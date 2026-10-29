Sterling Braun: Jedva čekam da vidim Partizan, posebno Karlika

Nakon neočekivanog posrtanja u Lionu, ekspedicija Partizana odmah se uputila ka Litvaniji, gde ih u petak uveče u okviru 9. kola Evrolige očekuje okršaj sa Žalgirisom u krcatoj "Zalgirio Areni". Pored uvek vrućeg parketa u Kaunasu, crno-bele na ovom gostovanju čeka i susret sa dobro poznatim licem.

Nekadašnji bek Beograđana Sterling Braun, koji je posle dve sezone u dresu srpskog velikana ovog leta promenio sredinu i zadužio opremu litvanskog giganta, izrastao je u jednog od ključnih aduta trenera Tomasa Masijulisa. Amerikanac igra sa velikim samopouzdanjem, a potvrdio je formu i na meču protiv Virtusa u Bolonji gde je sa 14 ubačenih poena dirigovao ubedljivom trijumfu svog tima.