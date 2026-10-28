PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Magija Enfilda začaraće Čelsi
Vreme čitanja: 1min | sre. 28.10.26. | 11:33
Pročitajte nekoliko predloga za 28. oktobar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Neće ovo biti lak zadatak za branioca trofeja u ovom takmičenju. Ne samo da je Brajton veoma dobro počeo sezonu, nego je poslednji poraz od Mančester Sitija doživeo u aprilu 2024, a od tada ima dve pobede i dva remija. Zato je možda bolje da tipujete na GG3+, nego na ishod.
Oba tima daju gol
Inter stiže u Veneciju da se „provoza“ relativno opušteno, bez obzira na to što su domaći na prethodnoj utakmici pred svojom publikom zabeležili prvu pobedu u šampionatu (protiv Napolija, što jeste bilo iznenađenje). Mi bismo uz dvojku pokušali i sa sigurnom pobedom gostiju, a Mozzart RELAX i vama donosi "opuštenciju".
Konačan ishod
Žreb nije „pomazio“ Magdeburg. Međutim, Bavarci se varaju ukoliko misle da će nekadašnji osvajač Kupa pobednika kupova da dođe u Minhen samo na pivo i kobasice; Bajernova odbrana neretko je darežljiva, zbog toga nas ne bi iznenadilo da dođe GG4+. Ipak, naš savet je DP 1-1.
Dupla pobeda
Sve današnje utakmice Serije A su u Mozzart RELAX ponudi, pa tako i ova. Bolonja nije startovala najbolje, dok bi navijači Milana mogli svojim ljubimcima da zamere na broju nerešenih rezultata. Gosti su nedavno na istom ovom stadionu primili tri „komada“ od Nerazura, pa bi mogli i od njihovih komšija. Ipak, mi ne želimo da rizikujemo sa kombinacijom.
Konačan ishod
U pitanju je jedan od okršaja engleskih predstavnika u Evropi i još jedan veoma neizvestan susret u današnjoj ponudi. Da se meč igra u Birmingemu Aston Vila bi imala prednost pošto je u poslednje vreme popravila rezultate, ovako ipak tipujte na keca ili pokušajte sa GG3+.
Konačan ishod
Liverpul nije slavio u prethodna tri međusobna okršaja sa Čelsijem, a na onom poslednjem, odigranom u maju takođe na Enfildu bilo je 1:1. Forme su im slične, s tim da domaći imaju i obaveze u LŠ, pa kada se sve sabere ipak su uspešniji. Pokušali bismo sa efikasnim kecom.
Konačan ishod
Paderborn nikad nije slavio protiv Štutgarta, koji je pre otprilike dve nedelje rutinski dobio prvenstveni meč sa novim bundesligašem. Švabama i sada pripada uloga favorita, ali rival je sposoban da ga namuči, pa dvojku uparite sa GG, kvota je definitivno vreda rizikovanja.
Mozzart kombinazzije
Početkom septembra Kristal Palas je na Krejven Kotidžu pobedio sa 3:2, a u tom prvenstvenom meču došlo je iz keca u dvojku. Sada se ne usuđujemo da vam preporučimo dvojku pošto je ekipa Pjera Saža prilično popustila na strani, ali nismo sigurni ni u domaće. Preskočite ih.
Konačan ishod