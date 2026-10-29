BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

FROZINONE – LEČE (tip 1, kvota 1,65) – početak 18.30 MOZZART RELAX

Frozinone juri istorijski četvrti vezani trijumf na svom terenu protiv neugodnog Lečea. Hit prvenstva igra iznad svih očekivanja i trenutno drži visoko šesto mesto na tabeli. Ipak, tradicija je u potpunosti na strani gostiju, pošto domaći tim već godinama ne zna za pobedu u međusobnim duelima sa Lečeom.

MIDTJILAND – ODENSE (tip 1, kvota 1,60) – početak 19.30

Domaći sastav u ovaj duel ulazi oslabljen neigranjem prvog čuvara mreže Elijasa Olafsona, ali i dalje ima imperativ pobede pred svojim navijačima. Sa druge strane, fudbaleri Odensea stižu potpuno rasterećeni i sa željom da naprave senzaciju, a samopouzdanje im uliva podatak da su sredinom septembra u prvenstvenom okršaju na ovom istom stadionu već uspeli da otkinu bod favorizovanom rivalu.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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KUPS – GNISTAN (tip 1, kvota 1,47) – početak 18.00 MOZZART RELAX

Kups dočekuje Gnistan pod imperativom pobede u borbi za sam vrh finskog šampionata. Domaći sastav ima 52 boda, drži treću poziciju i važi za ozbiljnog favorita na svom terenu, dok gosti zaostaju deset bodova i u padu su forme. Tradicija ove sezone potpuno opravdava tip 1 sa kvotom 1,47, jer je Kups u dosadašnja tri međusobna okršaja slavio dva puta uz jedan remi, pa se očekuje da opravda ulogu favorita i upiše nove bodove.

PIRAMIDS – VADI DEGLA (tip 1, kvota 1,43) – početak 18.00

Domaći sastav igra u sjajnoj formi, posebno pred svojim navijačima gde retko prepušta bodove i demonstrira visoku efikasnost u napadu. Sa druge strane, Vadi Degla se nalazi u donjem delu prvenstvene lestvice i ima ozbiljnih problema sa realizacijom, zbog čega se uglavnom oslanja na čvršću defanzivnu postavku na gostovanjima. S obzirom na veliku razliku u kvalitetu igračkog kadra i trenutnom momentu ekipa, sve osim sigurne pobede domaćeg tima na ovom susretu predstavljalo bi veliko iznenađenje.

CRVENA ZVEZDA – BAJERN MINHEN (tip 1, kvota 1,37) – početak 20.00

Zvezda je od poslednjih pet evroligaških mečeva izgubila u produžecima samo utakmicu sa Partizan Mozzart Betom, tako da joj verovatno neće biti teško da na domaćem parketu nadvisi bavarsku ekipu. Nime, od poslednjih pet utakmica, Bajern je dobio samo meč sa Efesom, pa je sa svega dve pobede tek 17. na tabeli, dok se Beograđani nalaze na sedmom mestu.

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