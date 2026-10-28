Malo Gusto (Čelsi) i Rio Engumoa (Liverpul)
Malo Gusto (Čelsi) i Rio Engumoa (Liverpul)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (sreda): Magija Enfilda začaraće Čelsi

Vreme čitanja: 1min | sre. 28.10.26. | 11:33

Pročitajte nekoliko predloga za 28. oktobar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
ENGLESKA - LIGA KUP | 20:30
Man.City - Brighton
ID: 10067446

Neće ovo biti lak zadatak za branioca trofeja u ovom takmičenju. Ne samo da je Brajton veoma dobro počeo sezonu, nego je poslednji poraz od Mančester Sitija doživeo u aprilu 2024, a od tada ima dve pobede i dva remija. Zato je možda bolje da tipujete na GG3+, nego na ishod.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.65)
Fiksevi dana
ITALIJA 1 | 18:30
Venezia - Inter
ID: 10066833

Inter stiže u Veneciju da se „provoza“ relativno opušteno, bez obzira na to što su domaći na prethodnoj utakmici pred svojom publikom zabeležili prvu pobedu u šampionatu (protiv Napolija, što jeste bilo iznenađenje). Mi bismo uz dvojku pokušali i sa sigurnom pobedom gostiju, a Mozzart RELAX i vama donosi "opuštenciju".

Konačan ishod

Tip: 2 (1.32)
Fiksevi dana
NEMAČKA - KUP | 20:45
Bayern - Magdeburg
ID: 10067563

Žreb nije „pomazio“ Magdeburg. Međutim, Bavarci se varaju ukoliko misle da će nekadašnji osvajač Kupa pobednika kupova da dođe u Minhen samo na pivo i kobasice; Bajernova odbrana neretko je darežljiva, zbog toga nas ne bi iznenadilo da dođe GG4+. Ipak, naš savet je DP 1-1.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (1.45)
Fiksevi dana
ITALIJA 1 | 18:30
Milan - Bologna
ID: 10066794

Sve današnje utakmice Serije A su u Mozzart RELAX ponudi, pa tako i ova. Bolonja nije startovala najbolje, dok bi navijači Milana mogli svojim ljubimcima da zamere na broju nerešenih rezultata. Gosti su nedavno na istom ovom stadionu primili tri „komada“ od Nerazura, pa bi mogli i od njihovih komšija. Ipak, mi ne želimo da rizikujemo sa kombinacijom.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)
Vredi probati
ENGLESKA - LIGA KUP | 20:45
Bournemouth - Aston Villa
ID: 10067609

U pitanju je jedan od okršaja engleskih predstavnika u Evropi i još jedan veoma neizvestan susret u današnjoj ponudi. Da se meč igra u Birmingemu Aston Vila bi imala prednost pošto je u poslednje vreme popravila rezultate, ovako ipak tipujte na keca ili pokušajte sa GG3+.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.25)
Vredi probati
ENGLESKA - LIGA KUP | 21:00
Liverpool - Chelsea
ID: 10067596

Liverpul nije slavio u prethodna tri međusobna okršaja sa Čelsijem, a na onom poslednjem, odigranom u maju takođe na Enfildu bilo je 1:1. Forme su im slične, s tim da domaći imaju i obaveze u LŠ, pa kada se sve sabere ipak su uspešniji. Pokušali bismo sa efikasnim kecom.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.1)
Vredi probati
NEMAČKA - KUP | 18:00
Paderborn - Stuttgart
ID: 10067465

Paderborn nikad nije slavio protiv Štutgarta, koji je pre otprilike dve nedelje rutinski dobio prvenstveni meč sa novim bundesligašem. Švabama i sada pripada uloga favorita, ali rival je sposoban da ga namuči, pa dvojku uparite sa GG, kvota je definitivno vreda rizikovanja.

Mozzart kombinazzije

Tip: 2&gg (2.6)
Za izbegavanje
ENGLESKA - LIGA KUP | 20:45
Fulham - Crystal Palace
ID: 10067580

Početkom septembra Kristal Palas je na Krejven Kotidžu pobedio sa 3:2, a u tom prvenstvenom meču došlo je iz keca u dvojku. Sada se ne usuđujemo da vam preporučimo dvojku pošto je ekipa Pjera Saža prilično popustila na strani, ali nismo sigurni ni u domaće. Preskočite ih.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.7)

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