

Nema šta, tu će se pokazati od kakvog materijala su igrači atinskog tima, ali je svakako i na Nikoliću zadatak da maksimalnim rotacijama sačuva svežinu, a pritom ne izgubi na kvalitetu igre i u rezultatima.

19.30: (2,50) PAOK (3,15) AEK (2,75)

Otuda, grčki mediji prenose da će srpski stručnjak promešati karte i izvesti kombinovani tim u kojem će biti i nekoliko mlađih igrača poput Hristosa Aleksijua, dok će na priliku čekati i Marios Balamotis, Dimitrios Kaloskamis i Spiros Hristakopulos.

Takođe, očekuje se da se u tim vrati Lovro Majer koji je zbog kartona propustio meč sa Panetolikosom. Luka Jović i Razvan Marin, te Kan Kairinen, koji su zamenjeni na prošlom meču, mogli bi da zaigraju i na Tumbi. U kombinaciji su svakako i Haralambos Likojanis, Domagoj Vida, Mijat Gaćinović, Derek Kutesa i Zini.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim vodi sa dva razlike na poluvremenu, i tip "iz keca u kec" ili "iz dvojke u dvojku" je odmah dobitan

Za to vreme, svi u atinskom klubu mogu da budu veoma zadovoljni jer je AEK izjednačio rekord po broju mečeva bez poraza u prvenstvu Grčke, 31.

"Lepo je čuti da imamo taj rekord. Ispunjava nas sve ponosom, postajemo dao istorije AEK-a. Igra je svakako važna i poredeći ove sadašnje sa onim od prošle godine, rekao bih i da smo na nivou više. To nas ispunjava optimizmom pred ove mečeve koji nas očekuju u narednih nedelju dana, derbijima na domaćem terenu i u Ligi šampiona. U većini susreta naš nivo igre bio je visok. Ipak, biću srećniji ako za nedelju dana budem mogao da kažem da rekord ne delimo, već da smo ispred svih", poručio je Marko Nikolić.

Na drugoj strani, trener PAOK-a Alesio Lisi je pod pritiskom posle dva poraza u poslednje tri utakmice. Ostali su bez Evrope, loše krenuli u sezonu posle leta promena i jasno je da će večerašnji susret videti kao priliku za reakciju.

Lisi neće biti u prilici da izvede najjači tim jer zbog povreda ne može da arčuna na Dimitrisa Pelkasa, Toma Lusea i Janisa Mihalidisa.

KUP GRČKE, 4. KOLO

Utorak

Oanseraikos - Niki Volos 0:1 (0:1)

/Makrijanis 43/

Asteras Tripolis - Kifisia 0:2 (0:1)

/Embula 41, Teodoridis 51/

Sreda

14.00: (5,60) Nestos Hrisupoli (3,70) Kalamata (1,58)

14.00: (9,50) Marko (4,90) Olimpijakos (1,30)

16.30: (1,70) Panetolikos (3,50) Aris (4,80)

18.30: (2,60) Larisa (3,10) OFI Krit (2,65)

19.30: (2,50) PAOK (3,15) AEK (2,75)

Četvrtak

17.00: (2,50) Volos NPS (3,15) Atromitos (2,75)

*** kvote su podložne promenama