Sterling Braun: Jedva čekam da vidim Partizan, posebno Karlika
Vreme čitanja: 2min | čet. 29.10.26. | 13:38
Nekadašnji igrač crno-belih je spreman za okršaj sa bivšom ekipom
Nakon neočekivanog posrtanja u Lionu, ekspedicija Partizana odmah se uputila ka Litvaniji, gde ih u petak uveče u okviru 9. kola Evrolige očekuje okršaj sa Žalgirisom u krcatoj "Zalgirio Areni". Pored uvek vrućeg parketa u Kaunasu, crno-bele na ovom gostovanju čeka i susret sa dobro poznatim licem.
Nekadašnji bek Beograđana Sterling Braun, koji je posle dve sezone u dresu srpskog velikana ovog leta promenio sredinu i zadužio opremu litvanskog giganta, izrastao je u jednog od ključnih aduta trenera Tomasa Masijulisa. Amerikanac igra sa velikim samopouzdanjem, a potvrdio je formu i na meču protiv Virtusa u Bolonji gde je sa 14 ubačenih poena dirigovao ubedljivom trijumfu svog tima.
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U razgovoru za zvanične kanale Evrolige, nekadašnji NBA as sa nestrpljenjem je najavio prvi okršaj protiv tima sa kojim ga vežu brojne uspomene.
„Biće dobra utakmica, imaju dobre igrače. Igraju dobro, prošle nedelje ostvarili su veliku pobedu, nisam siguran šta su uradili večeras. Jedva čekam da vidim neke momke, posebno Karlika. Uzbuđen sam“, istakao je Braun.
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Iskusni bek ove sezone u elitnom takmičenju prosečno beleži 11,2 poena i 2,5 skokova po meču, postavši stalna opasnost po protivničke odbrane. Nema sumnje da će Masijulis upravo u njemu tražiti ključni recept za zaustavljanje napadačkih zamisli Đoana Penjaroje, dok će sa druge strane odbrana Partizana morati da pruži maksimum kako bi neutralisala svog nekadašnjeg člana.